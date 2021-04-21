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Шотландская компания делает дорожное покрытие из пластиковых отходов

Миссия шотландской компании MacRebur состоит в том, чтобы помочь решить эпидемию пластиковых отходов и плохое качество дорог, по которым мы сегодня ездим по всему миру. Шотландская компания делает дорожное покрытие из пластиковых отходов


Проблема переработки отходов и использования пластика на данный момент актуальна как никогда. Ведь, как бы мрачно ни звучало, мы умрём, а пластиковые бутылки веками будут лежать на свалках после нас. Поэтому многие ищут пути того, как отказаться от пластика или дать ему вторую жизнь. Одно из решений предлагает компания из Шотландии MacRebur. Её создатели решили использовать пластиковые отходы для создания дорожного покрытия, убивая таким образом двух зайцев: решение проблемы переработки пластика и создание прочного долговечного асфальта. Шотландская компания делает дорожное покрытие из пластиковых отходов Шотландская компания делает дорожное покрытие из пластиковых отходов

Источник: twizz.ru Тони МакКартни рассказывает, что на эту идею его вдохновила работа в Индии. Там он видел, как люди собирали пластик на свалке, чтобы как-то повторно его использовать. Они засыпали мусор в выбоины на дорогах, заливали дизельным топливом и поджигали. Пластик плавился и заполнял пространство. Конечно, в Великобритании токсичные костры из пластмассы никто бы не оценил, поэтому нужно было искать другие пути реализации идеи.

Тони встретился со своими друзьями: Гордоном Ридом и Ником Бёрнетом, и в 2016 году они основали стартап MacRebur, название которого состоит из частей их фамилий. Как это работает?

Шотландская компания делает дорожное покрытие из пластиковых отходов

Источник: twizz.ru Компания собирает пластиковые отходы, 60% из них производственные, 40% — бытовые. Принимается большинство видов пластика, но они должны быть классифицированы как отходы, новый и переработанный пластик не используется. Затем их измельчают до состояния гранул размером не более 5 мм. А потом — секретный ингредиент! К гранулам добавляется активатор, технология производства которого запатентована. Затем полученный микс добавляется к асфальту. Пластиковые гранулы

Шотландская компания делает дорожное покрытие из пластиковых отходов Источник: twizz.ru Грубо говоря, асфальт состоит из камня и битума. Пластиковая смесь заменяет часть битума, что сокращает использование ископаемого сырья. Таким образом, пластиковая смесь выступает в качестве связующего вещества. Размер пластиковой гранулы Шотландская компания делает дорожное покрытие из пластиковых отходов Источник: twizz.ru По заверениям компании, такая технология — это не способ захоронения пластиковых отходов в дорогах. Когда срок службы закончится, покрытие может быть переработано. Пластиковая смесь заменяет битум Шотландская компания делает дорожное покрытие из пластиковых отходов Источник: twizz.ru А что по поводу микропластика? Для того, чтобы он не выделялся, производитель тщательно следит за тем, чтобы при его плавлении использовался особый температурный режим 120°C вместо обычных 180°C. Именно по причине выделения микропластика некоторые виды отходов не могут быть использованы. Дорога, сделанная из переработанного пластика Шотландская компания делает дорожное покрытие из пластиковых отходов Источник: twizz.ru Пластиковые дороги MacRebur можно найти по всему миру. Покрытие прошло все испытания и внешне совершенно неотличимо от обычного асфальта. Кроме того, оно более гибкое, что помогает стойко переносить расширения и сжатия, вызванные изменениями погодных условий. Репортаж BBC в 2017 году:



На 1 км дорожного покрытия приходится количество пластика, эквивалентное 684 000 пластиковых бутылок. Впечатляет? А ещё, если верить производителю, оно получается дешевле стандартного асфальта, прочнее и долговечнее. В интервью CNN основатель компании утверждает, что пластиковые дороги на 60% прочнее традиционных, и, согласно лабораторным тестам, срок их эксплуатации в 3 раза больше. Как на практике? Покажет время.

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Шотландская компания делает дорожное покрытие из пластиковых отходов

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