10 отечественных звёздных пар, в которых жена старше мужа

Семьи, в которых мужья старше жён, являются нормой, и даже если разница в возрасте очень значительная, люди относятся к этому с пониманием. Ситуация, когда женщина старше своего спутника жизни, часто вызывает удивление, а при большой разнице ещё и порицание со стороны общественности. На самом же деле такие семьи уже давно доказали своё право на существование, и даже звёздные пары не устают повторять: для счастья возраст не может быть помехой!
Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов
Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов. / Фото: www.deutschegrammophon.com
Разница в возрасте 6 лет
Они впервые увидели друг друга в феврале 2014 года в Риме во время репетиций оперы Пуччини «Манон Леско». Уже спустя три недели их деловое сотрудничество переросло во взаимную симпатию, а в 2015 году Анна Нетребко и Юсиф Айвазов стали мужем и женой. Их никогда не смущала разница в возрасте, которой они оба даже не замечают. Главное для оперных певцов – это невероятное родство душ, которое они почувствовали уже в первые дни знакомства. Они могут спорить из-за разбросанных вещей, их вкусы сильно отличаются, но вот уже пять лет Анна Нетребко и Юсиф Айвазов идут по жизни рука об руку и ценят каждую секунду, проведённую друг с другом.
Яна Рудковская и Евгений Плющенко
Яна Рудковская и Евгений Плющенко. / Фото: www.kleo.ru
Разница в возрасте 8 лет
Вот уже 11 лет продюсер и олимпийский чемпион по фигурному катанию состоят в законном браке. Они воспитывают двоих общих сыновей и с удовольствием демонстрируют всему миру свои чувства. В своих многочисленных интервью Яна Рудковская и Евгений Плющенко говорят о том, что в основе их брака лежат настоящие чувства, взаимное доверие, уважение и общие интересы. И, конечно, их сыновья Александр и Арсений. Старший сын пары появился на свет в 2013 году, а младший родился благодаря помощи суррогатной матери в конце сентября 2020 года.
Тина Канделаки и Василий Бровко
Тина Канделаки и Василий Бровко. / Фото: www.obozrevatel.com
Разница в возрасте 11 лет
Шесть лет Тина Канделаки – счастливая жена известного медиаменеджера Василия Бровко. Телеведущая и сегодня считает своего супруга смелым и решительным, ведь когда-то он не побоялся сделать ей предложение. Тина Канделаки не скрывает: для многих поклонников её популярность и успех становились камнем преткновения. Но Василий Бровко не желал отказываться от своих чувств из-за чужих пересудов. Супруги не позволяют никому вмешиваться в их жизнь и доверяют друг другу на все 100%.
Нонна Гришаева и Александр Нестеров
Нонна Гришаева и Александр Нестеров. / Фото: www.kioskplus.ru
Разница в возрасте 12 лет
Разница в возрасте никогда не была помехой в отношениях между Нонной Гришаевой и Александром Нестеровым. При этом супруги не пытаются создавать видимость идеальной семьи, в которой всегда всё гладко. У них случаются разногласия и ссоры, они могут злиться или не разговаривать какое-то время. Но до сих пор, после 14 лет брака, они продолжают открывать друг в друге что-то новое.
Лариса Долина и Илья Спицын
Лариса Долина и Илья Спицын. / Фото: www.veasy.ru
Разница в возрасте 13 лет
Ради своих чувств Лариса Долина и Илья Спицын разрушили свои предыдущие браки. Ни разница в возрасте, ни осуждение со стороны общества не имели для них никакого значения. Они любили друг друга и хотели быть вместе. На протяжении многих лет они появлялись вместе на всех мероприятиях и неизменно демонстрировали нежную заботу друг о друге. Правда, в последние годы в прессе муссируются слухи о расставании супругов, но они оба никаких комментариев по этому поводу не дают. И при этом Илья Спицын по-прежнему остаётся концертным директором певицы.
Александр Асташенок и Елена Венгржиновская
Александр Асташенок и Елена Венгржиновская. / Фото: www.fun-place.ru
Разница в возрасте 13 лет
Их браку уже больше 16 лет, и до сих пор экс-солист группу «Корни» не перестаёт восхищаться своей супругой. Александр Асташенок и Елена Венгржиновская не скрывают: у них в семье тоже случаются кризисы и проблемы. Но они стараются вместе находить компромиссы и решения, не позволяя эмоциям взять верх над чувствами. И разница в возрасте этому совершенно не мешает.
Лера Кудрявцева и Игорь Макаров
Лера Кудрявцева и Игорь Макаров. / Фото: www.letidor.ru
Разница в возрасте 17 лет
Семь лет известная телеведущая и успешный хоккеист счастливы в браке, хотя все говорили, что семья их не продержится и года. Игорь Макаров влюбился в Леру Кудрявцеву буквально с первого взгляда, а уже через семь месяцев после знакомства они ставили свои подписи в книге регистрации актов гражданского состояния в Кутузовском ЗАГСе. Теледива признаётся: муж полностью изменил её отношение к жизни и научил быть счастливой женщиной, получать удовольствие от самых обычных вещей вроде приготовления вкусного обеда для любимого человека. При этом старшим в семье является как раз Игорь Макаров, именно он ведёт себя, как взрослый рассудительный человек, позволяя супруге капризничать и шалить вместе с их маленькой дочерью.
Сергей Маковецкий и Елена Демченко
Сергей Маковецкий и Елена Демченко. / Фото: www.tviigetz.ru
Разница в возрасте 18 лет
В момент первой встречи Елена Демченко, работавшая на киностудии, в шутку спросила у Сергея Маковецкого, может ли он на ней жениться. А после актёру пришлось ещё долго убеждать любимую женщину в том, что возраст не может и не должен быть преградой для любви. И он всё-таки добился её согласия на брак. Вот уже 37 лет супруги вместе и даже представить не могут себя по отдельности друг от друга. Они счастливы, и возраст не имеет к этому никакого отношения.
Алла Пугачева и Максим Галкин
Алла Пугачева и Максим Галкин. / Фото: www.dayonline.ru
Разница в возрасте 27 лет
Эту пару неустанно обсуждают, хотя с момента их бракосочетания прошло уже девять лет. Максим Галкин и Алла Пугачёва с удовольствием рассказывают в интервью о том, как замечательно они уживаются друг с другом. Впрочем, главным показателем их взаимоотношений в семье давно стали Лиза и Гарри, появившиеся на свет в 2013 году благодаря услугам суррогатной матери. Примадонна и её супруг неизменно появляются на публике вместе и не обращают никакого внимания на высказывания в свой адрес.
Надежда Бабкина и Евгений Гор
Надежда Бабкина и Евгений Гор. / Фото: www.top100ru.com
Разница в возрасте 30 лет
В своих интервью Надежда бабкина и Евгений Гор уверяют, будто чувства между ними возникли в момент первой же встречи на конкурсе эстрадных исполнителей, где Надежда Бабкина была членом жюри, а певец выступал в составе группы. Когда Евгений Гор услышал от известной певицы предложение приехать в столицу для совместной работы с Бабкиной, он не сомневался ни секунды в том, стоит ему соглашаться или нет. В результате сотрудничество привело к совместной и счастливой, как утверждают влюблённые, жизни. Единственное, что несколько огорчает Евгения Гора, так это тот факт, что Надежда Бабкина до сих пор не согласилась на официальную регистрацию брака, хотя предложение ей он делал уже четыре раза.
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