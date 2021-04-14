Удивительные факты про цвета, о которых вы и не подозревали

Знали ли вы, что существует целая наука о цвете? Она называется «колориметрия». Эта наука занимается всем, что связано с цветом: от методов измерения и теории цвета в искусстве до электромагнитного излучения и физиологии восприятия цвета нашими глазами.



Но довольно терминов! Вы готовы узнать кое-что интересное? Среднестатистический человек различает порядка миллиона цветов. Однако существует некое условие, при котором некоторые женщины могут разглядеть почти 100 миллионов цветов! Да, именно столько! Они видят в 100 раз больше цветов, чем среднестатистический человек. Так что когда ваша жена в следующий раз будет спорить с вами про цвет ваших туфель, вы будете знать — почему.



И ещё один любопытный факт: знали ли вы, что приборы ночного видения обычно зелёные, потому что наши глаза могут разглядеть больше оттенков зелёного, чем любого другого цвета?



Перед вами — 25 поразительных фактов про цвета, о которых вы и не подозревали!









25. Солнце на самом деле белое и светит белым светом, если смотреть на него из космоса. Просто когда солнечный свет проходит через атмосферу Земли, он приобретает жёлтый оттенок.





24. «Невозможные» цвета, также именуемые «запрещёнными» — это цвета, которые слишком сложны для человеческого глаза.

Мы не можем их увидеть из-за принципов восприятия и обработки цветов в мозгу, не позволяющих нам различать некоторые оттенки. Попробуйте представить себе желто-синий или красно-зелёный цвет , и вы убедитесь, что мы не можем их не только увидеть, но и представить.23. Большинство людей видит цветные сны, но те, кто рос в эпоху чёрно-белого кино, скорее всего, видят чёрно-белые сны.Согласно исследованию, проведённому в 2008 году учёными шотландского Университета Данди, взрослым людям старше 55-лет, выросшим во времена чёрно-белого телевидения, чаще всего снятся чёрно-белые сны, тогда как более молодым участникам, выросшим в эпоху цветного кино и телевидения, практически всегда снятся цветные сны. Такие же результаты показали исследования, проведённые в 2011 году Американской Ассоциацией психологов.22. У лошадей — самые большие глаза из всех наземных животных. И они, кстати, отлично видят ночью. Правда, к сожалению, у них дихроматическое ( двухцветное ) зрение, что означает, что они могут видеть только два основных цвета из трёх.21. Люди, не различающие цветов (страдающие цветовой слепотой), как правило, лучше видят в темноте.20. Немецкие болиды Формулы-1 впервые стали серебристыми в 1934 году. Легенда это или реальность, но, говорят, когда конструкторы готовили свои гоночные автомобили к предстоящим гонкам, они, видимо, чего-то не учли, и во время инспекции за день до начала соревнований оказалось, что немецкие болиды весят на килограмм больше допустимой нормы.Команду могли не допустить к гонкам, поэтому предприимчивый руководитель команды Mercedes-Benz распорядился очистить болиды от недавно нанесённой краски вплоть до голого металла, что и сделали механики за ночь до старта. Кстати, одна из машин Mercedes тогда выиграла гонку. Цвет так и остался серебристым, а команду Mercedes-Benz с тех пор называют «Серебряные стрелы».19. В очках ночного видения используется зелёный люминофор, потому что человеческий глаз способен различить больше оттенков зелёного, чем какого-либо другого цвета.18. Плащ матадора не обязательно должен быть красным, потому что быки не различают цветов. Говорят, что плащ красного цвета нужен для того, чтобы скрывать капли крови от зрителей (когда быка убивают).17. Израильский профессор химии Фернандо Патольски (Fernando Patolsky) из Тель-Авивского университета создал «соломинку от изнасилования». Это небольшое устройство, внешне похожее на обычную соломинку для размешивания напитка, которое оснащено датчиком, смешивающим капельку напитка с тестируемым раствором. В результате химической реакции напиток мутнеет или его цвет меняется (в зависимости от использованного препарата).Как известно, злоумышленники добавляют в напитки своих жертв так называемые наркотики изнасилования, из-за чего те становятся более спокойными и даже кратковременно теряют память.16. Маркеры обычно жёлтые, потому что они не оставляют следов (не затемняют выделенные места) на ксерокопии . 15. Армия США использует людей, страдающих цветовой слепотой, для распознавания камуфляжа. Всё потому, что они воспринимают определённые цвета так , как люди с нормальным зрением не способны.14. Согласно исследованиям, рыжеволосым людям во время проведения хирургических операций может потребоваться на 20% больше анестезии, чем обладателям другого цвета волос.13. В Средневековье красильщики ткани окрашивали материал либо в красный, либо в синий цвет. У каждой из этих двух групп были свои гильдии, запрещавшие своим членам окрашивать ткань в противоположный цвет , поэтому одежда фиолетового цвета в то время была редкостью.12. Сыр чеддер бывает только цвета слоновой кости или желтоватым, потому что его окрашивают натуральным красителем аннато. В действительности его цвет меняется в зависимости от времени года и диеты коров, молоко которых было использовано для его производства. Фермеры начали подкрашивать сыр, чтобы избежать цветовых вариаций сыра.11. В 1980-ых годах учёные продемонстрировали, что фермент, содержащийся в зелёных кофейных зёрнах, может изменить кровь любой группы в кровь группы 0 , обладатели которой считаются универсальными донорами.10. Цвета пожарных гидрантов могут быть использованы для определения расхода и давления воды.9. В 1962 году « телесный » цвет воскового мелка Crayola был переименован в «персиковый».8. Цветные точки на жестяных банках с газированными напитками, расположенные возле информации о питательных веществах — это цвета, которые были использованы при производстве. Благодаря этому компания может определить бракованный принтер и устранить проблемы с ним, если одна из точек потускнела или отсутствует.7. Уйдя на пенсию, Эмерсон Мозер (Emerson Moser), главный создатель восковых мелков Crayola , признался, что на самом деле не различает цвета (т.е. дальтоник).6. Бутафорская кровь на съёмках фильма «Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит» была оранжевого цвета из-за панического страха, который Джонни Депп испытывает при виде крови. Потом ей на компьютере придали нужный цвет.5. Начиная с 1890-ых годов, простые карандаши стали окрашивать в жёлтый цвет. Всё потому, что графит для их производства поступал из Китая, а в Китае жёлтый цвет считался цветом королевской династии. Таким образом производители карандашей давали понять, что в них — китайский графит высокого качества. С тех пор они так и остались жёлтыми.4. Некоторые женщины являются тетрахроматиками. Это означает, что они могут воспринимать приблизительно в 100 раз большее количество цветов, чем воспринимает обычный человек.3. Когда в 1976 году компания экспресс-доставки и логистики UPS начала свою деятельность в Германии, местным жителям это не понравилось, потому что коричневые рубашки работников компании вызывали у них неприятные ассоциации с нацистами. UPS изменили коричневый цвет рубашек на зелёный.2. Ниже приводится выдержка из отраслевого журнала 1918 года (когда розовый цвёт ещё считался мальчишечьим, а синий — девичьим): «Общепринятым правилом является розовый цвет для мальчиков и синий для девочек. Причина в том, что розовый, будучи более решительным и сильным цветом, больше подходит для мальчиков, в то время как синий цвет, который является более утончённым и грациозным, лучше смотрится на девочках».1. Оранжевый цвет был назван так в честь апельсина («orange» по-английски). До этого этот цвет на английском языке назывался «geoluread», что переводится как «жёлто-красный» . Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)