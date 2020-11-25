Идеальное преступление

Далекий 98 год, доллар в районе 7-8 руб., мне 8 лет, живем мы семьей: мама папа я.

Купил папа телевизор. современный, с пультом, да вообще не вероятный, как мне казалось по тем временам, на замену старичка "Рекорд", к которому нужно ходить ножками, если хочешь переключить канал.

Cтоял новенький телик у мамы с папой в спальне. И вот значит за очередной косяк в школе, что как бы происходило с постоянной периодичностью - я получаю запрет от отца на просмотр телевизора в дневное время пока родители целый день на работе. Запрет словесный, никакими паролями, родительскими контролями и т.п. телик защищён не был. Почему бы когда родителей целый день нет дома и не включить в то время невероятный канал FoxKids где 24/7 шли крутые мультики, откуда папа узнает, что я смотрел телик?

День 1.

Прилетаю я со школы - включаю телевизор и с обеда до вечера просто не отходя от него не на шаг смотрю пендосовские мультики которые один за другим крутят по выше указанному каналу. Выключаю за 20 минут до прихода родителей я значит телик, и делаю вид, что уроки уроки и только уроки занимали мой весь день. Папа приходит домой, заходит в спальню и зовет из зала меня, где я сижу над учебником русского языка и делаю вид ученика.

Далее диалог:

П - телевизор почему смотрел? я же запретил.

Я - я не смотрел! (Станиславский бы сразу взял меня куда только можно)

П- смотрел и я знаю это!

Короче говоря видно было, что он не блефовал и на понт не брал. Он знал, что я смотрел телик. Я получил нагоняй и отправился грызть гранит науки до отбоя...

День 2.

Целый день в школе я думал: как он мог узнать, что я смотрел телик? Наверное я поздно его выключил, и он был ещё теплый к его приходу, наверное я не поправил плед на кровати и было видно, что я лежал на ней весь день, а ещё я не положил пульт там где взял. Всё! сегодня всё будет идеально!

Прилетаю домой со школы - запоминаю расположение предметов перед моим вмешательством - смотрю целый день мультики - выключаю за 1,5 часа до прихода проверяющего, что бы телик успел остыть, кладу всё на места где взял, плед на кровати выравниваю - сижу учу уроки в зале - приходит отец.

П - Иди ка сюда дружок! (послышалось из спальни)

Я - что случилось? О_о (заходя в спальню)

П - почему ты опять смотрел телевизор?

Я - но я не смотрел!!!! (Станиславский вытирает слезу с щеки)

П - даёт мне знатных таких люлей и я отправляюсь в зал, очень расстроенный больше не тем, что отругали, а тем, что не раскусил схему как он узнаёт, что я смотрел телик!

День 3.

Все 5 уроков в школе я думал обо дном: Я что то упускаю, я упускаю что то очень важное... Штирлиц внутри меня выглядел так -