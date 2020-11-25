Идеальное преступление

Далекий 98 год, доллар в районе 7-8 руб., мне 8 лет, живем мы семьей: мама папа я.
Купил папа телевизор. современный, с пультом, да вообще не вероятный, как мне казалось по тем временам, на замену старичка "Рекорд", к которому нужно ходить ножками, если хочешь переключить канал.
Cтоял новенький телик у мамы с папой в спальне. И вот значит за очередной косяк в школе, что как бы происходило с постоянной периодичностью - я получаю запрет от отца на просмотр телевизора в дневное время пока родители целый день на работе. Запрет словесный, никакими паролями, родительскими контролями и т.п. телик защищён не был. Почему бы когда родителей целый день нет дома и не включить в то время невероятный канал FoxKids где 24/7 шли крутые мультики, откуда папа узнает, что я смотрел телик?
День 1.
Прилетаю я со школы - включаю телевизор и с обеда до вечера просто не отходя от него не на шаг смотрю пендосовские мультики которые один за другим крутят по выше указанному каналу. Выключаю за 20 минут до прихода родителей я значит телик, и делаю вид, что уроки уроки и только уроки занимали мой весь день. Папа приходит домой, заходит в спальню и зовет из зала меня, где я сижу над учебником русского языка и делаю вид ученика.Далее диалог:
П - телевизор почему смотрел? я же запретил.
Я - я не смотрел! (Станиславский бы сразу взял меня куда только можно)
П- смотрел и я знаю это!
Короче говоря видно было, что он не блефовал и на понт не брал. Он знал, что я смотрел телик. Я получил нагоняй и отправился грызть гранит науки до отбоя...
День 2.
Целый день в школе я думал: как он мог узнать, что я смотрел телик? Наверное я поздно его выключил, и он был ещё теплый к его приходу, наверное я не поправил плед на кровати и было видно, что я лежал на ней весь день, а ещё я не положил пульт там где взял. Всё! сегодня всё будет идеально!
Прилетаю домой со школы - запоминаю расположение предметов перед моим вмешательством - смотрю целый день мультики - выключаю за 1,5 часа до прихода проверяющего, что бы телик успел остыть, кладу всё на места где взял, плед на кровати выравниваю - сижу учу уроки в зале - приходит отец.
П - Иди ка сюда дружок! (послышалось из спальни)
Я - что случилось? О_о (заходя в спальню)
П - почему ты опять смотрел телевизор?
Я - но я не смотрел!!!! (Станиславский вытирает слезу с щеки)
П - даёт мне знатных таких люлей и я отправляюсь в зал, очень расстроенный больше не тем, что отругали, а тем, что не раскусил схему как он узнаёт, что я смотрел телик!
День 3.
Все 5 уроков в школе я думал обо дном: Я что то упускаю, я упускаю что то очень важное... Штирлиц внутри меня выглядел так -
Я не мог понять - как он понимает, что я смотрел телик!
Придя домой, я сел на против выключенного телевизора и смотрел на него. Я продумывал все действия которые я делаю при просмотре телика, и я хотел догадаться, как я оставляю следы!
Взяв пульт в руки я аккуратно нажал на кнопку включения. И тут с неба на меня засветил огромный луч осознания! Телевизор включился на 8 канале! Телевизор сохранял канал на котором его выключили! (к слову "Рекорд" так не умел, и всегда включался с 1 канала) Тут же меня озарило, что я могу ещё и запомнить громкость на котором был выключен телевизор, так я и сделал, запомнил значение громкости и канала на котором включался мой друг на весь день!
Смотрел мультики весь день - за 1,5 часа до время Х ставлю канал на котором был, выставляю громкость которая была - выключаю телик - убираюсь в комнате - кладу всё на свои места - сажусь в зале за уроки. Приходит отец. Моё сердце хотело выйти из груди и уйти в закат, т.к. в третий раз быть пойманным это кошмар, ремень и моя задница встретиться 100%.
П - Отличник! иди ка сюда....
Я - ?????? ( Станиславский номинирует меня на все премии которые только есть в театре)
П - ты смотрел телевизор!!!!!
Я -
П - *#@$%^*&$@&*#$*@&#^%!#$&(!*#%(#&%^!
Короче говоря я был в отчаянье... я был пустой на идеи раскрыть схему отца как трех литровая банка... Мой внутренний Штирлиц был рассекречен в очередной раз и инстинкт самосохранения шептал мне на ухо - попыток у нас не осталось, Barikx ты просрал все, смирись и смотри "Рекорд" в зале - где не было канала Fox Kids....
День 4.
Идя в школу - сидя в школе - идя со школы - я выглядел так -
Я должен это сделать, я должен раскусить алгорим его действий по приходу домой! Я обязан разгадать загадку века и совершить идеальное преступление!
Я. Телевизор. Пульт. Ничего в этом мире больше нет. Мы остались втроём. Я знаю, что если я нажму сейчас на кнопку включения, назад дороги больше не будет. Я сидел и разглядывал пульт, я смотрел на каждую его кнопку и хотел понять, что тут нужно нажать, что бы беззаботно смотреть на протяжении оставшийся жизни телевизор в тайне от отца. И я заметил одну кнопочку. Это кнопка возврата к предыдущему каналу. (кто не понял: есть на пультах кнопка, возврата к каналу который ты смотрел до того на котором ты сейчас, т.е. смотрел ты 7 - перешёл на 1, если нажать на эту кнопку - телевизор переключится на 7)
Моя жизнь поделилась на до и после. Я понял, что отец приходя домой включает телевизор, нажимает на эту копку и телик естественно выкидывает его на мой любимый Fox Kids!
Включаю телевизор, запоминаю канал который включился, нажимаю на кнопку возврата к предыдущему каналу, запоминаю канал на который переключился телик.
Целый день я смотрю телик - за 1,5 часа я включаю канал который был до, перехожу на канал который был при включении, выставляю громкость, выключаю телик, убираюсь в спальне.
Сижу в зале... жду когда ключи в двери начнут звенеть так же как мой ливер от страха. Заходит отец... здоровается с отличником и проходит в спальню. Сказать, что адреналин я мог продавать вёдрами на рынке в тот момент - ничего не сказать. Страх был невероятный. Я сидел и каждую секунду ждал - что он позовет меня как 3 дня подряд до этого...
1 минута тишины из спальни мне показалась годом, я ждал ждал и ждал... 2 минуты - 3 минуты - 5 минут - и абсолютно ничего... тишина... Это была она ===> Победа! Победа в мои 8 лет на отцом =)
Идеальное преступление! Я поставил всё на последнюю попытку и она обвенчалась успехом!
Далее я смотрел телик целыми днями выполняв этот алгоритм действий при выключении и пойманным я больше не был...
p.s. Вчера сидя в ресторане с отцом, я рассказал эту историю ему, он конечно смеялся долго, а в конце сказал: Если бы ты мне рассказал тогда, что ты раскусил этот алгоритм, я бы больше никогда не запрещал тебе смотреть телик и не прессовал бы за твои "Успехи" в школе!
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