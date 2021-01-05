Секреты отменного урожая огурцов

Огурец – одна из самых популярных огородных культур. Как же вырастить его самостоятельно и без ошибок? Чтобы огуречник давал хороший урожай, нужно знать десять основных особенностей его выращивания.

Чтобы собрать хороший урожай огурцов, придется потрудиться как следует.

Эта культура считается одной из самых капризных и сложных в выращивании, поэтому без помощи профессионалов здесь не обойтись. Мы отобрали 10 самых действенных советов и рекомендаций, которые точно помогут вам собрать богатый урожай любимого представителя тыквенных.



1. Высевайте огурцы в прогретую почву

2. Выращивайте огурцы через рассаду

3. Правильно поливайте огурцы

4. Не перебарщивайте с удобрениями

5. Не забывайте про окучивание

6. Соблюдайте расстояние при посадке

7. Помогайте огурцам выдержать неблагоприятные условия

8. Соблюдайте севооборот

9. Выращивайте огурцы шпалерным способом

10. Подбирайте подходящий посевной материал

Огурцы – теплолюбивые растения. При посеве семян следует обратить внимание на то, что их высевают в предварительно прогретую почву. Обманчивое первое потепление в апреле, во время которого проводят посев огурцов, часто сменяется длительным похолоданием. Поэтому семена начинают загнивать и выпревать в почве. Кроме того, похолодания могут стать причиной гибели сеянцев огурцов.Перед посадкой семена можно продезинфицировать в слабом растворе марганцовки в течение 20-30 минутРекомендуется высевать семена огурцов, когда почва прогреется до 12-13°С на глубину до 8-10 см. Для защиты семян весной растения выращивают на утепленных грядках, а также утепляют опилками и другими органическими материалами.Попробуйте повысить количество углекислого газа в теплице до 0,5%. Для этого можно зажечь газовую горелку или поставить в теплицу 1-2 емкости с коровяком, выделяющим CO2 при брожении.Для того чтобы получить щедрый урожай огурцов, лучше всего выращивать эту культуру через рассаду. Так вы получите крепкие сеянцы, которые впоследствии смогут противостоять неблагоприятным погодным условиям и будут хорошо плодоносить.Рассаду можно пересаживать в открытый грунт через 20 дней после всходовУ огурцов тонкая поверхность листьев, поэтому при недостатке воды они теряют тургор. В этом случае первые появившиеся завязи огурцов могут опадать, а качество урожая – снижаться. Излишние поливы также вредят растениям: несмотря на то, что в самих плодах содержится большое количество воды, при избытке влаги огурцы особенно восприимчивы к болезням. Полив следует проводить только теплой водой.Огурцы поливают не реже 1 раза в неделю и не менее 2 л водыОдной из причин неудачи при выращивании огурцов является чрезмерное внесение удобрений. Так, в качестве подкормок обычно используют органику. Для этого куриный помет или коровяк следует развести водой в соотношении 1:10. Под каждое растение вносят по 1-1,5 л удобрения. Чем жарче погода, тем чаще необходимо подкармливать огурцы. Также хорошо чередовать комплексные минеральные и органические удобрения. В качестве минеральных удобрений можно использовать препараты Кемира, Растворин, Кристаллин.Эффективной подкормкой считается 1 стакан золы на 10 л водыПодкормите огурцы обычным молоком, разбавленным в пропорции 1:2 водой.Когда у огурцов появляются 2-3 настоящих листочка, растения необходимо окучить. Это нужно сделать для того, чтобы они нарастили дополнительные корни. Обратите внимание, что чем сильнее корневая система, тем быстрее появляется завязь у огурцов.Окучивание помогает нарастить корневую систему и делает растение более выносливымВысаживать сеянцы огурцов следует с интервалом 25 см. Так растения не будут мешать друг другу и смогут дать хороший урожай.При выборе расстояния учитывайте размеры конкретных растений данного сорта и общий объем засаживаемой площадиЧасто огурцы страдают от дождливой погоды. Для того чтобы защитить их от стресса, следует опрыскивать их Эпином Экстра в соответствии с инструкцией по применению. Эта процедура помогает огурцам выстоять при заморозках, а также в засушливые периоды и при перепадах дневных и ночных температур.При наступлении холодов, укрывайте огурцы спанбондомНе следует выращивать огурцы на одном и том же месте несколько лет подряд. Лучше всего в открытом грунте эта культура будет расти после белокочанной или цветной капусты. Неплохо она чувствует себя на грядке, где прежде росли томаты, горох, картофель или свекла. А вот после тыквенных огурцы растут плохо и могут болеть.Снова высаживать огурцы на том же месте можно только спустя 3-4 годаЭто позволит облегчить доступ к ним пчел для опыления. Кроме того, растения, которые не стелются по земле, хорошо проветриваются и реже болеют. Урожайность при шпалерном способе выращивания возрастает вдвое. При необходимости доопыляйте огурцы, перенося кисточкой пыльцу с мужских цветков на женские.Выращивание огурцов на шпалере позволяет подвязывать огурцы и не загущать посадкиСорта и гибриды огурцов следует выбирать из числа тех, которые рекомендованы для вашего региона. Они лучше приспособлены к местным условиям.Старайтесь выбирать сорта огурцов, районированные для вашей областиТеперь вы знаете основные секреты выращивания огурцов, которые помогут вам получить небывалый урожай этой культуры.