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Автомобиль из «Кавказской пленницы»

Все помнят фильм Леонида Гайдая «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика». А все кто помнят этот фильм, не могли не запомнить тот красный автомобиль, на котором разъезжает знаменитая комическая троица в составе Никулина, Вицина и Моргунова. Но вот что это за автомобиль сказать может далеко не каждый из тех, что многократно посмотрел этот фильм и кто проходя мимо памятника Никулину на Цветном бульваре, фотографируется на фоне этого автомобиля.

Автомобиль из

Во-первых, всех сбивает тот самый олень, который Никулин предусмотрительно снимает после окончания поездки. Такой олень крепился на 21-х «Волгах», и это заставляет зрителей думать, что на экране образец довоенной продукции ГАЗа. Между тем, сам этот олень появился вместе с «Волгой» и исчез вместе с ее исчезновением.
Во-вторых, никаких эмблем или фирменных знаков на автомобиле не имеется, а это также сильно затрудняет распознавание. Возможно, марка, модель и модификация автомобиля так бы и остались загадкой, если бы не то обстоятельство, что это был не студийный реквизитный автомобиль, а личная машина Юрия Никулина. Этот автомобиль назывался Adler Trumpf, именно через «pf», а не через «ph», как его часто ошибочно пишут. Машина эта – немецкая, а не английская, и потому название ее пишется по немецким правилам.

И уж ни в коем случае его не следует переводить словом «Триумф», поскольку Trumpf это не триумф, а козырь. Путаница эта вызвана существованием мотоциклов Адлер-Триумф, которые в 1950-х годах фирма Adlerwerke делала по английской лицензии.

Снимался этот автомобиль под своим регистрационным номером 91-63 ЮАР. При этом буква «Ю», свидетельствует о том, что автомобиль был зарегистрирован в Подмосковье, буква «А» – о том, что регистрация автомобиля произведена в 1959 или 1960 году, а буква «Р» – о том, что автомобиль принадлежит частному владельцу.

После съемок фильма Никулин приобрел новый автомобиль, и Трумпф долгое время ржавел в цирковом гараже, пока до него вскоре после смерти Никулина не добрался скульптор Александр Рукавишников, решивший соорудить памятник великому артисту. Замысел Рукавишникова состоял в том, чтобы сделать точную копию автомобиля в натуральную величину и поставить ее рядом с несоразмерно большим скульптурным изображением Никулина. Памятник этот появился рядом с цирком на Цветном бульваре 3 сентября 2000 года. На воплощение проекта ушло два года, стоимость памятника составила 350 тысяч долларов. Скульптура весит более 3,5 тонн. Машину отливали в Минске, а фигуру Никулина в Италии. Пока устанавливали памятник, его никто не охранял, и директор мастерской был вынужден ночевать прямо у скульптуры, чтобы за ночь ничего не украли. Первоначально памятник собирались установить на проезжей части — бронзовая машина должна была быть припаркована на бульваре у цирка. Однако московское ГИБДД не разрешило занимать проезжую часть, и пришлось установить памятник на тротуаре у входа в здание цирка.

История этого автомобиля началась в начале 30-х годов. Фирма Adlerwerke из Франкфурта-на-Майне была хорошо известна в Германии своими велосипедами и пишущими машинками еще в XIX веке. Первое знакомство с автомобильной техникой произошло в самом конце XIX века, когда Карл Бенц заказал у фирмы Adler велосипедные колеса для своих безлошадных экипажей. Увидев легкий французский автомобиль братьев Рено, владелец «Адлера», Генрих Кляйер, загорелся желанием выпускать собственные автомобили. Первым автомобилем фирмы Adler стала вуатюретка Vis-à-Vis, появившаяся в 1900 году. ней водитель и пассажир сидели друг напротив друга, а рулевое колесо на вертикальной колонке было посреди машины. Мощность 400-кубикового мотора составляла 3,5 л.с. Автомобиль разгонялся до 30 км/ч. Но к началу 30-х годов фирма Adlerwerke выпускала такие автомобили, как Standard и Diplomat, предназначенные для богатых и очень богатых покупателей. Однако разразившийся в 1929 году экономический кризис особенно больно ударил именно по Германии, и число богатых покупателей резко убавилось. В этих условиях фирма решила делать автомобили подешевле.

Автомобиль из

С 1934 года объемы производства стали расти, и этот автомобиль фактически стал предтечей Фольксвагена. Если до 1936 года было выпущено 7003 автомобиля, то с 1936 по 1938 год было изготовлено 18 600 штук.

Был у Trumpf’a и уменьшенный вариант Adler Trumpf Junior, появившийся в 1934 году. Эта модель имела 995-кубиковый двигатель с диаметром цилиндра 65 и ходом поршня 75 мм. Развивая мощность в 25 л.с., и разгоняя машину до 100 км/ч, этот двигатель расходовал всего 9 литров на 100 км. Стоил он еще дешевле – 2950 марок. Во многих публикациях указывается, что именно Юниор снялся в «Кавказской пленнице». Однако размеры Юниора были намного меньше размеров Трумпфа. Длина Юниора была равна 3 метрам 86 сантиметрам, а ширина составляла всего лишь 145 см. При такой ширине даже Вицин бы чувствовал себя на сиденье рядом с Моргуновым крайне неуютно. Чтобы окончательно разрешить вопрос о том, большой это Трумпф или Юниор, я взял рулетку и пошел на Цветной бульвар. Там, сделав морду кирпичом, я самым наглым образом промерил этот автомобиль и понял, что размеры у него явно не юниоровские.

Но самое главное отличие кроется даже не в размерах – кузов у Юниора был несущим, и потому кабриолетная модификация имела дверные стойки и дужки крыши подобно тем, что имелись на кабриолетном варианте нашей «Победы». Если их срезать, существенно пострадает жесткость кузова. Снявшийся же в фильме автомобиль – чистейший кабриолет.

Изначально этот экземпляр, как и все Трумпфы, имел привод на передние колёса, но ко времени съёмок он утратил эту редкую для тех лет особенность, так как на него перекочевали двигатель, коробка и задний мост от 400-го «Москвича» – причем от «Москвича» самых первых серий, имевших напольный рычаг переключения передач.

Снявшийся в фильме автомобиль жив до сих пор – Сын Никулина Максим, который сейчас заведует цирком, переда его в Ломаковский музей, и сейчас этот автомобиль находится в стадии реставрации.

Автомобиль из

Автомобиль из

Теперь эта машина стала составной частью памятника

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