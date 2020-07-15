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20 занимательных карт, которые не показывают в школе

20 занимательных карт, которые не показывают в школе

Интересные карты, которые помогут лучше познать мир.

К тому моменту, когда человек заканчивает обучение в школе, у него появляется подозрение, что о чём-то самом важном ему так и не рассказали. Чтобы восполнить этот пробел, мы подготовили для наших читателей подборку инфографических карт с интереснейшими и весьма забавными фактами.

1. Рыжеволосые люди

20 занимательных карт, которые не показывают в школе

Карта расселения рыжеволосых людей на территории Европы.

2. Размер груди

20 занимательных карт, которые не показывают в школе

Карта размеров груди у женщин разных стран мира.

3. Веб-браузеры

20 занимательных карт, которые не показывают в школе

Карта популярности веб-браузеров в мире.

4. Размер мужского достоинства

20 занимательных карт, которые не показывают в школе

Карта размеров пениса у мужчин разных стран мира.

5. Дружелюбные страны

20 занимательных карт, которые не показывают в школе

Карта, демонстрирующая отношение местного населения к иностранцам.

6. Уровень интеллекта

20 занимательных карт, которые не показывают в школе

Карта интеллектуального развития жителей разных стран.

7. Свобода прессы

20 занимательных карт, которые не показывают в школе

Карта, демонстрирующая уровень свободы прессы в разных странах.

8. Алкогольные предпочтения

20 занимательных карт, которые не показывают в школе

Карта, демонстрирующая алкогольные предпочтения жителей разных стран.

9. Карта наоборот

20 занимательных карт, которые не показывают в школе

Карта с обратным изображением воды и суши.

10. Дорожное движение

20 занимательных карт, которые не показывают в школе

Карта направлений дорожного движения.

11. Ожирение

20 занимательных карт, которые не показывают в школе

Карта, демонстрирующая степень ожирения в разных странах мира.

12. Красота

20 занимательных карт, которые не показывают в школе

Карта, демонстрирующая количество привлекательных людей в странах Европы.


13. Алкоголизм

20 занимательных карт, которые не показывают в школе

Карта потребления алкоголя в странах Европы.

14. Социальные сети

20 занимательных карт, которые не показывают в школе

Карты мира, демонстрирующие популярность социальных сетей в мире.

15. Дети

20 занимательных карт, которые не показывают в школе

Карта, демонстрирующая средне-статистическое количество детей на семью в разных странах мира.

16. Необычный ракурс

20 занимательных карт, которые не показывают в школе

Проекция Земли с необычной точки.

17. Половое созревание

20 занимательных карт, которые не показывают в школе

Карта, демонстрирующая средний возраст начала половой жизни в странах мира.



18. McDonald’s

20 занимательных карт, которые не показывают в школе

Популярность ctnb ресторанов McDonald’s в мире.

19. Кофейная карта

20 занимательных карт, которые не показывают в школе

Карта, демонстрирующая количество потребления кофе в странах мира.

20. Счастье

20 занимательных карт, которые не показывают в школе

Уровень счастья в странах мира.



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