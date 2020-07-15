20 занимательных карт, которые не показывают в школе
Интересные карты, которые помогут лучше познать мир.
К тому моменту, когда человек заканчивает обучение в школе, у него появляется подозрение, что о чём-то самом важном ему так и не рассказали. Чтобы восполнить этот пробел, мы подготовили для наших читателей подборку инфографических карт с интереснейшими и весьма забавными фактами.
1. Рыжеволосые люди
Карта расселения рыжеволосых людей на территории Европы.
2. Размер груди
Карта размеров груди у женщин разных стран мира.
3. Веб-браузеры
Карта популярности веб-браузеров в мире.
4. Размер мужского достоинства
Карта размеров пениса у мужчин разных стран мира.
5. Дружелюбные страны
Карта, демонстрирующая отношение местного населения к иностранцам.
6. Уровень интеллекта
Карта интеллектуального развития жителей разных стран.
7. Свобода прессы
Карта, демонстрирующая уровень свободы прессы в разных странах.
8. Алкогольные предпочтения
Карта, демонстрирующая алкогольные предпочтения жителей разных стран.
9. Карта наоборот
Карта с обратным изображением воды и суши.
10. Дорожное движение
Карта направлений дорожного движения.
11. Ожирение
Карта, демонстрирующая степень ожирения в разных странах мира.
12. Красота
Карта, демонстрирующая количество привлекательных людей в странах Европы.
13. Алкоголизм
Карта потребления алкоголя в странах Европы.
14. Социальные сети
Карты мира, демонстрирующие популярность социальных сетей в мире.
15. Дети
Карта, демонстрирующая средне-статистическое количество детей на семью в разных странах мира.
16. Необычный ракурс
Проекция Земли с необычной точки.
17. Половое созревание
Карта, демонстрирующая средний возраст начала половой жизни в странах мира.
18. McDonald’s
Популярность ctnb ресторанов McDonald’s в мире.
19. Кофейная карта
Карта, демонстрирующая количество потребления кофе в странах мира.
20. Счастье
Уровень счастья в странах мира.
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