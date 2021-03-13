10 звездных мам, которые выплачивают алименты бывшим мужьям

Мы привыкли, что на постсоветском пространстве судебная практика бракоразводных процессов присуждает именно женщине функции главного опекуна своих детей. А папа - это так, лишь бы платил алименты. Между тем в мире зачастую складывается совсем другая ситуация. Именно с отцом чаще остаются дети, а маме остается лишь ежемесячно отчислять часть своих доходов бывшему супругу. Сегодня мы приведем примеры именно таких случаев.
Морена Баккарин
Морена Баккарин
Морена вышла замуж за подающего надежды режиссера Остина Чик в День Благодарения в 2011 году. Казалось бы - между молодоженами любовь и взаимопонимание, да еще свадьба состоялась в знаменательный для американцев день - что может помешать идиллии? Через два года у них рождается сын Джулиус. А еще через 20 месяцев 36-летняя звезда получает не только документы на развод, где причиной разрыва были указаны стандартные «непримиримые разногласия», но и требование об уплате алиментов.
Что же могло так разозлить бывшего мужа? Все банально. Морена не просто изменила Остину Чаку, но еще и забеременела от нового возлюбленного Бена Маккензи. Этим как раз и воспользовался экс-муж, отсудив себе опеку над малышом в размере 20 тысяч долларов ежемесячно. Ну а Марена благополучно родила дочь и вновь вышла замуж. Однако наслаждаться материнством ей некогда - даже в период пандемии она продолжает сниматься и участвовать в телепроектах, ведь надо же содержать детей.
Скарлетт Йоханссон
Скарлетт Йоханссон
Вторым мужем актрисы стал журналист французского происхождения Ромен Дориак. Их роман начался в 2012 году, а узаконить отношения они решились два года спустя. Однако 7 марта 2017 года актриса обратилась в суд штата Нью-Йорк, уточнив, что ее брак «безнадежно разрушен». Адвокаты звезды заявили, что она намеревается добиваться опеки над двухлетней Роуз Дороти Дориак. Но им оппонируют юристы со стороны бывшего супруга, уточняя, что отец вместе дочерью планируют переехать во Францию, а «миссис Йохансон много путешествует». Именно отсылка к тому, что из-за работы мать практически не занимается воспитанием дочери и была взята за основу, чтобы добиться единоличной опеки. Но все же актриса смогла выстоять в этой борьбе и недавно стала полноправным опекуном малышки.
Бритни Спирс
Бритни Спирс
Иногда красота, талант, удачная карьера и место в списке Forbes отнюдь не означают счастливую семейную жизнь. Бритни после трех месяцев знакомства буквально выскочила замуж за Кевина Федерлайна. Девушке бы подумать - у воздыхателя уже была подружка, которая к тому времени находилась на 8-м месяце беременности. Но, как видно, разум и чувства - вещь несовместимая. Дальнейшая совместная жизнь ни к чему хорошему не привела - поп-звезда рожала детей, а ее муженек продолжал наслаждаться жизнью за ее счет. Терпение красавицы лопнуло, она развелась и тут же впала в тяжелую депрессию. Причем отцу детей повезло - Бритни даже не только не потребовала алиментов, но и разрешила отцу часто видеться с ними. Однако вскоре ситуация изменилась - аморальная жизнь певицы помогла Федерлайну добиться опеки над детьми, 1 миллиона долларов компенсации и ежемесячных выплат в размере 20 тысяч долларов.
Ким Бейсингер
Ким Бейсингер
Первое замужество звезды «Девять с половиной недель» закончилось крахом. Ее супруг художник-гример Рон Бриттон существенно нажился на своей знаменитой жене. При этом брак просуществовал восемь лет и не привел к появлению наследников. Тем не менее, экс-супруг после развода добился пособия в размере 12 тысяч долларов ежемесячно. Его доводом стало утверждение, что актриса нанесла ему тяжелый моральный вред, так как постоянно заводила любовников. Помимо этого женщина должна была выплачивать кредит, который был взят бывшим мужем на ее имя.
Холли Берри
Холли Берри
Порой удивляешься женской доброте и странным законам. Холли родила дочку от манекенщика Габриэля Обри не будучи в законном браке. Лишь спустя два года красавец-муж обратился в суд о признании отцовства. А затем и добился судебного решения, согласно которому актриса обязана ежемесячно перечислять на его счет 16 тысяч долларов. При этом дочь Нала продолжает жить с матерью, которая также оплачивает и ее обучение. Зато Габриэль может себе позволить не утруждаться поисками работы - по законам США он обеспечен вплоть до 19-летия ребенка.
Мел Би
Мел Би
Еще один пример странностей судебной системы. Мелани Браун подвергалась домашнему насилию со стороны мужа-кинопродюсера Стивена Белафонте. Причем эти факты были подтверждены, и при разводе суд ограничил приближение экс-супруга к бывшей жене. Однако при этом певица была вынуждена выплачивать ему каждый месяц по 40 тысяч долларов.
Энн Хеч
Энн Хеч
Отсудил опеку над общим сыном и кинооператор Коулман Лаффун - бывший супруг Энн Хеч. По его утверждению, эта сумма как раз соответствует затратам на медицинскую страховку и оплате учебы их сына Гомера.
Гвен Стефани
Гвен Стефани
Долгое время союз певицы Гвен Стефани и музыканта Гэвина Россдрейва считался едва ли не самым крепким. Они прожили вместе четырнадцать лет и стали родителями троих прекрасных сыновей - Кингстона, Зума и Аполлона. Однако последовавший развод поставил жирную точку в этой идиллии. Причиной разрыва стала неверность супруга (последней каплей стал роман с няней их детей). Развод был болезненным для обоих. Музыкант рассказывал во всех популярных СМИ о том, что только смерть может быть страшнее расставания, что им совершена ошибка и он искренне раскаивается о ней. Но при этом мужчина не стал мелочиться и попросил присудить ему половину состояния, а также 50 тысяч ежемесячных выплат. В этот раз суд не стал искать «жертвенного барана» и принял справедливое решение. Личные сбережения супругов остались неделимыми. Впрочем, в конечном итоге такой финал устроил обоих супругов.
Дженнифер Лопес
Дженнифер Лопес
Восемь месяцев в браке - чем не повод потребовать от звездной супруги денег на содержание? В июне 2002 года Дженнифер Лопес и парень из подтанцовки Крис Джадд подали документы на развод. Как поговаривают, Крис давно клянчил у богатой жены денег на тот или иной по его словам интересный проект, но певица было более реалистична. Она уже обожглась в своем первом браке, и вновь наступать на грабли не желала. Свою свободу она оценила в 18 миллионов долларов, однако при одном условии: мужчина должен был подписать бумаги о неразглашении подробностей их интимной жизни. В результате экс-супруги остались друзьями, а полученные деньги стали стартапом для предприимчивого юноши.
Мадонна
Мадонна
Даже у этой «акулы» шоу-бизнеса супруг и весьма небедный режиссер Гай Ричи сумел отсудить 89 миллионов долларов и несколько особняков в Великобритании и США. Но женщина предпочла смириться - на тот момент ее состояние оценивалось в сумму более 300 миллионов.
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