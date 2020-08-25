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Чего мы не знали о собственных зубах

Чего мы не знали о собственных зубах Наши зубы с нами всю жизнь… конечно, если мы о них достаточно хорошо заботимся. Однако, кроме того, что мы чистим их и лечим по мере надобности, так ли уж много нам известно о зубах? Вот несколько познавательных и, безусловно, правдивых фактов о них.


  1. Доминирующая жевательная сторона


Обычно, если вы правша, вашей доминирующей жевательной стороной будет правая. Если вы левша, то жевать, скорее всего, вы будете слева.

  1. Зубы крепче, чем кости


Некоторые люди считают, что кости — это самый твердый орган в теле человека, но на самом деле эмаль на внешней стороне зубов – это самая твердая и прочная ткань нашего тела.

  1. Бо́льшая часть зуба не видна


Две трети зуба на самом деле скрыты деснами. Видна только одна треть зуба.

  1. Эффективность чистки зубов


Зубная щетка очищает зубы лишь на 60%. Остальные 40% ложатся на плечи зубной нити.

  1. Римская зубная паста


Римляне делали зубную пасту из измельченных яичной скорлупы, костей, бычьих копыт с добавлением пепла.

  1. Зубы начинают формироваться в утробе матери


Несмотря на то, что их не видно, ваши зубы при вас с момента вашего рождения. Они сидят в деснах и ждут, когда придет их время появиться во всей красе.

  1. Зубы как отпечатки пальцев


Нет двух одинаковых зубов.
Зубы каждого человека уникальны, как и отпечатки пальцев. Как и в случае с отпечатками пальцев, зубы могут быть использованы для идентификации человека. Так, например, слепок с зубов используют для идентификации человеческих останков.

  1. Сыр защищает зубы


Сыр обеспечивает защитный слой, который нейтрализует кислоту в зубном налёте.

  1. Веточки вместо зубной щетки


До возникновения зубной щетки люди чистили зубы веточками.

  1. Средство для полоскания рта в Древнем Риме


В Древнем Риме люди использовали урину для полоскания рта.

  1. Зелень предотвращает появление пятен на зубах


Употребление листового салата или овощей, приготовленных на пару, перед полноценным приемом пищи может предотвратить появление пятен на зубах. По крайней мере, так говорят родители, чтобы заставить детей есть эти овощи.

  1. Лечение зубной боли в Средневековье


В средние века люди целовали ослов, чтобы облегчить зубную боль. «Врачеватели» считали, что это самый действенный способ.

  1. До Зубной Феи


До того, как Зубная Фея стала давать детям денежки вместо их выпавших молочных зубов, дети в Англии и Австралии бросали свои зубы в мышиную нору в надежде, что это убережет их от зубной боли.

  1. Вставные зубы как отягчающее обстоятельство


Если вы укусите кого-то своими настоящими зубами, это считается простым нападением в Луизиане. Однако, если вы укусите кого-то своими вставными зубами, это считается нападением при отягчающих обстоятельствах.

  1. Зубы Джорджа Вашингтона


Хотя миф о том, что у президента США были деревянные зубы, и популярен, он неправдив. На самом деле зубы Вашингтона были сделаны из золота, слоновой кости, свинца и комбинации зубов человека, осла и бегемота.

  1. Колпачки на зубах


Римляне использовали потрясающие стоматологические технологии для своего времени. Они покрывали кариозные зубы золотыми коронками.

  1. Зубной налет содержит 300 видов бактерий


Это правда. Так что, чистите зубы!

  1. Газировка ускоряет разрушение зубов


Выпивая 3 и более стаканов газировки в день, вы увеличиваете риск развития кариеса на 62%. Вместо этого пейте воду.

  1. 78% молодых людей страдают от кариеса


К 17 годам 78% американцев имеют хотя бы одну дырку в зубе.

  1. У жирафа нет верхних зубов


Как и у нас, у жирафов 32 зуба. В отличие от нас, у них все зубы расположены на нижней челюсти.

  1. Сколько занимает чистка зубов


В течение всей нашей жизни мы проводим в среднем 38,5 дней, чистя зубы.

  1. В среднем, мы чистим зубы всего 45 — 70 секунд в день.


Однако рекомендуется чистить зубы 2-3 минуты в день.

  1. Стоматологи 1800-х


В 1800-х годах парикмахеры и кузнецы выступали в роли стоматологов.

  1. Защита от рвоты


Прежде чем нас вырвет, наши ротовые железы вырабатывают избыточное количество слюны, чтобы защитить зубы от кислоты, которая содержится в рвотной массе.

  1. Спасти зуб


Если один из ваших зубов выбит, вы можете спасти зуб, если зафиксируете его обратно в десне в течение пяти минут после того, как он выпадет.

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