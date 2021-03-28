Как правильно стирать пуховики и угги

Если вы до сих пор сомневаетесь, можно или нельзя стирать эти вещи в машине, мы подскажем.





Внимание! Наши советы подойдут лишь в том случае, если на этикетке изделия не указана строго: «только сухая химчистка». Между нами говоря, и в такой ситуации многие вещи прекрасно переносят стирку, но вы должны помнить, что действуете на свой страх и риск. Все же производители не зря пришивают ярлычки на одежду.



Как стирать пуховики

Как отчистить УГГИ

Прежде, чем выстирать, снимите с пуховика мех (его уж точно стирать не стоит), застегните молнии, пуговицы, не забудьте проверить содержимое карманов (особенно у детей).Если есть пятна, предварительно обработайте их средством для удаления пятен. Самые грязные места — манжеты, воротник и карманы. Их можно потереть мягкой щеточкой с моющим средством заранее.Выберите самый деликатный режим стирки. Если у стиральной машины нет специальной программы «Стирка пуховиков», выставите температуру 30 градусов и отжим 600 оборотов в минуту.Лучше всего использовать средство для стирки именно пуховиков (их сейчас очень много, и чаще всего они продаются там, где и сами пуховые куртки и пальто). Самые качественные, но и самые дорогие средства можно приобрести в магазинах с туристическим, горным и лыжным снаряжением.Если такого средства под рукой не оказалось, можно использовать гель для стирки белья, но не порошок.В барабан с пуховиком положите 3 или 5 теннисных мячиков. Во время стирки они попадают между тканью и создают более свободную циркуляцию воздуха. Если теннисных мячей дома нет, можно сделать плотные клубки из носков, свернув их в шарики.Постирали? Добавьте еще один цикл — дополнительное полоскание, чтобы убрать остатки моющего средства и избежать разводов.Прекрасно, если стиральная машина оснащена еще и сушкой для белья. Тогда ставьте сушку на самую низкую температуру, и после нее ваш пуховик будет, как новый.Можно высушить и без машинной сушки. Вынимайте пуховик, вешайте его на плечики и ждите, пока высохнет, периодически взбивая наполнитель руками и распределяя его равномерно.Сначала каждый сапожок нужно пропылесосить: снаружи и внутри, чтобы убрать пыль, песок и грязь, которая накопилась.После этого возьмите салфетку из микроволокна, слегка намочите сапог под струей теплой воды и протрите сапог, используя мягкое средство для очистки. В идеале — это очищающий кондиционер Ugg Cleaner and Conditioner (стоит около 400 руб.). Если его нет, можно использовать любой очиститель для замши или промыть обувь, добавив жидкий гель для стирки.После того, как обработали угги сверху, почистите также и внутреннюю часть (овчину) сапожка прямо руками, как вы обычно стираете вещи. Только делайте это аккуратно, не трите слишком сильно.Смойте пену водой и не забудьте промыть внутри овчину. В принципе, на этом можно и остановиться и поставить угги сохнуть, набив бумажными салфетками или старыми полотенцами, чтобы они не потеряли форму во время сушки и не скукожились.Если хотите пойти дальше и добиться идеальной чистоты, понадобится стиральная машина. И, да! Угги можно стирать в машине. Только, безусловно, отдельно от другой обуви и одежды (угги сильно линяют).Установите щадящий режим стирки (шерсть или шелк). Это означает, что температура должна быть 30 градусов. Затем добавьте дополнительное полоскание прибавьте оборотов до 1000, ведь вам нужно отжать как можно больше воды, и добавьте деликатное средство для стирки (можно использовать средство для стирки шерсти).После того, как выстираете угги, набейте их бумажными или микроволоконными салфетками, чтобы они не потеряли форму и поставьте сохнуть. Если в ванной комнате или в коридоре есть теплый пол — замечательно. Так они высохнут быстрее. Но на батарее угги сушить нельзя!Когда обувь высохнет, ее можно обработать водоотталкивающим спреем для замши.