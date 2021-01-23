Ошибки, которые портят вещи во время стирки

Почему у подруги вещь, как новая, а вашу пора выкидывать? Рассказываем о самых частых ошибках и пытаемся сохранить одежду, независимо от ее качества.





Больше, не значит лучше

Трите, и будет дырка

Сортируйте по типу ткани

А как повесить?



Есть старое полотенце?

Не набивайте стиральную машину

Белье, колготки и гольфы в мешок

Большинство из нас используют порошок неправильно и кладут его почти в два раза больше, чем требуется. В итоге он плохо вымывается с тканей, оставаясь в швах и складках, вещи тускнеют и хуже выглядят. Мало того, что от этого вещи не отстирываются лучше, так мы еще и тратим лишние деньги на стиральный порошок.Все знают, что если долго-долго тереть, получится дырка. Если застирывать и слишком энергично тереть пятно, ткань истончится, и одежда будет испорчена.Да, конечно, нужно отделять темное от белого и цветного при стирке. Но также было бы неплохо сортировать белье по типу ткани. Так вы спасете ваши темные футболки и кофточки от молний и пуговиц на джинсах.Существуют специальные вешалки для юбок и брюк, и не просто так. Они предотвращают образование складок на одежде. Это поможет избежать слишком частого глажения, ведь от утюга вещи тоже быстрее портятся. Для мягких тонких свитеров есть также мягкие плечики с поролоновыми прокладками, от которых тонкая шерстяная ткань не провисает и на растягивается в плечевой области.Но тяжелую одежду лучше вообще не вешать, а аккуратно складывать на полку.Если необходимо отжать деликатную вещь, которой требуется ручная стирка, не выкручивайте ее, а положите на сухое чистое полотенце, аккуратно заверните и прижмите. Полотенце впитает лишнюю влагу, а на вещах будет меньше заломов и складок. К тому же, так одежда из деликатных тканей не потеряет форму. Сушить такие вещи лучше тоже на полотенце, придав форму руками.Во-первых, таким образом вы сокращаете срок службы самой машины, т.к. подшипники в этом случае быстрее изнашиваются. Во-вторых, белье путается, отчего и рвется быстрее.Если стирать их вместе с остальным бельем, вы достанете из машины спутанный узел. Специальные сетчатые мешки для стирки защитят колготки от дырок, а вас от мучительного распутывая белья, которое вы собрались повесить на бельевую сушку. И помните, что лифчики и детские маленькие носочки также необходимо стирать в мешках.Самая распространенная причина поломок стиральных машин — это застрявшие между барабаном и корпусом машины косточки от лифчиков и малюсенькие детские носки.Не забывайте мыть стиральную машинуЧтобы вещи не пахли после стирки плесенью, проводите профилактическую чистку машины. Мойте лоток для порошков и кондиционеров, протирайте резинку барабана, а раз в 4 месяца запускайте полный цикл стирки только без белья.