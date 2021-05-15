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Что означают цифры на наклейках бананов и других фруктов


Что означают цифры на наклейках бананов и других фруктов

Приходилось ли видеть на бананах такие маленькие цветные наклейки? Определенно, да! Но задумывался ли гражданин над тем, зачем они вообще нужны? Можно логичным образом предположить, что наклейка на банане – это всего на всего логотип хозяйства-производителя. Отчасти это действительно так. Однако маленькие наклейки на практике куда более информативны, нежели могло подумать большинство потребителей.

В первую очередь наклейки говорят о стране и компании производителе. |Фото: sitekid.ru.

В первую очередь наклейки говорят о стране и компании производителе. |Фото: sitekid.ru.

 

На самом деле подобные наклейки имеют не только бананы, но и любые другие импортные фрукты. Такие наклейки выполняют сразу несколько функций. Они указывают на страну-производителя, компанию-производителя, а также информируют потребителя о том, каким конкретно образом были выращены конкретные фрукты. Если с обозначением стран и компаний все и так понятно, то про способы производства следует поговорить подобротнее.
На самом деле наклеек огромное множество. |Фото: blogspot.com.

На самом деле наклеек огромное множество. |Фото: blogspot.com.

 

Способы выращивания бананов обычно делят на три большие категории, которые обозначаются на наклейках соответствующими цифирными кодами. Зная эти коды потребитель может с лёгкостью определить какие именно перед ним фрукты, стоит ли они своих денег и соответствуют ли его личным запросам качества.

Код укажет, каким именно образом были выращены бананы. |Фото: kolyan.net.

Код укажет, каким именно образом были выращены бананы. |Фото: kolyan.net.

 

Первая категория бананов обозначается 4-значным кодом и начинается с цифр 3 или 4. Это в свою очередь означает, что такие фрукты были выращены с использованием «интенсивного сельского хозяйства». Выражаясь простым языком – с применением натуральных и минеральных удобрений. Если на наклейке 5-значный код, то он в большинстве случае будет начинаться с цифры 9. Это означает, что такие бананы выращены «натуральным» способом без использования минеральных удобрений и пестицидов. Наконец третья группа фруктов также имеет 5-значный код, но начинается он строго с цифры 8. Если видите такой продукт, то знайте – он генетически модифицирован.
ГМО бананы помечаются отдельным кодом. ¦Фото: fitohome.ru.

ГМО бананы помечаются отдельным кодом. ¦Фото: fitohome.ru.

 

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Что означают цифры на наклейках бананов и других фруктов

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