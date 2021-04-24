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Какие средства самообороны можно законно держать в машине


Какие средства самообороны можно законно держать в машине

За окном уже совсем не «лихие 90-е», однако многим автомобилистам все еще не спокойно на дороге. Удивляться подобному не стоит, ведь количество инцидентов на автострадах только растет. Увы. увеличивается и количество споров, доходящих до рукоприкладства. Имеют место и куда более мрачные события на дорогах. В свете криминальной хроники растет число желающих обезопасить себя на дороге при помощи средств самообороны. Какие же из них можно возить с собой законно?

1. Суть проблемы


Самооборона - очень скользкая материя. /Фото: frognews.ru.

Самооборона - очень скользкая материя. /Фото: frognews.ru.

 

В отношении самообороны в республиках бывшего СССР действует принцип: каждый человек имеет право на самооборону любыми средствами и способами, которые не запрещены законодательством. Таким образом ассортимент «арсенал» определяется в первую очередь действующими запретами. Ключевым фактором в определении набора средств самообороны является понятие «оправданности» применения того или иного средства. И вот здесь-то и начинается сплошной скользкий лед.
Защищаться можно всем, что оправдано ситуацией. /Фото: drive2.ru.

Защищаться можно всем, что оправдано ситуацией. /Фото: drive2.ru.

 

Согласно статьям 37, 39 и 45 УК РФ. каждый гражданин может защищать себя, своих близких и людей вокруг при помощи всех подручных средств и любых мер физического воздействия в случае появления угрозы применения населения или в случае факта применения насилия. При этом защищающийся должен действовать по принципу оправданности применения средств защиты так, чтобы не нанести атакующему физический ущерб свыше необходимого.
Т.е. если на человека бросаются с кулаками, он не имеет права застрелить нападающего. В перечисленных статьях описывается много условий и тонкостей при самообороне. Однако проблема заключается в том, что доказать на судя свою правоту бывает крайне сложно.

2. Что же можно использовать


С точки зрения закона лучше всего использовать специальные инструменты. /Фото: ya.ru.

С точки зрения закона лучше всего использовать специальные инструменты. /Фото: ya.ru.

 

Как уже было отмечено, использовать в теории можно все. Если это «все» укладывается в условиях конкретной ситуации в понятие оправданности использования. При этом важно понимать, что отдельно существуют специальные средства самообороны. Они не подпадают под определение боевого или охотничьего оружия, так как потенциально не являются летальными инструментами физического воздействия. К таким относятся газовые баллончики и пистолеты, травматические пистолеты, электрошокеры.
Первая проблема самообороны в том, что инициатива почти всегда у преступника. /Фото: tchuprisviktor.ru.

Первая проблема самообороны в том, что инициатива почти всегда у преступника. /Фото: tchuprisviktor.ru.

 

Сразу стоит отметить, что спортивный инвентарь (например, бейсбольная бита) и хозяйственные инструмент (перочинный нож, топор, молоток, монтировка) не являются средствами самообороны. Поэтому при досмотре автомобиля не стоит отвечать полицейскому на вопрос: «Зачем вам в машине нож?» - «Для самообороны». В лучшем случае такое средство «самообороны» полицейский просто отберет. Помните о том, что убить или покалечить нападающего при самообороне с помощью неспециальных средств – совсем не сложно.
Вторая проблема - необходимость доказывать оправданность действий. /Фото: kbr.by.

Вторая проблема - необходимость доказывать оправданность действий. /Фото: kbr.by.

 

Про любое полноценное оружие в этом контексте и говорить не приходится. Однако, в самой отчаянной ситуации (например, когда человек ранен и ему угрожает смерть) использовать для защиты себя закон разрешает и его. Правда, оправданность применения потом все равно придется доказывать в суде.

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