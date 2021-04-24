Какие средства самообороны можно законно держать в машине

1. Суть проблемы

Самооборона - очень скользкая материя. /Фото: frognews.ru.

Защищаться можно всем, что оправдано ситуацией. /Фото: drive2.ru.

2. Что же можно использовать

С точки зрения закона лучше всего использовать специальные инструменты. /Фото: ya.ru.

Первая проблема самообороны в том, что инициатива почти всегда у преступника. /Фото: tchuprisviktor.ru.

Вторая проблема - необходимость доказывать оправданность действий. /Фото: kbr.by.