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Забавные факты про еду, о которых невозможно перестать думать

А вы знаете, чем запивать острую пищу и как правильно приготовить картофель, чтобы от него не поправляться? Собрали любопытные факты про продукты питания.
Забавные факты про еду, о которых невозможно перестать думать

1. Ваниль — это высушеннй стручок орхидеи


Делают эту пряность или специю из Ванильных орхидей (Vanilla planifolia)– единственных среди орхидей, плоды которых можно употреблять в пищу. Стручки растения не имеют характерного запаха, чтобы они стали ароматными, их сначала помещают в горячую печь или в кипяток, затем заворачивают в шерстяную ткань и в течение десяти дней выносят на солнце, а после этого медленно сушат в деревянных ящиках. Окончательно аромат дозревает в течение 8 месяцев и дольше. Именно поэтому настоящая ваниль стоит дорого, а ванилин, который обычно продаётся в магазинах — это вовсе не ваниль, а продукт, получаемый в результате химического синтеза из фенола. 

Забавные факты про еду, о которых невозможно перестать думать

2. Спаржа росла на дачах ещё в советское время


Спаржа — это один из самых популярных, полезных и вкусных овощей. В пищу используют только молодые ростки, но если их не срезать вовремя, они превратятся в метёлки с красными мелкими ягодами. Есть их нельзя, зато можно использовать в качестве зелёной массы для цветочных букетов.

Забавные факты про еду, о которых невозможно перестать думать
Помните дачные букеты, которые все везли с дач к первому сентября?
Вместе с гладиолусами, георгинами или астрами там как раз были «ёлочки» аспарагуса. Растение может расти на одном месте до 20 лет и прекрасно чувствует себя в нашем климате.

3. В салате под названием спаржа по-корейски никакой спаржи нет


Эту закуску сейчас можно встретить в любом супермакрете, но на самом деле она не имеет никакого отношения к спарже. Салат делается из высушенной пенки, образующейся после кипячения соевого молока. Называется этот продукт фучжу, но почему-то в России все привыкли называть его салатом со спаржей.

4. Все эксперты сходятся во мнении, что курицу не нужно мыть перед приготовлением


Практически, все профессионалы отговаривают от этой привычки. Эксперты в области питания уверяют, что намного надежнее подвергать мясо тепловой обработке, т. е. тщательно варить, жарить, запекать и тушить. Мытьё курицы особой пользы не принесёт, зато бактерии вместе с каплями воды могут легко распространиться в зоне вокруг мойки, попасть на другие продукты питания или посуду. 
А вы моете курицу? Да, всегдаНет, не мою

5. От красного вина хочется спать


Из всех известных алкогольных напитков красное вино в большей степени вызывает сонливость. К таким выводам пришли исследователи, проводившие опрос о самочувствии после употребления алкоголя у 30 000 человек.

6. Картофель в основном состоит из воды


Твёрдый по своей текстуре овощ на самом деле на 79% состоит из воды. Поправляемся мы от картофеля благодаря крахмалу, который во время приготовления переходит в легкоусвояемую форму, быстро расщепляется в кишечнике до глюкозы и всасывается в кровь.  Если же запекать картофель в духовке, крахмал остается резистентным, а блюдо полезным. 

Забавные факты про еду, о которых невозможно перестать думать

7. Сливочное масло можно хранить вне холодильника до десяти дней


Несмотря на распространенное мнение о том, что масло необходимо хранить в холодильнике,  допускается его хранение при комнатной температуре не выше 20 ° C. В течении недели с маслом ничего не произойдёт. 
 

8. В пармезане почти нет лактозы


В выдержанном сыре Пармезан  практически отсутствует лактоза –углевод группы дисахаридов, который содержится в молочных продуктах. Наличие лактозы составляет 0-3%, так что людям с непереносимостью его можно есть без опасений. 
 

9. Острую пищу лучше запивать молоком, а не водой


Молоко – лучшее средство, чтобы нейтрализовать жжение после того, как вы съели острое блюда. Молочные жиры помогают растворять капсаицин. Принцип действия молока такой же, как у мыла, которое растворяет частицы жира. Это также касается кефира, сметаны, йогурта и других молочных продуктов. А вот простая вода — худший выбор, капсаицин в ней не распоряется. 

10. Чтобы созреть, ананасам требуется два-три года


Для того, чтобы начать плодоносить, ананасу требуется 24 месяца и даже больше. Первый этап созревания — цветение.  Ананас состоит из 200 цветков, расположенных по спирали, которые, плотно прижимаясь друг к другу, образуют единое соплодие. Выглядит это очень красиво. После того, как ананас отцветает, плоды созревают от 3 до 6 месяцев, после чего из срезают. 

Забавные факты про еду, о которых невозможно перестать думать
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