Люди из разных стран и их самые страшные кошмары

Фотограф Рок Морин два года ездил по всему миру и собирал рассказы о сновидениях для фотопроекта World Dream Atlas («Всемирный атлас снов»). Он выбрал самые страшные кошмары разных людей и опубликовал в журнале Vice вместе с их портретами.



Рок Морин рассказывает: «Недавно я провел некоторое время в иракском Курдистане на передовой, освещая войну против ИГИЛ. Неудивительно, что у местных курдов были очень яркие кошмары. Я говорил со многими людьми, но, кажется, не собрал ни одного приятного сна за все время, пока был там. В Ираке, как и в других мусульманских странах, считается, что хорошие сны — послания от Аллаха, а кошмары — от дьявола. Такое восприятие, описанное даже в Коране, заставляет многих мусульман обращать пристальное внимание на ночные видения и постоянно спрашивать толкование снов у компаньонов или религиозных лидеров».



Ремесленник из сельской местности в Марокко вспоминал повторяющиеся кошмары о том, как дьявол пытается войти через переднюю дверь его дома. Мужчина спросил у фотографа совета, и тот порекомендовал ему перед тем, как уснуть, прокрутить в голове встречу с дьяволом у дверей и то, как он будет его отгонять. Эту технику он узнал от специалиста по посттравматическому расстройству в Калифорнии.

«На следующее утро марокканец мрачно сообщил, что сделал так, как я посоветовал, и дьявол просто сменил тактику. Теперь он пытался пробраться через заднее окно. Именно так происходит с нашими самыми темными страхами. Мы можем сколько угодно их отгонять, но они всегда будут находить способ снова заявить о себе», — говорит автор фотопроекта.Я увидел отца и двух сыновей. Младший сын съежился на земле, а отец все пинал его, обращаясь с ним как с грязью. Потом отец велел старшему сыну вбивать гвозди в спину младшему, и тот так и сделал. Глядя на все это, я выразил мужчине неудовольствие. Он повернулся ко мне и сказал: «Если тебе это не нравится , ты можешь подойти и занять его место».Эрбиль, ИракВ детстве меня часто дразнили. Когда кто-то со мной особенно плохо обращался, я помню, как испытывала только чувство лютой ненависти. Если я была особенно рассержена или расстроена, мне снилось, что я сгораю заживо у себя дома. Я просто стояла там, как в ловушке, смотрела в окно на безопасное место , а огонь все подбирался.Нью-Йорк, СШАИногда я вижу лица людей, которых я убил. Убить человека — это не то же, что убить насекомое.Горловка, УкраинаВо сне я мыла отрезанную голову. Я делала это очень спокойно и методично. Я не видела лица. Мне был виден только боковой поперечный срез позвоночника и кровавые сгустки , а сверху — красивые светлые волосы. Я помню, что сама хотела такие же волосы. Я думаю, я хотела надеть их на себя, но сначала нужно было смыть всю кровь и ошметки. Когда я была моложе, я все время хотела менять прически. Я состригала волосы и прятала под кроватью. Я всегда считала, что волосы отрастут уже другими.Нью-Йорк, СШАЯ видел, как моего брата задавила машина. Иногда мне снится, что я умираю так же, как и он. Может, это предостережение. Каждую ночь я наполняю стакан водой и ставлю под кровать. Это отгоняет духов, которые приносят плохие сны . Гавана, КубаУ меня повторяется сон, в котором я лежу в своей постели и потолок обрушивается на меня. Первый раз он мне приснился, когда мне было 30 лет. На следующее утро я узнала, что мой дядя умер. Недавно этот сон приснился непосредственно перед смертью моей двоюродной сестры, а потом еще раз перед смертью соседа.Бен-Хадду, МароккоЯ наблюдаю за собственным мертвым телом. Я вижу, как мой труп раздувается, а потом гниет, прилетают птицы и очень деловито поедают мою плоть. Потом появляются насекомые. Когда они заканчивают, остаются такие чистые, белые кости. Я беру эти кости в руки и показываю членам своей семьи , друзьям и любовникам, которые стоят рядом. Им неинтересно. Мое тело волнует только меня.Нью-Йорк, СШАВо сне я беременею в процессе настоящего полового акта и из меня выскальзывает маленький ребенок. Он размером с зеленый боб, просвечивающий, имеет каплевидную форму и без лица. Я знаю, что это ребенок-демон и что из него вырастет абсолютное зло. Я знаю, что он станет монстром и причиной наступления конца света и моей смерти, но я хочу защитить его. Я затапливаю весь свой дом до уровня подбородка, чтобы мой ребенок-демон мог плавать и расти . Когда я говорю о зле, я имею в виду зло, которое видишь в комиксах. Я не верю по-настоящему в зло. Я думаю, люди просто недопонимают друг друга. Даже Гитлер был просто непонятным сукиным сыном. Этот парень просто хотел стать художником. Мне кажется, мы все можем это понять. Я — доминатрикс и подаю себя как плохую девочку. Разве я похожа на плохую девочку? Моя работа состоит в основном в том, чтобы причинять мужчинам боль. Я делаю им больно, но в то же время воспитываю так, как они даже сами не понимают.Блэк-Рок, СШАЯ лежал на кровати в бесконечном пространстве без движения, когда ко мне приблизилось зловещее черное облако с тремя буграми. Облако пролетело мимо меня и коснулось щеки. На следующий день я попал в ужасную аварию на мотоцикле и сломал руку , ребра и череп.Бен-Хадду, МароккоМне приснилось, что я в лесу и все вокруг горит. Мне надо было дальше идти по тропинке, хотя мне было очень больно от жара . Я видел, как другие люди сходят с тропы, падают и загораются. Я изо всех сил продолжал идти. Под конец у меня сгорели волосы и кожа. Но, когда я достиг опушки леса, я обрел новую кожу, такую, которая могла сделать меня невидимкой и спрятать от врагов.Берлин, ГерманияЯ заперся в ванной с ножом в руке. Люди шли ко мне гуськом, по одному, умоляя меня перерезать им горло в качестве акта милосердия. Они улыбались. Ужас происходящего был невыносимым. Я знал, что делаю то, о чем они меня просят, но все равно думал, что должен быть другой путь. Должно найтись решение до того , как столько людей погибнет от моих рук. Я проснулся и чувствовал это ощущение перерезания глоток весь день. Я боялся сам себя, ощущал это отвратительное чувство, будто хотел по-настоящему пережить это.Эдмонтон, КанадаПостоянно слышишь такие истории, как когда террористы ворвались в дом семьи Фогель в Итамаре и убили всех, кроме одной девочки. Они даже убили младенца. В моих снах террористы приходят ко мне в дом и убивают всю мою семью. Потом похороны, и я — единственная, кто остался в живых. Я просыпаюсь в слезах.Неве-Даниэль, западный берег реки ИорданЯ видела группу людей — мужчину и двух женщин. Я пыталась им препятствовать, но, как только они установили визуальный контакт, я не могла их отвлечь. Я чувствовала, как они физически пытаются влезть мне в мозг. Они хотели меня покалечить. Я чувствовала пульсацию в черепе, это напоминало взлет маленького вертолета и падение осколков яичной скорлупы. Я умоляла, чтобы вертолет не взлетал. Я боялась, что это была одна из моих душ и, как только она улетит, все будет навсегда потеряно.Любляна, СловенияЯ когда-то работал музыкантом в Америке: Нью-Йорк, Чикаго, Сан-Франциско. Несколько лет назад меня депортировали, и сейчас я живу в этом парке. Скамейка — это моя гостиная. Я могу здесь хорошо выспаться, если дети не кидают в меня камнями. В основном мне снится прошлое, моя семья. Мой отец, царство ему небесное, был мне лучшим другом. Мне было 18 лет, когда он умер. Он пытался сбежать из Кубы на плоту в 1968 году и утонул в море . Однажды мне приснилось, что я был с ним, когда плот начал тонуть. Он пытался меня спасти. Мы умерли вместе.Гавана, КубаКогда мне было около четырех лет, мне приснилось, что в наш дом пришла ведьма. Она пришла, чтобы забрать маму. Моя семья — из иракских евреев, поэтому ведовство, смешанное с Библией, — это часть нашей культуры. В частности, моя мама практиковала фольклорную магию, когда я был ребенком. Я помню кусочки бумаги с написанными на них древними еврейскими молитвами, которые я должен был добавлять себе в чай. Моя мама была ведьмой, но она была хорошей ведьмой. Она делала это, чтобы защитить нас.Тиберия, ИзраильУ меня был повторяющийся сон с тигром. Он приходил ко мне домой. Первый раз, когда это произошло, я взяла тигра за голову и сломала ему шею, потому что мне было страшно. Я думала, он хотел меня убить. Мне снился этот же самый сон много лет, и каждый раз я убивала тигра. Тем не менее в одну ночь тигр пришел снова, а я устала убивать, и тогда я сказала: «Ладно, пусть это произойдет. Я позволю ему себя съесть». Тигр стоял на задних ногах. Он протянул когти и распорол мне грудь. Он вскрыл мое сердце. В этот момент его сила стала моей — сила, которую я получила только благодаря тому, что позволила ему убить себя. Сила тигра — в капитуляции. Страх ослабил меня , но в итоге я перестала бороться с силами в себе и позволила им захватить меня. Я больше никогда не видела тигра в своих снах.Блэк-Рок, СШАЕсли вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)