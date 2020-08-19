Лучшие и худшие позы для сна

Иногда оказывается, что даже элементарная вещь — такая, как сон — не так проста, какой кажется на первый взгляд. Слишком мало сна плохо сказывается на самочувствии, но и слишком много — тоже. Проблемы с ожирением, сердечно-сосудистыми заболеваниями, слабоумием и диабетом также во многом завязаны на том, как мы спим. Большую роль играет выбранная для сна поза: храп, изжога, морщины — вот только малая часть неприятностей, которая ждет человека не придающего этому значения. Вот несколько лучших и худших поз для сна, рекомендованных врачами.
На спине
Плюсы
Многие врачи согласны с тем, что эта поза — лучшая. Сон в позе шавасаны (йога бывает не только сложной, но и расслабляющей!) настоящее благо для позвоночника и шеи, поскольку спина остается прямой. Вдобавок, хороший матрас также выполняет свою работу по поддержке позвоночника. В идеале, спать нужно и без подушки тоже, чтобы оставлять шею без напряжения, в нейтральной позиции. Еще один плюс позы — косметический. Проводя ночь лицом вверх, вы избегаете лишнего контакта с подушкой, а значит и снижаете вероятность появления морщин.
На спине
Минусы
Храп. Он и апноэ проявляются гораздо чаще, если человек спит на спине. Это настолько взаимосвязано, что некоторые врачи рекомендуют спать на боку — эта поза купирует все синдромы. Когда мы спим на спине, сила тяжести заставляет язык сворачиваться у дыхательных путей, а это затрудняет дыхание. Стоит также отметить, что ровный позвоночник далеко не всегда означает хорошее качество сна.
На боку
Плюсы
На боку спит подавляющее большинство людей. Это естественная поза эмбриона и мы стараемся принять ее подсознательно. Врачи, в целом, оценивают позу положительно: если спать на левом боку, то проблемы с изжогой (если они есть), могут уйти сами с собой.
На боку
Минусы
В то же время, сон на левой стороне может оказывать давление на желудок и легкие. К тому же, чаще всего люди спят положив голову на руку, или на плечо. Это ограничивает приток крови и может отрицательно сказываться на нервных окончаниях.
На животе
Плюсы
Единственный плюс в том, чтобы спать лежа на животе кроется все в том же облегчении апноэ. Минусов гораздо больше.
На животе
Минусы
Врачи однозначно оценивают сон на животе как худшую позу. Это выравнивает естественный изгиб позвоночника, что может привести к болям в пояснице. К тому же, вы проводите всю ночь повернув голову в сторону, что также оказывает давление на шею. Если эта поза — ваша любимая, начинайте отучаться постепенно. Кладите подушки под одну сторону тела: так вы приспособитесь спать сначала на боку, а затем и на спине.
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