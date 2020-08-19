Лучшие и худшие позы для сна

Иногда оказывается, что даже элементарная вещь — такая, как сон — не так проста, какой кажется на первый взгляд. Слишком мало сна плохо сказывается на самочувствии, но и слишком много — тоже. Проблемы с ожирением, сердечно-сосудистыми заболеваниями, слабоумием и диабетом также во многом завязаны на том, как мы спим. Большую роль играет выбранная для сна поза: храп, изжога, морщины — вот только малая часть неприятностей, которая ждет человека не придающего этому значения. Вот несколько лучших и худших поз для сна, рекомендованных врачами.









На спине

На спине

На боку

На боку

На животе

На животе