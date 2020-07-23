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Места, которые интересны ученым гораздо больше, чем Бермудский треугольник

Многие люди ошибочно считают Бермудский треугольник самым загадочным местом на планете. Ученые же давно пытаются проникнуть в тайну куда более интересных мест — Моря дьявола и других. Места, которые интересны ученым гораздо больше, чем Бермудский треугольник

Морем дьявола, или Треугольником дракона японские рыбаки условно называют тихоокеанские воды у острова Миякедзима. Со времен Второй мировой тут пропадают самолеты и корабли. Причин, само собой, не понимает пока никто. Места, которые интересны ученым гораздо больше, чем Бермудский треугольник Не менее загадочной выглядит знаменитая Лощина черного бамбука. Она расположена в южной части Китая и всегда полна туманом. Ученые связывают многочисленные свидетельства об аномальной активности в районе с тем, что здесь растут ядовитые папоротники — они могут оказывать воздействие на человека. Места, которые интересны ученым гораздо больше, чем Бермудский треугольник И, наконец, нельзя пройти мимо истории с исчезнувшим итальянским поездом. В 1911 году в небольшую поездку отправились несколько семей богатых жителей Рима. На одном из участков дороги поезд вошел в тоннель. Надо ли говорить, что больше его никто и никогда не видел!

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Места, которые интересны ученым гораздо больше, чем Бермудский треугольник

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Места, которые интересны ученым гораздо больше, чем Бермудский треугольникПодписаться на мой Instagram

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