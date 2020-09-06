Сигналы, которые указывают на дефицит витаминов группы В

Большинство людей не нуждается в приеме дополнительных витаминов и добавок. Но если вы заметили хоть один из этих признаков у себя, лучше запишитесь на консультацию к врачу.



Почему витамин B12 так важен? Дело в том, что он играет роль во многих процессах организма: - участвует в синтезе ДНК и РНК; - поддерживает здоровье нервной системы; - участвует в производстве гемоглобина; - участвует в важных метаболических процессах в мозге; - укрепляет иммунитет. Витамины группы B необходимы для нормального функционирования. Но есть проблема: организм не может самостоятельно синтезировать витамин B12, поэтому нужно получать его из рациона или добавок. Витамин В12 можно найти практически во всех продуктах животного происхождения. Однако некоторые продукты, такие как печень и моллюски, содержат Витамин В12 в несколько раз больше, чем все прочие. Суточная норма для взрослых и подростков от 14 лет — 2,4 мкг.



1. Чувство онемения в руках и ногах

2. Усталость

3. Бледность

4. Депрессия

5. Проблемы с памятью

6. Вы старше 50 лет