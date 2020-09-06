Сигналы, которые указывают на дефицит витаминов группы В

Большинство людей не нуждается в приеме дополнительных витаминов и добавок. Но если вы заметили хоть один из этих признаков у себя, лучше запишитесь на консультацию к врачу.
Почему витамин B12 так важен? Дело в том, что он играет роль во многих процессах организма: - участвует в синтезе ДНК и РНК; - поддерживает здоровье нервной системы; - участвует в производстве гемоглобина; - участвует в важных метаболических процессах в мозге; - укрепляет иммунитет. Витамины группы B необходимы для нормального функционирования. Но есть проблема: организм не может самостоятельно синтезировать витамин B12, поэтому нужно получать его из рациона или добавок. Витамин В12 можно найти практически во всех продуктах животного происхождения. Однако некоторые продукты, такие как печень и моллюски, содержат Витамин В12 в несколько раз больше, чем все прочие. Суточная норма для взрослых и подростков от 14 лет — 2,4 мкг.
1. Чувство онемения в руках и ногах
Витамин В12 участвует в производстве миелина, который сохраняет здоровье нервов и их нормальное функционирование. Если у вас дефицит, нервы «оголены». В результате вы ощущаете покалывание и онемение в руках и ногах.
2. Усталость
Базовый признак дефицита витаминов группы В — ежедневная усталость, независимо от того, как вы спите. Почему так происходит? Все просто: недостаточное количество витаминов обеспечивает организм незрелыми эритроцитами, которые не могут доставить кислород каждой вашей клетке. В итоге жизненно важные органы получают кислород не в полней мере. Организм экономит энергию, и вы постоянно хотите спать.
3. Бледность
Следующий пункт — желтовато-бледная кожа. Причина та же: нет нужного количества кислорода. А как вы помните, организм при любом дефиците урезает полезные вещества у «второстепенных» органов вроде кожи, ногтей и волос. Цвет лица может измениться из-за ряда серьезных болезней, среди них гепатит или даже рак печени.
4. Депрессия
Витамин В12 участвует в производстве нейротрансмиттеров. Один из них — серотонин, или гормон хорошего настроения. Если гормон в дефиците, то и настроение, мягко говоря, неудовлетворительное. Из-за нехватки витамина группы B рушится здоровая связь между нейронами и развивается депрессия. Нет энергии, мотивации и «все не так»? Сдайте анализы.
5. Проблемы с памятью
Витамин В12 играет важную роль в метаболических процессах в мозге. Дефицит витамина приводит к сбоям когнитивных функций. Отсюда сложности с запоминанием и восприятием информации. Если вы заметили у себя подобные нарушения, проверьте свой уровень витаминов.
6. Вы старше 50 лет
Люди старше 50 лет находятся в зоне риска. По мере того как человек стареет, его желудок начинает вырабатывать меньше кислоты. В свою очередь желудочный сок необходим для поглощения витамина В12. По оценкам врачей, примерно каждый третий человек старше 50 страдает дефицитом витамина. Некоторые взрослые с возрастом фактически теряют способность усваивать витамин группы B из пищи. Единственный выход — принимать добавки.
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