Почему советская милиция не могла поймать Чикатило долгих 13 лет

Самый известный маньяк, который орудовал 13 лет, а на его счету 43 жертвы (те, которые удалось доказать) Андрей Чикатило пугал не только своей жестокостью, но и неуловимостью. Тысячи подозреваемых, сотни подозреваемых, несколько арестов (в том числе и самого Чикатило) – а преступления все равно продолжаются. Аккуратность и непревзойденный ум, невероятное везение или халатность – что стало причиной того, что маньяк, чье имя стало нарицательным, столько лет избегал заслуженного наказания?
Биография добропорядочного гражданина и обратная сторона медали
На некоторых снимках он как-будто издевается над окружающими.
Родился будущий маньяк в 1936 году в Харьковской области, отец был призван на фронт к началу войны, но особого героизма не показал, даже сдался в плен. Позже американцы его освободили и выдали СССР, а на родине его отправили в лагерь. Это, пожалуй, можно считать единственным черным пятном в биографии любителя коммунистической литературы, педагога, снабженца, инженера, тихого и спокойного мужа и отца.
Можно догадываться, что военное детство Андрея было крайне тяжелым. Например, он полагает, что у него был брат Степан, которого съели. Вполне возможно, что эта история выдумка, не исключено, что Степан был, а съели его сами родители. Никаких документальных подтверждений наличия брата нет. Быть может, мама придумала эту историю, что уберечь Андрея от шастанья по улицам, где на самом деле полно людей, которым голод застилает разум. Учитывая военные годы и голод на Украине опасения матери могли быть оправданными
О том, что психика мальчишки была расшатанной можно судить даже по тому, что до 12 лет он мучился от недержания мочи, впрочем, это мучило и его мать, которая, видимо устав от бесконечных стирок, била его за очередную лужу на постели. Среди сверстников ему тоже регулярно доставалось, еще бы – сын предателя. Мальчик мог разреветься по любому пустяковому поводу. К тому уже с детства он носил очки и это тоже было поводом для измывательств.
Чикатило. Фото из школьного альбома.
После того как окончил школу он пытается поступить на юрфак МГУ, но не проходит по баллам. Но ему было удобнее обвинить в этом отца, дескать, его проступок стоит ему карьеры. Становится студентом училища связи, затем получает и высшее образование. Служит в погранвойсках в Средней Азии, а затем и в Берлине. После армии он переезжает в небольшой поселок под Ростовом-на-Дону, где работает инженером телефонной станции. В это же время периодически пишет в районную газету.
Темы для статей он выбирал весьма серьезные: образование, перепись населения, спортивные соревнования, патриотическое воспитание молодежи, трудовые подвиги. В 1965 году он становится руководителем комитета по физкультуре и спорту, поступает на филфак на учителя русского языка. У него имелись явные филологические наклонности, к тому же он любил читать.
С супругой Андрей познакомился через сестру, он был скромен в общении с девушками и не знакомился ни с кем. Его будущая жена Феодосия тоже не могла похвастаться вниманием лиц противоположного пола, но она тоже производила впечатление благопристойного человека, работала заведующей детского сада. Буквально через полтора месяца они поженились. Супруга была уверена что очень удачно выскочила замуж. Еще бы, муж не пьет, не курит, работящий. В их семье не было скандалов, они копили деньги и смогли приобрести предмет всеобщей зависти – «Москвич». В 1989 году супруги развелись, но их развод был фиктивным, так они получили еще одну квартиру.
Андрей Чикатило со своей семьей.
Ничего не обычного в жизни товарища Чикатило не происходило. Подобные факты в биографии имеют многие советские граждане. Но зверское нутро прорывалось наружу и сдержать его Андрей уже не мог. В 1970 году он устраивается на работу учителем физкультуры, а затем русского языка. Школа была интернатного типа. Уже тогда окружающие стали замечать странности в его поведении. Он был слишком мягок, мог погладить учениц, а потом стал ходить по интернату и подозрительно долго задерживать у комнат девочек. Но скандал тогда никто раздувать не стал.
Но его домогательства стали более открытыми и, в конце концов, его выгнали со школы после жалобы двух школьниц о домогательствах. И даже после этого его ни судили, не посадили, не взяли на учет, а просто уволили.
После этого он устраивается работать в ГПТУ и заводит себе любовницу. Это, пожалуй, были его единственные нормальные отношения. Вполне возможно, останься он с ней, последующих событий не было бы. Но его сокращают и он переезжает в Шахты. Тут он снова устраивается поближе к детям, и снова пошли слухи о том, что новый педагог очень любит смотреть за спящими мальчишками. Но и тут руководство учебного заведения не принимает никаких мер, полагая, что так ребята мстят педагогу за требовательность.
Первое безнаказанное преступление развязало ему руки
Так выглядел добропорядочный советский гражданин.
Первое преступление, которое считается началом «карьеры» маньяка, произошло в 1978 году. Но, справедливости ради стоит отметить, что суд исключил это происшествие из списка дел Чикатило ввиду отсутствия доказательств. Жертвой стала 9-летняя девочка и подозрения пали на недавно освободившегося педофила Александра Кравченко. Логика следователей вполне прозрачна – бывших педофилов не бывает.
Между тем жена Кравченко утверждает, что в этот вечер муж находился дома и никуда не отлучался. Его отпустили. Но не прошло и месяца, как Кравченко попадает в милицию уже по другому делу – кражу. Тут-то его и смогли дожать, подсадили его в камеру к рецидивисту, от которого тот постоянно получал побои и угрозы, тем временем жене угрожали, что она пойдет за соучастие в убийстве. Женщина подписала все необходимые документы, Кравченко посадили на 15 лет. Но родственники добились пересмотра дела и его казнили. Спустя семь лет после этого выяснилось, что Кравченко невиновен.
Несмотря на то, что Чикатило смог избежать наказания, он испугался и затаился на три года. Испугаться были причины, он буквально прошел по краю. Дело поручили вести опытному следователю, который тут же опросил местных жителей с особой тщательностью. Они то и рассказали о том, что накануне видели его с мужчиной, даже составили фоторобот, по которому начальник Чикатило опознал своего подчиненного. Но тут изменилась ситуация с Кравченко и про Чикатило забыли, ведь уже появился обвиняемый по делу, который пишет чистосердечное признание. Формальный подход, который стоил жизни полусотням людей.
«Дело дураков»
Пока милиция арестовывала не тех, настоящий маньяк продолжал свое страшное дело.
Именно так прозвали дело, которое велось по трупам, которые оставил после себя маньяк, начиная с 1981 года. Следователи объединяли дела в одно, понимая, что все эти чудовищные деяния совершает один и тот же психопат.
Следователи были уверены, что нормальный человек не может творить такое, поэтому проверялись лица, которые состояли на учете у психиатров. Так был задержан Шабуров И Каленик – оба имеющие психиатрические диагнозы, оба они попали в милицию по другим делам, но довольно скоро стали главными подозреваемыми в серии убийств. Признательные показания, которые они давали, вносились в огромные тома дела.
Фигуранты дела путали пол детей, обстоятельства, время совершения, но зато подписывали все, что им подсовывали следователи. На все эти не состыковки махнули рукой, мол, ну что с них взять, вообще-то дело о психбольных.
Позже стало ясно, что следователи задавали наводящие вопросы, а подозреваемые соглашались с предложенными вариантами. На том и строился допрос. Двое подозреваемых находились за решеткой, а в близлежащих городах продолжались убийства. Закрыли «дело дураков» только в 1985 году, тогда же отпустили обвиняемых. К этому времени число жертв настоящего маньяка перевалило за полтора десятка.
Разъездная работа – как секрет неуловимости
Долгие годы он оставался неуловимым.
Если бы в 1984 году маньяка е назначили начальником отдела снабжения на одном из производств, то, вероятнее всего, его бы поймали раньше. Но его работа предполагала разъездной характер, поэтому он совершал преступления по всей стране.
В сентябре 1984 года он попадает в руки ростовской полиции. На него обращают внимание двое сотрудников милиции. Маньяк подозрительно себя вел и все время околачивался на территории вокзала, рядом с которым уже нашли 7 трупов. Милиционеры даже установили за ним наблюдение и выяснили, что он бесцельно ездит по разным маршрутам, пересаживаясь с одного автобуса на другой, приставал к девушкам. Его задержали до выяснения, оказалось, что в его портфеле веревка, нож, полотенце, мыло, вазелин. Но снабженец не растерялся, сказал, что веревкой завязывает коробку, ножом отрежет лишнюю веревку, ну а вазелин ему нужен для бритья.
Вещи Чикатило в качестве экспонатов в музее МВД.
Тогда же у него взяли анализ крови и выяснив, что она второй группы, а не четвертой, отпустили. Все биологические жидкости, оставленные на трупах, принадлежали человеку с четвертой группой крови. Тогда-то и пошло мнение о том, что Чикатило обладал редкой особенностью – биологические жидкости по группе крови отличались от его настоящей группы крови. Позже появилось мнение, что этот миф был создан для того чтобы оправдать ошибку лаборатории.
В самом начале у следователей и вовсе не было никаких биологических следов преступника – места преступления обнаруживались слишком поздно, когда все следы стерло временем. Только когда число жертв перевалило за два десятка, стало известно, что группа крови преступника 2 или 4. Повторное исследование доказало 4 группу. Даже опытные следователи недоумевали, что этот скромный и среднестатистический человек, который побаивается свою жену, и краснеет, сдавая анализы биологических жидкостей, может превращаться в настоящего зверя.
«Лесополоса»
Город Шахты сотрясало одно происшествие за другим.
После того как его отпустили он убил еще 21 человека. Это было настоящим вызовом милиции, население негодовало, руководство системы готово было срывать погоны. Были принято решение пойти на крайние меры. В 1985 году была объявлена операция «Лесополоса», которая проходила под контролем ЦК КПСС. Эту операцию до сих пор называют самой широкомасштабной правоохранительной из всех, что есть в советской и российской истории.
Было проверено 200 тысяч человек и раскрыто более тысячи преступлений, в том числе и тяжких. Пополнили базу людей с сексуальными отклонениями на 50 тысяч человек, почти 6 тысяч человек с психическими нарушениями. Во время операции было организовано постоянное патрулирование железных дорог и леса, который к ним прилегает.
Именно во время этой операции к делу примыкает психиатр Александр Бухановский. Именно он сразу выдвинул мнение о том, что преступник человек среднестатистический и ничем не примечательный, не имеет психических диагнозов. Дело дошло до того, что в электричках постоянно ездили сотрудницы полиции, переодетые в штатское, которые должны были выступить приманкой.
Чикатило не мог не видеть происходящего и затаился, за весь 1986 год он не совершил ни одного убийства, в последующем стал убивать за пределами области. К тому же командировки по всей стране позволяли ему на долгое время остаться незамеченным.
Задержание Чикатило
До последнего он верил, что ему удастся избежать наказания.
Назначенный по этому делу новый следователь Костоев, изучив материалы дела, обратил внимание на Чикатило, который ранее проходил по этому делу. Установил за ним наблюдение и понял, что он до сих пор ведет себя подозрительно, то и дело липнет к детям, девушкам. 20 ноября, он поехал в больницу, для этого даже пришлось отпроситься с работы. Его беспокоил палец, который ему прокусила последняя жертва.
После больницы он вернулся домой, взял трехлитровую банку и пошел в ларек за пивом. Милиционеры задержали его около пивного ларька, где он снова пытался с кем-то познакомиться. Подозрительным следователям показалось то, что высокий здоровый мужчина нес в сетке трехлитровую банку, в которой было около полулитра пива. Дома у него обнаружили обувь, которая подходила по размеру и отпечатку следа с имеющимися в деле как обнаруженными на месте убийства, портфель все с тем же содержимым и молоток.
Советское законодательство подразумевало трехдневный срок содержания под стражей, а прямых улик против Чикатило не было, сам он ни в чем не признавался. Тогда на помощь пришел психиатр Бухановский, который уже изучал личность предполагаемого убийцы. Психиатр не делал ничего особенного – он просто зачитал ему некоторые выдержки из его же психологического портрета. Маньяк не выдержал, расплакался и во всем признался. Бухановский утверждал, что Чикатило желал скрыть свои фантазии, поскольку был уверен, что только он подобное испытывает, слова врача его разочаровали.
Перед казнью.
Дело Чикатило состоит из 220 томов, он прошел три психиатрические экспертизы и все они признали его вменяемым и отдающим отчет в своих действиях. Примечательно, что на время судебного процесса, в клетку Чикатило посадили для защиты, был велик риск, что во время процесса кто-то из родных расправится с ним. Для зачитывания приговора понадобилась два дня, после того как судья произнес «расстрел» зал аплодировал.
До последнего он не верил, что его судьба решена, даже в камере смертников он делал зарядку, хорошо питался. Казалось, что ничего ее не беспокоит. Ведь он писал одно прошение за другим. Даже президенту Борису Ельцину. Учитывая его красноречие и явный писательский талант, письмо получилось трогательным и с правильными акцентами. Он писал о том, что потратил 40 лет своей жизни для работы во благо страны, что всю жизнь жил интересами коммунистической партии, а теперь хочет жить в свободной и демократической стране. Дело же полностью сфабриковано, а сам он имеет психиатрический диагноз.
После того как в начале 1994 года его прощение президентом России было отклонено, 14 февраля приговор был приведен в исполнение. В своей прощальной записке, человек, который ради собственного удовольствия загубил полсотни жизней, слезно просил сохранить свою…
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