Почему советская милиция не могла поймать Чикатило долгих 13 лет

Биография добропорядочного гражданина и обратная сторона медали

На некоторых снимках он как-будто издевается над окружающими.

Чикатило. Фото из школьного альбома.

Андрей Чикатило со своей семьей.

Первое безнаказанное преступление развязало ему руки

Так выглядел добропорядочный советский гражданин.

«Дело дураков»

Пока милиция арестовывала не тех, настоящий маньяк продолжал свое страшное дело.

Разъездная работа – как секрет неуловимости

Долгие годы он оставался неуловимым.

Вещи Чикатило в качестве экспонатов в музее МВД.

«Лесополоса»

Город Шахты сотрясало одно происшествие за другим.

Задержание Чикатило

До последнего он верил, что ему удастся избежать наказания.

Перед казнью.