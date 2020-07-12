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Самый необычный транспорт полиции

МВД собирается закупить для полицейских из регионов Крайнего Севера служебных оленей. В полиции считают, что на них будет удобнее ловить преступников, которые скрываются в тундре. Сегодня мы попытаемся выяснить, на каком еще необычном спецтранспорте передвигаются стражи порядка в разных странах.

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За последнее время полиция Дубая обзавелась самым дорогим патрульным автопарком в мире. Общая стоимость составляет около 15 млн долл. По мнению стражей порядка, один только вид должен устрашить потенциальных нарушителей скоростного режима. Сесть за руль спорткара мечтают многие полицейские Дубая. Офицеры проходят строгий отбор, на одно место претендует около ста человек.

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Милиция в Белорусии передвигается в том числе на тракторах

 

 

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В Англии конная полиция часто используется во время футбольных матчей и стадионных концертов

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Для передвижения по пустыне египетские полицейские используют одногорбых верблюдов — дромадеров

 

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Помимо тракторов милиция в Белоруссии использует скутеры. Основное преимущество скутеров — их мобильность, что делает их незаменимым транспортом, например, в парках

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Про американских велополицейских сняли целый сериал. Но стражи порядка ездят на велосипедах и в других странах — в Голландии, Японии и на Сейшельских островах

 

 

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Еще более маневренное средство — ролики. Их тоже используют полицейские во многих странах, например во Франции

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Полицейские в Португалии, США, Турции, Германии и других странах для патрулирования улиц используют сегвеи

 

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Австралийские стражи порядка патрулируют водоемы на гидроциклах. Преимущество аквабайков в том, что на них можно подобраться очень близко к берегу, в то время как на больших катерах иногда приходится держаться на расстоянии от 10 до 15 м от берега

terraoko 2014111908 10 Самый необычный транспорт полиции.

Для севера служебные олени не в новинку, так как эти животные уже давно состоят на службе полиции Финляндии.




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