За что Мария I Английская получила прозвище «Кровавая Мэри»

Мария была первой королевой Англии, которая правила самостоятельно, более всего известна как «Кровавая Мэри». Это злополучное прозвище она получила благодаря фанатичному преследованию протестантов, которых она сотнями сжигала на кострах, как еретиков. Но была ли она на самом деле такой уж кровожадной религиозной фанатичкой? Да, она казнила множество инакомыслящих, но другие монархи казнили не меньше. Может дело в том, что Мария была католичкой, которой наследовала протестантка, в стране, которая была и оставалась протестантской. Историю, как говорится, пишут победители.

За время своего пятилетнего правления Мария I Английская сожгла на кострах более трёх сотен религиозных инакомыслящих в ходе так называемых преследований. Эта статистика кажется в высшей степени варварской. Но её собственный отец, Генрих VIII, казнил почти сотню людей за ересь. Её сводная сестра, Елизавета I, также казнила множество людей за их веру. Так почему же только имя Марии связано с религиозным преследованием? Почему Елизавета осталась в истории как любимая королева, а Мария была столь ненавистна подданным?



Мария I Английская.

СОЖЖЕНИЕ НА КОСТРЕ БЫЛО ТИПИЧНЫМ НАКАЗАНИЕМ ЗА ЕРЕСЬ

Во-первых, важно понимать, что вся Европа раннего Нового времени считала ересь заразой политического тела, которую нужно было уничтожить, чтобы не отравить общество в целом.

По всей Европе наказанием за ересь была не только смерть, но и полное уничтожение трупов еретиков, чтобы предотвратить использование их частей тела для реликвий. Поэтому большинство этих людей было сожжено, а их прах брошен в реку. В этом плане выбор Марии сожжения на костре в качестве казни был совершенно стандартной практикой для того времени.

Её сестра, Елизавета I, была в этом плане намного более смекалистой. Во время её правления тех, кто был уличён в католицизме, обучаясь у священников или укрывая их, были признаны предателями. Наказывали их соответствующим образом — вешали и четвертовали. Идея здесь заключалась в том, что люди могли бесконечно оспаривать религиозные убеждения, но никто и никогда не мог согласиться с тем, что измена допустима.



Марию великолепно сыграла Сара Болжер в сериале «Тюдоры».

Однако есть один человек, который может нести ответственность за репутацию Марии. Это протестантский «мартиролог» Джон Фокс. Его бестселлер «Акты и памятники», более известный как «Книга мучеников Фокса», представлял собой подробный отчёт о каждом мученике, умершем за свою веру от рук католической церкви. Впервые этот труд был опубликован в 1563 году и выдержал четыре издания только при жизни Фокса, что свидетельствует о его бешеной популярности.

Хотя работа охватывала раннехристианских мучеников, средневековую инквизицию и подавленную ересь лоллардов, именно гонениям при Марии I уделялось и до сих пор уделяется наибольшее внимание. Отчасти это произошло из-за выполненных на заказ, очень подробных и красочных гравюр на дереве. Там были изображены ужасные пытки протестантских мучеников и их страшная смерть в окружении языков пламени. В первом издании 1563 года тридцать из пятидесяти семи иллюстраций изображали казни еретиков во время правления Марии.

Сила творчества Фокса выросла также из-за того, что мученики исполнили своё религиозное предназначение. Независимо от того, были ли его источники точными или нет (а многие считают, что они не всегда были полностью точными), трудно не испытывать сильные эмоции при столь красочных описаниях. Особенно запомнились описания казни некоторых из первых мучеников Марии, епископов Хью Латимера и Николаса Ридли. «И подожгли они епископа Латимера и епископа Ридли. Латимер сказал Ридли: «Успокойся и терпи до конца: сегодня мы зажжём такую свечу веры по милости Бога в Англии, которая никогда не погаснет».



Епископ Николас Ридли.

Когда разгорелся пожар, Латимер задохнулся и быстро умер, но бедному Ридли повезло меньше. Дерево слишком сильно горело у его ног, и поэтому он корчился в агонии и неоднократно кричал: «Господи помилуй меня, пусть пламя сошло на меня, но я не могу сгореть».



Гибель Латимера и Ридли на костре.

ПРОТЕСТАНТСКИЕ МУЧЕНИКИ СТАЛИ МОЩНЫМ ФОЛЬКЛОРОМ

Работа Фокса, впервые опубликованная через пять лет после смерти королевы Марии, имела огромный успех. Напечатанное в виде огромного фолианта, второе издание было приказано установить в каждой соборной церкви. Церковные чиновники обязаны были разместить его копии в своих домах — для слуг и гостей. К концу 17 века работы Фокса стали сокращать. В них включали только самые сенсационные эпизоды пыток и смертей. Таким образом, графические повествования о благочестивых протестантских мучениках, покорно идущих на смерть по приказу «тирана», стали фольклором английской Реформации.

Мария умерла в возрасте 42 лет в 1558 году во время эпидемии гриппа (хотя она также страдала от болей в животе и, возможно, болела раком матки или яичников). Её сводная сестра Елизавета унаследовала трон. Она была протестанткой, и Англия осталась протестантской страной. Несмотря на то, что различные секты этой религии были тогда настолько враждебны, что ввергли королевство в гражданскую войну, католицизм или «папство» — было для всех хуже, чем что-либо ещё.