8 изобретений, в которых креатива больше, чем реальной пользы

Человечество не может остановиться в стремлении изобрести что-нибудь новое. Поэтому нет ничего удивительного в том, что среди тысяч гаджетов, которые были придуманы людьми, обязательно найдутся те, о которых стоит узнать. Вот только если одни заслуживают упоминания из-за гениальных решений, что воплотили в жизнь их создатели, то другие скорее вызовут улыбку, чем восторг. Вашему вниманию, «десятка» настолько странных изобретений, что они больше креативные, чем полезные.
1. Радиоколяска
Для малышей - свой собственный приемник. /Фото: discoverychannel.ru
Такой необычный апгрейд детской коляски появился в 1921 году. Тогда среди молодых родителей была популярна традиция – включать своим детям радиоприемник. И чтобы малыши могли без перерыва слушать любимые передачи, и был создан крепеж для радио на коляску.
2. Зонт для лица от осадков
Клювик от осадков. /Фото: pikabu.ru
Родиной этого гаджета является Канада. Собственно, это и не удивительно, ведь так довольно холодный климат, и дожди и снега – частое явление. Что касается зонта, то он представлял собой конусовидное приспособление из пластика, которое крепилось на затылке с помощью ремня. Таким образом, человек был надежно защищен от осадков.
3. Мышеловка с пистолетом
Мышеловка. опасная не только для грызунов. /Фото: fishki.net
Такую огнестрельную модернизацию обыкновенной мышеловки предложил Джеймс А. Уильямс из американского штата Техас в 1882 году. Однако столь неожиданный подход к ловле грызунов не нашел отклика у потребителя – люди попросту боялись оставлять у себя на кухне или в кладовке револьвер 50-го калибра, заряженный боевыми патронами.
4. Импульсория
Железнодорожные...лошадиные силы. /Фото: velomobile.org
В середине 19 века железные дороги были едва ли не самым быстроразвивающимся и популярным видом транспорта, однако забывать о старых добрых каретах еще и не думали. Видимо, поэтому в 1850 году итальянский изобретатель Клементо Массерано предложил машину под названием «импульсория». По задумке автора, она должна было использовать в прямом смысле слова «лошадиные силы», но при движении по железной дороге.
5. Мяукающая машина
Неординарный отпугиватель мышей. /Фото: yaplakal.com
Недалеко от китайцев ушли и японские изобретатели. Их любовь к кошкам уже давно известна во всем мире, однако в 1963 году эта привязанность в частности, выразилась в создании необычного гаджета – мяукающей машины. По замыслу разработчиков, голова кошки с горящими глазами воспроизводит звук кошачьи звуки каждые шесть секунд, а это должно отпугивать от комнаты или квартиры мышей.
6. Многоколесный вездеход
Внедорожник, похожий на чудовище. /Фото: pvsm.ru
Несмотря на то, что машиностроение в первой половине 20 века развивалось семимильными шагами, сразу все проблемы решить все равно не удавалось. Именно поэтому и появлялись такие монструозные машины, как изобретение, представленное в 1936 году. Оно представляло собой пятиколесный вездеход, который должен был беспрепятственно спускаться по склонам до 65 градусов.
7. Томатан
Робот для подачи помидоров. /Фото: otamatone.com
Этот гаджет понравиться большинству из нас, а вот по-настоящему заинтересует совсем немногих, разве что тех, кто любит помидоры. Изобрели томатан на заводе по производству соков Kagome, и призван он кормить владельца томатами. Роботу, который сидит у человека на шее, можно даже задать интервал подачи помидора – у гаджета есть таймер.
8. Групповой бритвенный станок
Попытка поставить бритье на конвейер. /Фото: wiredbugs.com
За гигиеной своего лица мужчины следили давно. Поэтому нет ничего удивительного в том, что еще в 19 веке пытались придумать способ обслуживать сразу как можно больше клиентов. Так и появился групповой бритвенный станок, которому было под силу избавлять от нежелательной щетины сразу двенадцать мужчин. Однако изобретение популярности не снискало - оно не могло подстроиться под индивидуальность каждого лица, из-за чего возникали проблемы.
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