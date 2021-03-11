6 злоупотреблений дипломатической неприкосновенностью

О дипломатической неприкосновенности большинство из нас знает из фильмов про злодеев, использующих свой статус для транспортировки наркотиков, оружия и совершения всяких других ужасных преступлений.



В реальном мире с этой самой неприкосновенностью тоже связано множество любопытных историй. Например…



1. Дело курящего террориста

2. Мексиканский пресс-атташе ворует телефоны в Белом доме

3. Похищение человека при помощи дипломатической почты

4. 150 000 штрафных талонов

5. Дипломат открывает казино прямо в здании консульства

6. И даже убийство