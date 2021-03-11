6 злоупотреблений дипломатической неприкосновенностью

О дипломатической неприкосновенности большинство из нас знает из фильмов про злодеев, использующих свой статус для транспортировки наркотиков, оружия и совершения всяких других ужасных преступлений.
В реальном мире с этой самой неприкосновенностью тоже связано множество любопытных историй. Например…
1. Дело курящего террориста
В 2010 году вице-консул государства Катар в США Мохаммед Аль-Мадади летел из Вашингтона в Денвер и очень хотел курить. Мучился он, мучился, а потом пошёл в туалет, нашёл дымосигнализатор, отключил его, достал свою трубку и с наслаждением затянулся. Через пару минут одна из бортпроводниц унюхала дым, заподозрила неладное и стала барабанить в дверь.
Аль-Мадади появился на пороге – весь в клубах дыма и с зажигалкой в руке. Стюардесса строгим голосом поинтересовалась, что происходит.
Тон стюардессы показался Аль Мадади оскорбительным и он с раздражением ответил, что «всего-навсего поджёг свои ботинки». Это был намёк на так называемого «ботиночного террориста» Ричарда Рейда, совершившего попытку теракта на американском самолёте в декабре 2001 года.
Тогда стюардесса потребовала отдать зажигалку, но получила решительный отказ.
А теперь представьте: подозрительный молодой человек (дипломату на тот момент было 27 лет) выходит из туалета весь в дыму, намекает на попытку взрыва и отказывается подчиняться. И всё это в воздухе.
С этого момента события стали развиваться как в кино. Экипаж проинформировал о странном пассажире на землю, где к сообщению отнеслись со всей серьёзностью. В воздух тут же поднялись два истребителя F-16, которые сопровождали лайнер вплоть до самой посадки в аэропорту прибытия. А там нашего героя приняли сотрудники ФБР. Американские СМИ утверждают, что за ходом операции следил лично президент Барак Обама, который как раз в это время направлялся в Прагу для переговоров с Дмитрием Медведевым.
Некоторые официальные и неофициальные лица высказывали предположение, что дипломат сознательно спровоцировал инцидент, зная, что благодаря неприкосновенности, выходка легко сойдёт ему с рук.
Мы не знаем, конечно, что у этого человека в голове, но учитывая, что его запросто могли пристрелить прямо в самолёте…
Кстати, в Денвере Аль-Мадади должен бы посетить находящегося в тюрьме гражданина Катара, осуждённого за пособничество «Аль-Каиде» в организации терактов в сентябре 2001 года.
2. Мексиканский пресс-атташе ворует телефоны в Белом доме
Североамериканский саммит – ежегодная встреча лидеров США, Канады и Мексики, которая, по идее, должна укреплять связи между тремя этими соседскими государствами.
Во время встреч участники обычно оставляют свои телефоны на столе в охраняемом помещении рядом с конференц-залом. На саммите 2008 года всё происходило точно как же – несколько важных чиновников оставили телефоны и отправились на переговоры. Вернувшись, своих телефонов они, к своему крайнему изумлению, найти не смогли.
Телефоны важных чиновников – не просто дорогие игрушки. Они полны всякой важной, а то и секретной информацией. Так что исчезновение вызвало большой переполох.
Через некоторое время поисков и беготни, кто-то догадался просмотреть запись камеры наблюдения. На плёнке было отчётливо видно, как мексиканский пресс-атташе Рафаэль Квинтеро Куриель входит в комнату, сгребает в свой портфель несколько смартфонов BlackBerry и, пританцовывая, покидает помещение.
Служба безопасности тут же отправила своих людей в аэропорт, где мексиканская делегация уже томилась в ожидании вылета в родной Мехико. Полиция остановила самолет, и потребовала от Куриеля вернуть краденое… на что тот мило улыбнулся и сказал, что не имеет ни-ка-ко-го представления, о чём, собственно, речь.
Только представьте эту картину: человек самым наглым образом, перед камерами ворует телефоны самых высокопоставленных чиновников других стран, из-за него останавливают самолёт, а он только слегка поднимает бровь: «Проблемы, офицер?»
Конечно, после того, как Куриелю была предъявлена запись с камер видеонаблюдения, тон несколько изменился. Но не то, чтоб он стал извиняться – вовсе нет. Теперь версия была такая: он случайно нашёл бесхозные смартфоны, решил что кто-то их потерял, и собирался (из самых добрых, разумеется, побуждений) поручить своему шофёру, чтобы тот отдал их лицам, ответственным за организацию саммита.
На что сотрудники службы безопасности резонно заметили, что это никак не объясняет, почему он упирался, а не отдал смартфоны по первому их требованию, равно как и то, зачем вообще их надо было брать и тем более везти с собой в Мексику. В ответ Куриель помахал перед носом офицера своим дипломатическим паспортом, заявив, что не намерен больше оправдываться.
В результате телефоны были возвращены, а Куриель, благодаря своей дипломатической неприкосновенности, беспрепятственно улетел домой.
Должность свою в результате этого инцидента Куриель всё-таки потерял, но никаких обвинений ему предъявлено не было. Принимая во внимание масштаб скандала и объёмы украденной конфиденциальной информации – очень легко отделался.
3. Похищение человека при помощи дипломатической почты
Дипломатическая вализа – это почтовый мешок дипломатического курьера, специальным образом опечатанный и пользующийся неприкосновенностью. В сущности, это перенос дипломатического иммунитета на неодушевлённые предметы.
В то время, пока большинство стран использует такие вализы для перевозки всякой скукоты вроде секретных документов, нашлись и такие, кто смог по достоинству оценить высокий потенциал дипломатической почты и проявил большую смекалку в её использовании.
В сущности, вы можете совершить любое преступление – если его можно впихнуть в контейнер с оформленной по всем правилам дипломатической маркировкой – никто вам слова не скажет.
В 1984 году у правительства Нигерии вышел конфликт с бывшим министром Умаро Дикко, в результате которого последний переехал в Англию. Дикко был человеком нрава крутого и позволял себе крайне резкие высказывания в адрес действующего на тот момент правительства, критикуя каждый его шаг. И не только в адрес собственного правительства, но и Израиля, например.
В какой-то момент Нигерия и Израиль решили объединиться, доставить Дикко обратно в Нигерию и заставить замолчать.
Сначала всё шло как по маслу. Дикка схватили прямо на улице Лондона, накачали наркотиками и привезли в аэропорт силами объединённой израильско-нигерийской группы спецназа. Теперь надо было его как-то погрузить в самолёт.
Задачка оказалась несложной. Дикко аккуратно упаковали в деревянный ящик, налепили дипломатическую маркировку и отправили в Нигерию. Готово!
Но… на радостях, что всё прошло без сучка без задоринки, они оформили бумаги на дипломатическую почту неправильно. Поэтому чиновники посчитали себя вправе полюбопытствовать содержимым посылки. И очень удивились, обнаружив мёртвое тело бывшего нигерийского министра.
Похитителей тут же и арестовали.
4. 150 000 штрафных талонов
Дипломатическая неприкосновенность используется не только в тех случаях, когда требуется избежать неприятностей, связанных с серьёзными и крупными преступлениями. Иногда дипломаты используют свои корочки и для безнаказанного нарушения всяких мелких правил.
Взять, к примеру, талоны на парковку. Автомобиль посланника другого государства имеет, как известно, особый номерной знак. Редкий полицейский посмеет выписать для такой машины штраф, даже если она оставлена хозяином посреди оживлённой улицы. А даже если и посмеет, дипломат имеет полное право просто проигнорировать квитанцию. Хотя, справедливости ради надо заметить, пользуются этим правом далеко не все – многие всё же платят.
В период между 1997 и 2002 годами дипломатам из консульств и ООН только в Нью-Йорке было выписано 150 000 штрафов, которые остались неоплаченными. Это получается примерно по 70 талонов в день на общую сумму 17 миллионов долларов.
Больше всего штрафов приходится на долю российских дипломатов – 32 тысячи неоплаченных квитанций. Кувейт оказался чемпионом по количеству нарушений на посланника – на один дипломатический паспорт выписано 246 квитанции.
Кроме того, стиль вождения дипломатических машин отличается таким своеобразием, что полиция Вашингтона, например, сочла необходимым особо проинструктировать обычных водителей избегать ездить позади автомобилей с дипломатическими номерами.
5. Дипломат открывает казино прямо в здании консульства
В октябре 2006 года Бенни Кусни прибыл в консульство Сенегала в Сингапуре, где он служил почётным консулом – то есть управлял делами консульства, хотя сам в этой стране не жил, и, следовательно, дипломатической неприкосновенностью не обладал.
Однажды консула Кусни внезапно посетила блестящая идея. Он подумал: У меня в распоряжении огромное здание в Сингапуре, которое находится вне каких бы то ни было подозрений. Самое подходящее место, чтобы открыть казино и заработать кучу денег на старость.
Сказано – сделано. Казино работало целый месяц и действительно оказалось поразительно прибыльным предприятием, приносящим Кусни по полмиллиона баксов… в день.
Но, в конце концов, полиция заинтересовалась небывалой активизацией светской жизни и неиссякающим потоком дам в коктельных платьях и джентльменов в смокингах в здание сенегальского консульства.
А в отличие от посольств, консульства не считаются территорией иностранного государства. Так что полиция со спокойной совестью могла устроить там облаву, что она и сделала.
Кунси немедленно заявил о своей дипломатической неприкосновенности и начал паковать вещи для отъезда. А полиция некоторое время пребывала в замешательстве, пока кто-то не вспомнил, что почётным консулам никакой неприкосновенности не полагается.
В результате Кунси попал в тюрьму, из которой вышел под залог в 40 тысяч долларов.
6. И даже убийство
В 1979 году посол Бирмы в Шри-Ланке узнал, что его жена завела на стороне интрижку и застрелил изменщицу. После этого развёл во дворе посольства погребальный костёр (что на бирманской земле дело совершенно законное) и сжёг супругу на глазах у изумлённых представителей прессы и полиции. Все знали о произошедшем убийстве, но из-за пресловутой депутатской неприкосновенности сделать ничего не могли.
Этот человек не только не ответил за своё преступление – он так и остался послом Бирмы.
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