Идеальные образы в сочетании со строгим платьем-футляром

Прямое платье – универсальная единица базового гардероба, как юбка-карандаш или белая рубашка. Forbes Woman нашел способ, как одно и то же платье носить по-разному — от супер-делового стиля до легкого и игривого.
Платье-футляр — узкое платье, подчеркивающее фигуру, без которого сложно представить стиль современной деловой женщины. Термин «платье-футляр» появился в 1928 году. В те времена так называлась модель прямого кроя, разновидность маленького черного платья, созданного Коко Шанель в 1926 году. В 1950-х Кристиан Диор заузил его, создав тем самым свою версию платья. Именно этот крой сейчас принято называть «футляром». Из-за лаконичного кроя и отсутствия лишних деталей такое платье — благодатное поле для модных экспериментов, в том числе и в офисе .
Серьги, Pamela Love; часы Jaeger-LeCoultre Rendez-Vous Night & Day Large; платье, Mugler; пальто, Theory; сумка, Proenza Schouler; мюли, Dorateymur
Деловая встреча
Черно-белая гамма и металлические аксессуары придадут комплекту строгости. Ничего лишнего: комплект, практически стерильно минималистичный, пригодится для деловой встречи по серьезным вопросам.
Парка, Prada; платье, Mugler; браслет Love, Cartier, желтое золото, бриллиант; туфли, Brunello Cucinelli; очки, Alice+Olivia; сумка, J.W. Anderson
Вернисаж
Жизнь бьет ключом: из офиса – бегом на открытие выставки к другу-художнику. Тут важно не только не опоздать и выглядеть на все сто, но и ненамокнуть под весенним дождем. Для этого достаточно накинуть объемную парку на платье, а остальное сделают золотые аксессуары.
Куртка, J.W. Anderson; платье, Mugler; сумка, Mansur Gavriel; часы, de Grisogono; серьги, Noor Fares; кроссовки, Common Projects
Прогулка в парке
Деловое платье в романтичное? Легко! Достаточно надеть пастельные аксессуары: часы на нежном кожаном ремешке и небольшие серьги, похожие на леденцы, кроссовки и джинсовый жакет свободного кроя. И воздушный весенний образ на основе «серьезного» платья готов
Серьги D.Icon, Damiani, белая керамика, розовое золото, бриллианты; платье, Mugler; сумка, Jerôme Dreyfuss; косуха, Saint Laurent; балетки, Christian Louboutin; кольцо Divas’ Dream, Bulgari, розовое золото, черный оникс, перламутр
Концерт в клубе
Иногда вместо консерватории или театра хочется пойти на рок-концерт. В компании друзей или мужа — не важно. Главное, чтобы ничего не мешало веселиться. Косуха сместит акцент в образе с делового футляра на рок-н-рольный запал, а в балетках на ремешках, фиксирующих ногу, будет удобно танцевать.
Брелок, Loewe; платье, Mugler; серьги Chopardissimo, Chopard, белое золото, бриллианты; кольцо Belle Epoque, Damiani, белое золото, бриллианты, сапфиры; босоножки, Marco De Vincenzo; сумка, Mark Cross
Вечеринка до утра
Танцы до упаду и шампанское рекой в компании лучших друзей девушек –бриллиантов. С забавными босоножками с бахромой и сумкой им под стать в успехе выбора спутников сомнений не останется. А графичные линии комплекта не дадут превратиться веселью в балаган.
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