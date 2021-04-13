Идеальные образы в сочетании со строгим платьем-футляром

Прямое платье – универсальная единица базового гардероба, как юбка-карандаш или белая рубашка. Forbes Woman нашел способ, как одно и то же платье носить по-разному — от супер-делового стиля до легкого и игривого.



Платье-футляр — узкое платье, подчеркивающее фигуру, без которого сложно представить стиль современной деловой женщины. Термин «платье-футляр» появился в 1928 году. В те времена так называлась модель прямого кроя, разновидность маленького черного платья, созданного Коко Шанель в 1926 году. В 1950-х Кристиан Диор заузил его, создав тем самым свою версию платья. Именно этот крой сейчас принято называть «футляром». Из-за лаконичного кроя и отсутствия лишних деталей такое платье — благодатное поле для модных экспериментов, в том числе и в офисе .







Серьги, Pamela Love; часы Jaeger-LeCoultre Rendez-Vous Night & Day Large; платье, Mugler; пальто, Theory; сумка, Proenza Schouler; мюли, Dorateymur



Деловая встреча

Вернисаж

Прогулка в парке

Концерт в клубе

Вечеринка до утра