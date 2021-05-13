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Натяжной потолок в ванной: дизайнерская ересь или отличное решение для дома

Натяжной потолок в ванной: дизайнерская ересь или отличное решение для дома

Как насчет того, чтобы установить натяжной потолок в ванной? Едва ли большинство сограждан сможет ответить на этот вопрос однозначно.

В первую очередь многих людей отталкивает осознание того, что такая отделка может легко испортиться в том случае, если соседи сверху «решат» залить тех, кто находится этажами ниже. Но все ли так просто и однозначно в данном вопросе? Попробуем разобраться.

Не самая плохая идея. /Фото: yandex.ru.

Не самая плохая идея.

Первым и главным аргументом против натяжных потолков в ванной звучит, конечно же, вода. На самом же деле переживать за сам потолок не стоит, так как делают его из устойчивых к влаге материалов. В целом создание натяжного потолка в ванной комнате – не самая плохая идея, более того, на рынке можно найти множество отличных предложение подобного толка специально для данной комнаты. Тем не менее существует ряд своих нюансов, которые следует учитывать при выборе и установке.

В целом популярное решение. /Фото: dekormyhome.ru.

В целом популярное решение.

Для создания натяжных потолков сегодня используется два основных материала - тканое полотно и ПВХ-пленка. Полотно делается из волокон полиэстера, так что само по себе к влаге устойчиво, однако структура строения такого потолка не позволит при случае удержать оказавшуюся над ним воду.

Поэтому лучше всего остановить свой выбор все-таки на потолках из пленки. Переживать за конденсатные капли воды также не стоит, следов на потолке они оставлять не будут.

Стоит учитывать ряд моментов. /Фото: potolokprestige.by.

Стоит учитывать ряд моментов. 

Также следует учесть преимущества и недостатки натяжных потолков. К первым можно однозначно отнести пластичность и водонепроницаемость, быстрый монтаж и простой уход, долговечность и эстетичность, способность восстанавливать первоначальную форму, а также невосприимчивость материала к грибку и плесени, которые могут появится в ванной. Не стоит сбрасывать со счетов и то, что такие потолки позволяют обеспечить возможность скрытой установки коммуникаций.

Воды не боятся. /Фото: 1potolok.by.

Воды не боятся. 

Важно также помнить об общих недостатках натяжных потолков. Первое и самое страшное – это постоянно сохраняющаяся вероятность механического повреждения потолка во время уборки. Второе – невозможность эксплуатации такого потолка при температуре воздуха менее 5 градусов. Третье – это потеря высоты потолка в помещении. Наконец, не стоит сбрасывать со счетов солидную стоимость и необходимость привлечения мастера для монтажа.

Выглядит хорошо. /Фото: intalia.by.

Выглядит хорошо.

Все это позволит сделать осмысленное решение по поводу установки натяжных потолков в ванной. Тем не менее, еще раз следует подчеркнуть, что решение это является неплохим и весьма популярным в наши дни.

 

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