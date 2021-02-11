Как всё меняется: карта метро Токио уже уступила славу самой сложной в мире. Сегодня в лидеры рейтинга по запутанности линий вырвалась нью-йоркская подземка. Еще бы: попробуй разберись, когда перед тобой на карте ни много ни мало – 469 станций! А «серебро» досталось парижскому метро: прежде всего из-за сложности прокладки маршрута, когда нужно достичь нужной тебе станции с двумя как максимум пересадками. Посмотрите и на другие карты, по сравнению с которыми схема московского метро просто блещет стройностью и логичностью!
Нью-Йорк — 469 станций (34 линии)
Париж — 303 станции (16 линий)
Токио — 285 станций (13 линий)
Лондон — 270 станций (11 линий)
Мадрид — 298 станций (13 линий)
Барселона — 178 станций (11 линий)
Москва — 200 станций (12 линий)
Сеул — 429 станций (18 линий)
Шанхай — 364 станции (14 линий)
Мехико — 195 станций (12 линий)
Берлин — 173 станции (10 линий)
Чикаго — 145 станций (8 линий)
Осака — 123 станции (8 линий)
Пекин — 334 станции (18 линий)
Гонконг — 104 станции (10 линий)
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15 самых сложных схем метрополитена на этой планете
Как всё меняется: карта метро Токио уже уступила славу самой сложной в мире. Сегодня в лидеры рейтинга по запутанности линий вырвалась нью-йоркская подземка. Еще бы: попробуй разберись, когда перед тобой на карте ни много ни мало – 469 станций! А «серебро» досталось парижскому метро: прежде всего из-за сложности прокладки маршрута, когда нужно достичь нужной тебе станции с двумя как максимум пересадками. Посмотрите и на другие карты, по сравнению с которыми схема московского метро просто блещет стройностью и логичностью!
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