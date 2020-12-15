ФАБ-9000М-54: почему самая тяжёлая советская бомба оказалась бесполезна в Афганистане

ФАБ-9000 в Афгане

Во время войны в Афганистане советским генералам пришла в голову идея «испытать» ФАБ-9000 на моджахедах, укрывавшихся в ущельях и пещерах. Тем более, что взорвать скопившиеся на складах боеприпасы было дешевле, чем утилизировать их промышленным способом.

Однако использование сверхтяжёлой бомбы оказалось сопряжено с трудностями. Чтобы разместить боеприпас длиной 5 метров в грузовом отсеке бомбардировщика, в нём предварительно требовалось смонтировать мостовой держатель БД-6 с массивными балками. Перед одним из первых вылетов бомбу закрепили с перекосом, из-за чего она застряла в отсеке и едва не вывалилась на головы сотрудникам аэродрома. К счастью, ЧП удалось избежать.

«Тяжёлые фугасные бомбы довольно интенсивно применялись в афганской войне. Только за три месяца 1988 г. бомбардировщики Ту-16 сбросили 289 бомб ФАБ-9000М-54», – утверждает историк Александр Широкорад в книге «История авиационного вооружения. Краткий очерк».

Результативность применения «слонов» оставляла желать лучшего. При сбросе с высоты от 16 до 12,5 км они не могли упасть точно в цель. Несмотря на огромную мощь, сила заряда тратилась впустую. При взрыве бомба насмерть поражала ударной волной лишь в радиусе 57 метров. На расстоянии до 225 метров от эпицентра душманы получали контузии, сопровождавшиеся кровотечением из ушей и носа. В горах силу ударной волны гасили складки местности. Если же срабатывали не все три взрывателя, то тринитротолуол попросту разбрасывало по территории без ущерба для врага. Кроме того, мятежники часто меняли дислокацию, и пока советские стратеги принимали решение о бомбардировке, та или иная банда уже перемещалась в другое место.

Применение ФАБ-9000 давало скорее психологический эффект. Обрушение небольших ущелий деморализовало местное население, поддерживавшее душманов. А выравнивание складок местности облегчало путь советским пехотинцам.