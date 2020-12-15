ФАБ-9000М-54: почему самая тяжёлая советская бомба оказалась бесполезна в Афганистане

Рождение «слонов»
У советской армии был не слишком интенсивный опыт использования сверхтяжёлых авиабомб. Во время Великой Отечественной войны применялась фугасная авиабомба ФАБ-5000НГ, которая имела массу 5,4 тонны. Она использовалась при бомбардировках Кёнигсберга и Хельсинки, во время Курской битвы и при последующем освобождении Орла (в городе были разрушены многие здания, включая вокзал).
После войны приоритет в разработке отдавался ядерному оружию и средствам его доставки. Тем не менее «традиционное» авиационное оружие продолжало совершенствоваться. В 1954 году была принята на вооружение бомба ФАБ-9000М-54, прозванная «девятитоннкой» и «слоном». «Чистая» взрывчатка составляла чуть меньше половины её массы – 4297 кг тротила. ФАБ-9000 предназначалась для борьбы с кораблями и поражения фортификационных сооружений. Однако в реальности советской армии пришлось использовать её для других целей.
ФАБ-9000 в Афгане
Во время войны в Афганистане советским генералам пришла в голову идея «испытать» ФАБ-9000 на моджахедах, укрывавшихся в ущельях и пещерах. Тем более, что взорвать скопившиеся на складах боеприпасы было дешевле, чем утилизировать их промышленным способом.
Однако использование сверхтяжёлой бомбы оказалось сопряжено с трудностями. Чтобы разместить боеприпас длиной 5 метров в грузовом отсеке бомбардировщика, в нём предварительно требовалось смонтировать мостовой держатель БД-6 с массивными балками. Перед одним из первых вылетов бомбу закрепили с перекосом, из-за чего она застряла в отсеке и едва не вывалилась на головы сотрудникам аэродрома. К счастью, ЧП удалось избежать.
«Тяжёлые фугасные бомбы довольно интенсивно применялись в афганской войне. Только за три месяца 1988 г. бомбардировщики Ту-16 сбросили 289 бомб ФАБ-9000М-54», – утверждает историк Александр Широкорад в книге «История авиационного вооружения. Краткий очерк».
Результативность применения «слонов» оставляла желать лучшего. При сбросе с высоты от 16 до 12,5 км они не могли упасть точно в цель. Несмотря на огромную мощь, сила заряда тратилась впустую. При взрыве бомба насмерть поражала ударной волной лишь в радиусе 57 метров. На расстоянии до 225 метров от эпицентра душманы получали контузии, сопровождавшиеся кровотечением из ушей и носа. В горах силу ударной волны гасили складки местности. Если же срабатывали не все три взрывателя, то тринитротолуол попросту разбрасывало по территории без ущерба для врага. Кроме того, мятежники часто меняли дислокацию, и пока советские стратеги принимали решение о бомбардировке, та или иная банда уже перемещалась в другое место.
Применение ФАБ-9000 давало скорее психологический эффект. Обрушение небольших ущелий деморализовало местное население, поддерживавшее душманов. А выравнивание складок местности облегчало путь советским пехотинцам.
К слову, более эффективными в Афганистане оказались бомбы ФАБ-1500-2600ТС, которые имели меньшую массу (2600 кг), но более толстые стенки, способные пробивать бетон. При прицельной бомбардировке они успешно разрушали долговременные скальные укрепления. Хорошо показала себя и новейшая советская разработка – объёмно-детонирующие бомбы ОДАБ. Они были наполнены жидкостью, и при взрыве огненное облако буквально сжигало живую силу противника, особенно в замкнутом пространстве.
После Афганистана
Кроме Советского Союза ФАБ-9000 в 1980-х годах применяли ВВС Саддама Хусейна во время ирано-иракской войны. Средством доставки служил самолёт Ту-22. Учитывая, что Ирак своих военных целей не достиг, говорить об эффективности сверхтяжёлого боеприпаса также не приходится.
Есть предположение, что пару раз ФАБ-9000 сбрасывали и в Чечне. О дальнейшем применении бомбы информации нет, однако ещё в 2006 году она упоминалась в числе выпускаемой продукции ГНПП «Базальт». В настоящее время ФАБ-9000М-54 можно увидеть в экспозиции музея боевых самолётов на рязанском аэродроме Дягилево.
Тимур Сагдиев
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