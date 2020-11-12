С нами не соскучишься!

7 898 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Отари Хидирбегишвили
    Сальвадор Дали , пожалуй , единственный гений, который признал себя психически ненормальным!Об этом явно свидетельств...Жизнь и Творчеств...
  • Елена Ульянова
    мдя ... надеюсь, есть еще люди, которые не смотрели этот фильм также как яКак изначально до...
  • Отари Хидирбегишвили
    Любопытно, что мамлюков выбирали преимущественно из выходцев Кавказа за их удаль и воинскую храбрость!Ведь именно поэ...10 величайших воинов

Размножение роз по-новому

Для размножения роз принято использовать метод черенкования. При этом сначала розы нарезаются на черенки, после чего садоводы стараются создать оптимальные условия для появления корневой системы на черенках. К сожалению, в этом случае приживаемость черенков не высока.
Для того, чтобы розы точно прижились, попробуйте новый метод размножения, когда сначала выращиваются корни, а лишь потом материнская роза разрезается на черенки.
Используя острый канцелярский нож, сделайте вертикальный срез длиной 3-3,5 см.
Размножение роз по-новому
В полученный надрез вставьте две соломинки и обрежьте их.

Размножение роз по-новому
На одной розе можно сделать 3-4 таких надреза.
Насыпьте влажную землю на целлофановую пленку и закройте землей место среза.
Размножение роз по-новому
Закрепите пленку с землей на растении с помощью кабельных стяжек.
Размножение роз по-новому
Через месяц обрежьте черенки и разверните пленку.
Размножение роз по-новому
Вы увидите, что в месте срезов появятся хорошо развитые корни.

Размножение роз по-новому
Размножение роз по-новому
Укорененные черенки просто посадите в почву и ухаживайте за ними обычным образом. Этот необычный метод размножения позволяет значительно увеличить приживаемость черенков.
Размножение роз по-новому
Подробную инструкцию, описывающую способ размножения роз по-новому, можно посмотреть на видео:


Читать далее →
Ссылка на первоисточник
размножениеРозы
Обсудить

Картина дня

наверх