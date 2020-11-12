Размножение роз по-новому

Для размножения роз принято использовать метод черенкования. При этом сначала розы нарезаются на черенки, после чего садоводы стараются создать оптимальные условия для появления корневой системы на черенках. К сожалению, в этом случае приживаемость черенков не высока.

Для того, чтобы розы точно прижились, попробуйте новый метод размножения, когда сначала выращиваются корни, а лишь потом материнская роза разрезается на черенки.

Используя острый канцелярский нож, сделайте вертикальный срез длиной 3-3,5 см.



В полученный надрез вставьте две соломинки и обрежьте их.





На одной розе можно сделать 3-4 таких надреза.

Насыпьте влажную землю на целлофановую пленку и закройте землей место среза.



Закрепите пленку с землей на растении с помощью кабельных стяжек.



Через месяц обрежьте черенки и разверните пленку.



Вы увидите, что в месте срезов появятся хорошо развитые корни.







Укорененные черенки просто посадите в почву и ухаживайте за ними обычным образом. Этот необычный метод размножения позволяет значительно увеличить приживаемость черенков.



Подробную инструкцию, описывающую способ размножения роз по-новому, можно посмотреть на видео:



