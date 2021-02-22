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Что можно сделать с пластиковыми бутылками, если их слишком много накопилось

Опасаясь пить из-под крана, мы всё чаще покупаем артезианскую воду в 5-литровых бутылках. Со временем возникает вполне логичный вопрос: что можно сделать из такой бутылки, чтобы не не захламлять попусту балкон и гараж?

Что можно сделать с пластиковыми бутылками, если их слишком много накопилось

Выбрасывать не годится, ведь в хорошем хозяйстве, как говорят, всё пригодится. Мы поделимся отличными идеями о том, как из старых 5-литровых бутылок сделать полезные вещи для дома, сада или дачи.
Что можно сделать с пластиковыми бутылками, если их слишком много накопилось

ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ ИЗ БУТЫЛКИ


Пластиковые кольца сохранят блюда свежими


Представь: после домашнего застолья осталось множество блюд в тарелках. Чтобы сохранить закуски, их нужно убрать в холодильник, но места для такого количества тарелок там нет. Что же делать?

Что можно сделать с пластиковыми бутылками, если их слишком много накопилось

Проблему решит одна единственная 5-литровая бутылка. Нужно будет только разрезать ее на ровные кольца по 5 см высотой. Сделать это проще всего с помощью канцелярского ножа.

Что можно сделать с пластиковыми бутылками, если их слишком много накопилось
Затем кладешь пластиковое кольцо на блюдо и накрываешь следующим блюдом. Самую верхнюю тарелку можно будет накрыть донышком бутылки.

Капельный полив


При капельном поливе вода поступает непосредственно к корням, не застаивается на поверхности почвы и не образует на ней твердую корку. Организовать капельный полив своими руками совсем не сложно. Понадобятся лишь пустые пластиковые банки и гвоздь или шило.


Что можно сделать с пластиковыми бутылками, если их слишком много накопилось

Сделай в стенках банок несколько отверстий (чем плотнее почва, тем больше) на высоте 3–4 см от дна. Затем вкопай банки, наполненные водой, между грядками на глубину 10–12 см.

Что можно сделать с пластиковыми бутылками, если их слишком много накопилось

Горлышко банок должно находиться над землей. В нём также нужно сделать небольшое отверстие для доступа воздуха. Описанный способ прекрасно подойдет тем, кто не может посещать огород каждый день. Корневой полив любят томаты, баклажаны, перцы и другие растения.

Держатель для бумажных полотенец


Понадобится верхняя часть пластиковой банки с ручкой и тонкий стержень длинной немного больше диаметра банки.

Что можно сделать с пластиковыми бутылками, если их слишком много накопилось
Сделай паяльником два аккуратных отверстия в противоположных стенках банки.

Что можно сделать с пластиковыми бутылками, если их слишком много накопилось

Продень стержень в рулон полотенец и вставь его концы в отверстия.

Грядка на балконе


Шпинат и другие листовые овощи можно выращивать на веранде или балконе. А емкости для этого можно сделать из ненужных банок из-под воды.

Что можно сделать с пластиковыми бутылками, если их слишком много накопилось
Для этого нужно вырезать у каждой банки одну боковину, а в другой сделать несколько отверстий.

Что можно сделать с пластиковыми бутылками, если их слишком много накопилось
Остается заполнить емкости почвенной смесью, посеять семена и не забывать поливать.

Умывальник


Любители отдыха на природе и дачники знают, что из пластиковой банки с крышкой получается неплохой умывальник.

Что можно сделать с пластиковыми бутылками, если их слишком много накопилось

Нужно только сделать небольшое отверстие чуть выше дна. Пока крышка закручена вода вытекать не будет. А плавно регулировать напор воды можно, поворачивая крышку.

Мини-парник


Пластиковая емкость хорошо сберегает тепло и не дает испаряться влаге. Поэтому из пластиковой бутылки объемом 5 литров получится прекрасный мини-парник.

Что можно сделать с пластиковыми бутылками, если их слишком много накопилось
Нужно лишь отрезать у банки дно и поместить твои саженцы под пластиковый колпак.

Подвесной цветочный горшок для дачи


В такой горшок можно посадить цветы и повесить весной на ветку дерева или изгородь в саду. А чтобы его сделать, понадобится верхняя часть пластиковой банки, немного акриловой краски, пару декупажных салфеток и моток шнура.

Что можно сделать с пластиковыми бутылками, если их слишком много накопилось

Подробнее познакомиться с процессом изготовления полезной самоделки ты сможешь в нашей статье.

«Многоэтажная» емкость для выращивания зеленого лука на подоконнике


Места на подоконнике, как правило, мало. А лука хочется вырастить побольше. Преодолеть это противоречие поможет конструкция из пятилитровой пластиковой бутылки.

Что можно сделать с пластиковыми бутылками, если их слишком много накопилось

Для этого отрезается верхняя часть бутылки, а в ее корпусе проделываются круглые отверстия, в которые помещаются луковицы. Засыпав емкость грунтом, получаем горшок с луком. Остается вовремя поливать растения и собирать урожай.
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