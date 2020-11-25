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Прелестная малютка кукла ЛОЛ (Черная пятница на aliexpress.com)

Прелестная малютка кукла ЛОЛ (Черная пятница на aliexpress.com)

Игрушка — бестселлер ЛОЛ. Ее популярность связана с ожиданием чуда. Ребенок узнает, что скрывается внутри, только после распаковки. Кукла LOL — это привлекательный дизайн, интрига, множество мелких подарков и внимание к каждой детали. Не просто развлечение — а все, что нужно для увлекательной игры в одном наборе.

Прелестная малютка кукла ЛОЛ (Черная пятница на aliexpress.com)

Процесс распаковки производитель превратил в увлекательную игру. Девочка слой за слоем разворачивает игрушку и с восторгом ждет, когда появится очередной маленький подарочек. В итоге ребенок получает миниатюрного человечка или животное, бутылочку, предмет одежды, обувь, аксессуар, забавную записочку, коллекционную наклейку. В каждом шарике есть иллюстрированный буклет-руководство для коллекционера.


Прелестная малютка кукла ЛОЛ (Черная пятница на aliexpress.com)

Каждый персонаж уникален. У него есть имя, увлечения, особенности. Высота куклы LOL оригинал 9 см. У нее непропорционально большая по отношению к телу голова с выразительными глазищами. Игрушечные девочки и пупсы-малютки имеют несколько точек артикуляции — головка, ручки и ножки подвижные. Если куколку напоить из поильника, она «обретёт» одну из способностей: будет плакать, намочит штанишки, брызнет водичкой. При погружении в холодную воду некоторые пупсы меняют цвет.

Прелестная малютка кукла ЛОЛ (Черная пятница на aliexpress.com)
Каждая LOL кукла имеет уникальный стиль, который проявляется в наряде, прическе, комбинации цветов.
Даже форма емкости с пустышкой может быть в виде цилиндрической бутылочки, модной термобутылки, жестяной банки или кофейной чашки. Все дополнительные и сменные элементы универсальны: предметы одежды, обувь и аксессуары можно комбинировать.

Прелестная малютка кукла ЛОЛ (Черная пятница на aliexpress.com)

Игрушка ЛОЛ предлагает огромное количество предметов для коллекционирования и обмена. С маленькими персонажами дети придумают миллион сюжетов для интересной игры. Эти крошечные фигурки предоставляют большой простор для фантазии и воображению, раскрывают творческий потенциал, способствуют развитию навыков общения.


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