20 коротких занимательных фактов о том, как мы устроены
Предлагаем вашему вниманию увлекательную подборку о человеческом теле, его устройстве и работе, а также об удивительных вещах, которые с ним случаются каждый день.
Когда вы читаете роман, в котором около 100 000 слов (примерно 300 страниц), ваши глаза проходят по страницам путь в один километр.
Один человеческий волос может выдержать вес яблока.
У каждого человека свой уникальный отпечаток языка.
Ваш мозг постоянно получает до 100 миллионов порций информации, идущей от ваших глаз, носа, ушей, кожи и рецепторов внутри тела.
Есть люди, у которых от рождения уши растут из шеи или из груди.
Волосы на подбородке растут быстрее, чем на любом другом участке тела мужчины. Если бы он всю жизнь не брился, длина его бороды достигла бы 9 метров.
Плацента, обеспечивающая эмбрион питанием, — это единственный орган, который развивается после того, как человек полностью сформирован. Она отторгается при рождении ребенка. Когда женщина снова беременеет, появляется новая плацента.
Волосы умных людей содержат большее количество минералов, меди и цинка, чем волосы глупцов.
Известно, что всего несколько сотен людей в мире имеют редкую группу крови Н-Н. Человеку с такой группой крови нельзя переливать кровь других групп, поэтому на случай операции ему необходимо заготовить свою собственную кровь.
Большинство людей тратят на моргание примерно столько же времени, сколько и на еду — в общей сложности около 5 лет в течение всей жизни.
Некоторые вещества окрашивают вашу мочу: если вы едите много ревеня, ваша моча будет оранжевой, а черная смородина может придать ей красный цвет!
Если соединить в одну цепочку все ресницы, которые вы теряете в течение всей жизни, она достигла бы длины в 30 метров.
Каждый день вы теряете около двух миллиардов клеток кожи, что соответствует примерно 2 килограммам в год.
Раньше врачи думали, что аппендикс не выполняет никакой функции в организме. Но в 2007 году ученые выяснили, что благодаря ему в кишечнике появляются новые полезные бактерии.
Каждый человек является простой клеткои около получаса своей жизни — в начале беременности своей матери.
Чем старше вы становитесь, тем легче становится ваш мозг.
Если вы мерзнете ночью, вам снятся плохие сны. Чем холоднее в помещении, тем больше вероятности, что вам приснится дурной сон. Укутайтесь перед сном потеплее!
Если резать лук и одновременно жевать хлеб или жвачку, вам не захочется плакать.
У каждого двадцатого человека есть дополнительное ребро.
У большинства людей уши растут со скоростью четверть сантиметра в год в течение всей жизни.
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