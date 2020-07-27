10 защитных систем нашего организма

Человеческий организм — это сложная совокупность многих систем, которые порой весьма сложны для нашего понимания. Одной из главных таких систем является та, которая 24 часа в сутки, 7 дней в неделю защищает нас от самых разных внешних угроз, зачастую даже без нашего ведома.
1. Зевание.
Как же приятно порой бывает хорошенько зевнуть с утра на работе. Но для чего мы зеваем? Механизм зевоты на сегодняшний день исследован очень плохо, но кое-что учёным всё же удалось выяснить. Одной из основных причин, по которым человек зевает, является перегрев или перегрузка головного мозга. Если мы активно работаем, мало спим или недосыпаем, испытываем психологическое напряжение или стресс – организм запускает специальный защитный механизм. Вдыхая во время зевка большое количество воздуха, мы слегка охлаждаем мозг через верхнее нёбо, а также раскрываем дыхательные пути, увеличиваем поступление кислорода в кровь и расслабляем свои мышцы. В общем-то, зевание весьма полезно для нашего организма, так что старайтесь зевать как можно чаще – это и приятно, и полезно.
2. Чихание.
Механизм чихания запускается в нашем организме в тот момент, когда в носовой полости скапливается слишком много аллергенов, микробов, пыли или вы просто переборщили с чёрным молотым перцем на кухне. В этот момент происходит раздражение специальных нервных окончаний и человек чихает, избавляясь от всего лишнего, что было в его носоглотке. Главное, чтобы перед вами в этот момент никого не оказалось, а то неудобно получится, ведь скорость выдыхаемого воздуха при чихании достигает 160 километров в час, а в одном чихе в среднем может содержаться более 100 тысяч вредоносных бактерий. Другими словами, старайтесь прикрываться платком во время чиха, ну, или хотя бы ладонью – все бактерии вы, конечно, не поймаете, но хотя бы уменьшите их разброс. Если человек чихает постоянно на протяжении длительного времени, может оказаться, что рядом с ним находится сильный аллерген, на который ему намекает организм, мол, найди и выброси, а то всю квартиру своими слизистыми выделениями забрызгаешь. Кстати, вы знали, что у некоторых людей есть аллергия на солнечный свет? Представьте себе: проснулся человек утром и давай чихать до самого заката. Хорошо, что встречается такое не очень часто.
3. Потягивание.
Потягивание – это тоже своеобразный механизм защиты организма, хотя, мы его практически полностью контролируем и потягиваемся по собственному желанию. Тем не менее, этот процесс очень важен для нормального функционирования нашего тела. Во время потягивания организм готовится к физическим нагрузкам, которые ожидают его в течение дня, разминаются мышцы после сна, восстанавливается кровообращение, улучшается настроение и так далее. Учёные утверждают, что потягивание даже улучшает ваши вкусовые и тактильные ощущения, так что пока вы не потянулись, к завтраку даже не притрагивайтесь!
4. Икота.
Икота – это своеобразный сигнал организма на то, что что-то не так с нашей пищеварительной системой. Разумеется, встречается икота и без какой-либо на то причины или как следствие какого-либо серьёзного заболевания, но чаще всего это признак того, что организм нам говорит: «Хватит жрать!». Когда человек есть торопливо, глотает еду большими кусками или элементарно переедает – в этот момент происходит раздражение блуждающего нерва, тесно связанного с нашим желудком и диафрагмой. Во всём нужно знать меру и тщательно пережёвывать пищу, прежде чем её проглотить. Универсального средства борьбы с икотой по сей день не существует. Одним помогает задержка дыхания, другим – стакан воды, а третьим – вообще ничего не помогает. Они просто лежат и смиренно ждут, когда же всё это закончится.
5. Миоклонические судороги.
Вам знакомо чувство, когда вы лежите в постели, начинаете проваливаться в приятный обволакивающий вас сон, и в эту самую секунду всё ваше тело будто бьют током. Все мышцы в один миг сокращаются так сильно, что вас аж подбрасывает на кровати, от чего вы немедленно просыпаетесь и растерянно озираетесь в темноте. Это явление тоже является частью защитного комплекса нашего с вами организма и называется оно «миоклонической судорогой». Дело в том, что когда вы начинаете засыпать, частота вашего дыхания резко снижается, а пульс слегка замедляется, мышцы расслаблены, а в совокупности подобное состояние ваш мозг ошибочно воспринимает, как предсмертное. Именно поэтому он отправляет сильнейший импульс для того, чтобы спасти своего хозяина. Можно сказать, что мозг таким образом пытается вас реанимировать с помощью встроенного в ваше тело электрошокера. Разумеется, после того как выясняется, что вы вовсе даже и не умирали, мозг немного успокаивается и позволяет вам нормально уснуть. Но согласитесь, приятно осознавать, что он неустанно следит за нашей безопасностью.
6. Разбухание кожи от влажности.
Думаю, что все сталкивались с распухшими от воды подушечками пальцев на руках и ногах, после того как пролежишь в ванной дольше обычного. Смешной рисунок получается на коже, детей это особенно забавляет. Казалось бы, что может в этом быть полезного в этом явлении для нашего организма? Как выяснили учёные, набухание кожи происходит не случайно. Наш организм чувствует, что столкнулся с повышенной влажностью, а где влажность – там может быть скользко. Поэтому кожа на кончиках наших пальцев немедленно начинает преобразовываться для того, чтобы повысить её сцепление с гладкими поверхностями. Другими словами, организм делает всё, чтобы мы не поскользнулись на мокром полу и смогли зацепиться своими новыми «суперпальцами» за что-нибудь, прежде чем упасть и больно удариться обо что-то твёрдое. Кто сказал, что мы немножко не супергерои после этого?
7. Потеря памяти.
Потеря памяти в некоторых случаях – это не результат встречи головы с тяжёлым тупым предметом, а весьма хитроумный способ защиты нашей неустойчивой психики от не самых приятных воспоминаний. Известны многочисленные случаи, когда жертвы насилия, различных катастроф или стихийных бедствий напрочь забывали о наиболее страшных моментах. И, с одной стороны, наш организм можно в этом понять. Зачем записывать в постоянную память то, что не приносит человеку никакой радости и приятных ощущений? Лучше навсегда удалить это с внутреннего накопителя и избавить хозяина от лишних переживаний. Кстати, вы знаете, почему после принятия определённой дозы алкоголя, мы перестаём запоминать что-либо? Когда человек сильно перебарщивает с алкоголем и приводит большую часть своих моторных функций в полную недееспособность, организму начинает казаться, что тело подвергается огромным перегрузкам и многочисленным угрозам извне, а это значит, что вряд ли человек сейчас переживает свои «лучшие времена». Поэтому запись воспоминаний попросту выключается, чтобы перестраховаться и не позволить вам на утро вспомнить практически ничего. Вот и мучайся потом размышлениями: «Что ж я вчера такого натворил, что сегодня проснулся на чердаке среди голубей, да ещё и с баяном в руках?».
8. Гусиная кожа.
Смешные пупырышки, которые возникают на нашей коже в моменты, когда нам холодно, или когда мы крайне эмоционально возбуждены, тоже являются частью оборонного комплекса нашего тела. Первая и самая главная их функция – уменьшение выделения тепла через поры в нашей коже, за счёт чего организму куда проще согреться в неблагоприятных климатических условиях. А вторая эмоциональная реакция возникновения «гусиной кожи» не исследована до конца, но учёные подозревают, что всё это пришло к нам из далёкого прошлого, от наших доисторических предков. В то время они ещё не были настолько лысыми, как мы сейчас. Их тела были покрыты густым волосяным покровом, а его грех было не использовать себе на пользу. Когда крошечные мышцы рядом с волосяной луковицей напрягаются от какого-либо эмоционального всплеска (а в то время чаще всего в природе встречался страх), они приподнимают каждый волосок в вертикальное положение. Всё это, в свою очередь, приводит к тому, что шерсть на теле наших предков моментально распушалась, за счёт чего они визуально становились чуть больше и выглядели куда более устрашающе для своих врагов (сейчас этот механизм активно используют домашние кошки и многие другие млекопитающие). Шли тысячелетия, эволюция не щадила никого. Мы облысели, а защитный механизм сохранился по сей день. И когда мы переживаем особенно эмоциональный момент – организм пытается распушить наш мех, которого у нас практически не осталось. Из-за этого мы становимся похожи на странного перевозбуждённого гуся, а не на величественного пушистого манула. Очень жаль, было бы полезно порой стать чуточку больше и пушистее, чтобы впечатлить кого-нибудь.
9. Слёзы.
Помимо защитной функции слизистой оболочки, при попадании в глаз инородных тел слёзы служат ещё и инструментом эмоциональной защиты организма. Учёные считают, что в стрессовых ситуациях организм создаёт новый, очень мощный очаг раздражения, который призван отвлечь человека от той боли, которую он испытывал до этого. Когда ребёнок ударился или порезался, кора его головного мозга усиливает самые различные функции организма: дыхательные, двигательные, функции желез внутренней и внешней секреции. Но главным внешним признаком того, что человек испытывает физическую или эмоциональную боль, конечно же, являются слёзы. Повышенное слёзоотделение позволяет снизить возбуждение коры головного мозга, вызванного ушибом или порезом. А происходит это потому, что во время плача слёзы попадают ещё и в полость носа, где обильно орошают слизистую оболочку, а оболочка эта, в свою очередь, насыщена рецепторами тройничного и обонятельного нервов, которые передают сигналы напрямую в мозг, отвлекая его от основного источника раздражения, то есть боли. Так что, когда человек плачет, он действительно отчасти притупляет свою боль. Кстати, в середине 80-х в СССР было проведено специальное исследование, в ходе которого учёные выяснили, что раны на животных заживают куда быстрее, если у тех вызвать слёзоотделение. А вот у тех животных, слёзные железы которых были удалены, раны заживали куда дольше обычного. Как тут не плакать, когда это оказывается так полезно?
10. Дополнительные чувства.
Несмотря на то, что чаще всего мы слышим о пяти чувствах, которыми наделён человек, этих чувств у нас гораздо больше. Перечислить их все вряд ли возможно, так как это тема для куда более развёрнутого материала, тем не менее пару-тройку примеров всё-таки можно назвать. Представьте себе, что в одной руке вы держите раскалённый утюг, а вторую руку подносите близко к его нагретой поверхности. Вы чувствуете тепло и понимаете, что если прикоснуться к утюгу сейчас – вы испытаете боль, хотя ни одно из ваших пяти чувств вам не может этого подсказать. Вы не видите жар, не слышите его, не ощущаете его на вкус, не прикасаетесь к нему физически, не чувствуете его запаха. Но всё же вы ощущаете тепло и потенциальную угрозу для своей безопасности. Это чувство обеспечивается сенсорами тепла, расположенными в вашей коже. А какое чувство помогает нам почувствовать боль или осознать, что нас повесили вниз головой? Ещё один очень простой пример: попробуйте закрыть глаза и дотронуться пальцем до кончика носа. Вы сейчас не использовали ни одно из пяти своих основных чувств. Это чувство называется «проприоцепция» — оно позволяет нам точно знать, где находятся наши конечности и вообще части тела, благодаря знанию размеров и формы своего тела, а также при информационной поддержке мозга, который отслеживает состояние и положение каждой отдельной нашей мышцы в пространстве. Все эти, а также многие другие дополнительные чувства являются едва ли не основным защитным механизмом человеческого тела, который практически каждый момент времени не позволяет нам оказаться в беде.
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