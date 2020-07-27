10 защитных систем нашего организма

10. Дополнительные чувства.

Несмотря на то, что чаще всего мы слышим о пяти чувствах, которыми наделён человек, этих чувств у нас гораздо больше. Перечислить их все вряд ли возможно, так как это тема для куда более развёрнутого материала, тем не менее пару-тройку примеров всё-таки можно назвать. Представьте себе, что в одной руке вы держите раскалённый утюг, а вторую руку подносите близко к его нагретой поверхности. Вы чувствуете тепло и понимаете, что если прикоснуться к утюгу сейчас – вы испытаете боль, хотя ни одно из ваших пяти чувств вам не может этого подсказать. Вы не видите жар, не слышите его, не ощущаете его на вкус, не прикасаетесь к нему физически, не чувствуете его запаха. Но всё же вы ощущаете тепло и потенциальную угрозу для своей безопасности. Это чувство обеспечивается сенсорами тепла, расположенными в вашей коже. А какое чувство помогает нам почувствовать боль или осознать, что нас повесили вниз головой? Ещё один очень простой пример: попробуйте закрыть глаза и дотронуться пальцем до кончика носа. Вы сейчас не использовали ни одно из пяти своих основных чувств. Это чувство называется «проприоцепция» — оно позволяет нам точно знать, где находятся наши конечности и вообще части тела, благодаря знанию размеров и формы своего тела, а также при информационной поддержке мозга, который отслеживает состояние и положение каждой отдельной нашей мышцы в пространстве. Все эти, а также многие другие дополнительные чувства являются едва ли не основным защитным механизмом человеческого тела, который практически каждый момент времени не позволяет нам оказаться в беде.