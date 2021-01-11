7 знаменитостей, на которых слава обрушилась в юном возрасте и принесла много проблем

С бременем собственной славы могут справиться далеко не все взрослые и сформировавшиеся личности. Актёрам, которые начинали свою творческую карьеру в детском или подростковом возрасте, приходится во сто крат сложнее. Подрастая и не понимая, что происходит с ними на самом деле, маленькие звёзды пускаются во все тяжкие в поисках новых ощущений. Тогда на смену славе и популярности приходят запрещённые вещества и спиртные напитки.
Дрю Бэрримор
Дрю Бэрримор.
Уже в шестилетнем возрасте Дрю Бэрримор стала знаменитостью, а в десять уже впервые номинировалась на получение премии «Золотой глобус». И почти тогда же юная звезда кино познакомилась с наркотиками и спиртными напитками. При этом знакомство было настолько тесным, что вскоре актрисе пришлось проходить курс реабилитации от зависимости. Только после серьёзной реабилитации, закончившейся для Дрю Бэрримор в 20 лет, она смогла полноценно вернуться в профессию.
Линдси Лохан
Линдси Лохан.
В трёхлетнем возрасте Линдси Лохан уже стала моделью, выходила на подиум и снималась в рекламе. В 10 лет, когда в её жизнь вошло кино, девочку уже в шутку называли ветераном шоу-бизнеса. Настоящая слава пришла к ней в подростковом возрасте, после работы Линдси в фильме «Ловушка для родителей». Но бремя славы легло непосильной ношей на слабые плечи юной актрисы. Когда Лохан повзрослела, то известность ей стали приносить, по большей части, не роли, а скандалы, связанные с употреблением наркотиков. При этом она несколько раз оказывалась за решёткой после устроенных ею дебошей или ДТП. В 2016 году актриса заявила о том, что занялась исламом, но это не мешает ей по-прежнему и с завидной периодичностью становиться участницей скандальной хроники.
Эшли и Мэри-Кейт Олсен
Эшли и Мэри-Кейт Олсен
Очаровательные сёстры Олсен свои первые роли получили, когда им не было ещё и года, а затем восемь сезонов подряд снимались в ситкоме «Полный дом». Дальше их карьера развивалась бурно и стремительно. Очаровательные белокурые девочки неизменно привлекательно выглядели на экране и пользовались заслуженной популярностью. Но сёстры Олсен, как и многие их коллеги, не смогли избежать увлечения алкоголем. Эшли справилась с пагубным пристрастием самостоятельно, а вот Мэри-Кейт пришлось прибегнуть к помощи специалистов. При этом Мэри-Кейт довела себя до анорексии, из которой долго и тяжело выходила. Несмотря на то, что девушки со временем избавились от проблем, сестры Олсен сегодня очень мало напоминают тех очаровательных малышек, какими были в детстве.
Эдвард Фёрлонг
Эдвард Фёрлонг.
Ему было всего 13 лет, когда Эдвард снялся вместе с Арнольдом Шварценеггером в фильме «Терминатор 2: Судный день». Слава и деньги сыграли с ним, как и со многими его юными коллегами, злую шутку. Эдвард Фёрлонг слишком рано пристрастился к алкоголю и наркотиками, поэтому, когда речь зашла о работе в третьей части «Терминатора», страховые компании категорически отказались заключать договора с актёром. Риски, связанные с употреблением актёром спиртного, оказались несоизмеримы с возможным доходом. В результате его так и не сняли в продолжении картины, сделавшей его знаменитым. В последние годы актёр перебивался второстепенными ролями, а с 2015 и вовсе не появлялся на экранах.
Маколей Калкин
Маколей Калкин.
Работа в фильме «Один дома» прославила Маколея Калкина на весь мир, сделав его одним из самых узнаваемых детей. Но, чем старше становился актёр, тем всё менее успешно складывалась его карьера. Со временем возникли слухи о наркотической зависимости молодого актёра, которая и стала причиной его расставания с любимой девушкой. Мила Кунис бросила Калкина, а он сам предпринял попытку суицида из-за расставания с любимой девушкой. Должно было пройти немало времени, прежде чем его жизнь вошла в нормальное русло, но повторить свой детский успех актёру пока не удаётся.
Дэниел Рэдклифф
Дэниел Рэдклифф.
Роль Гарри Поттера не только прославила юного актёра, но и наложила определённый отпечаток на всю его жизнь. Жесткие ограничения, регламентировавшие стиль одежды, причёску и даже нормы поведения на публике, сделали Дэниела Рэдклиффа заложником собственной славы. Постоянное напряжение и пристальное внимание к юной звезде привели к тому, что в качестве расслабляющего средства он всё чаще стал употреблять алкоголь. К счастью, он сумел вовремя взять себя в руки и утверждает, что смог избавиться от пагубного пристрастия.
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