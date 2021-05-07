как сделать подставку под обувь своими руками

Довольно важным вопросом для семьи из нескольких человек является расположение обуви в прихожей. Начинается все с того, что домашние стараются ставить свои ботинки в линеечку, однако это ничем не заканчивается, и в квартире снова царит бардак. А ведь прихожая - это лицо вашего жилища, именно ее первой видят ваши гости.

Решение проблемы

Вы можете привести в порядок обувь, избавиться от груды кроссовок и тапок, которые обычно сваливаются под вешалкой. Отличным выходом из положения станет создание подставки под обувь своими руками.

Сделать такую конструкцию можно еще и веселой - в виде симпатичных сапожек, которые будут выполнять роль боковых стоек. Такой предмет мебели вызовет улыбку у каждого гостя.

Подготовка материалов

Подставка будет иметь довольно простую конструкцию, состоящую из боковых стенок, между которыми будут располагаться перекладины. Сначала вам необходимо определиться с ее расположением в помещении. С учетом этого следует сделать замеры глубины, ширины и длины будущей конструкции. При необходимости изделие можно дополнить несколькими уровнями. В статье будет рассмотрен пример по созданию трехэтажной конструкции, которая точно не останется без дела.

Прежде чем создать подставку под обувь своими руками, вы должны будете подготовить следующие материалы:

мебельный щит;

круглый брус;

шнурки;

столярный клей;

картон;

акриловую краску;

лак.

Мебельный щит должен иметь размеры, равные 300 x 530 x 27 мм.

Подготовка инструментов

Взамен вы можете использовать ДСП, которая обходится дешевле. Однако выпилить из такого материала сложную фигуру не так просто. Сколов будет не избежать, а они способны ухудшить внешний вид подставки. Для проведения работ вам следует подготовить круглый брус, длина которого составляет 840 мм. Его диаметр должен быть равен 22 мм. Таких изделий должно быть 6.

Следует приобрести или отыскать дома одинаковые шнурки в количестве двух штук. Длина каждого из них должна быть равна 180 мм. Для шаблонов понадобится картон. Для работы вам нужны будут некоторые инструменты, среди которых следует выделить:

электрический лобзик;

отвертку;

малярные кисти;

линейку;

рулетку;

дрель;

фломастер;

ножницы.

Для дрели следует подготовить сверло диаметром 6 мм и сверлильную стойку.

Проведение разметки и распил заготовок

С использованием координатной сетки вы должны будете перенести схему сапога на картон. Необходимо постараться воспроизвести чертеж максимально точно, ведь совпадение отверстий для брусков в обеих стойках будет определять правильность конструкции. Из картона следует вырезать трафарет сапога, который накладывается на древесную заготовку. Форма обводится фломастером.

Важно при изготовлении подставки проследить за тем, чтобы расход материала был минимальным. Для этого вышеописанную операцию следует повторить, повернув лист другим торцом. Оба сапога при этом должны уместиться на одном щите. Далее можно приступать к выпиливанию деталей лобзиком. От заданной траектории отклоняться нельзя.

Шаблон поможет разметить парные отверстия на стойках для установки горизонтальных балок. Обувь на перекладинах будет стоять наклонно. Это говорит о том, что одна из балок должна располагаться ниже другой. В отмеченных точках необходимо проделать глухие отверстия в 22 мм, глубина которых составить 20 мм. Делать это можно с помощью сверлильной стойки. После этого можно разметить и высверлить 9 сквозных отверстий для шнурков. Они должны быть в каждой стойке. Для проведения таких работ подойдет сверло диаметром 6 мм.

Окрашивание и сборка

Изготавливая подставку под обувь своими руками, вы должны действовать последовательно. Технология предусматривает разметку границ раскраски. Обе стороны должны быть декорированы. Между оттенками следует соблюсти четкие границы. Одну зону при этом необходимо окрасить и оставить до момента высыхания, только после можно приступать ко второй. Лаком следует покрыть круглые перекладины. Нанести следует несколько слоев. После этого изделие оставляется до момента просушивания лакокрасочных материалов.

Подставку после этого можно собирать. На стол укладывается первая стойка, отверстия при этом должны быть направлены вверх. Концы балок и стенки необходимо промазать столярным клеем. Балки после этого устанавливаются в гнезда. Сверху элемент необходимо подбить молотком, подложив предварительно отрезок войлока, чтобы не оставить следов на столе.

Рекомендации специалистов

Как только клей схватится, изделие можно установить на ноги и зашнуровать сапоги. На такой двухъярусной подставке можно будет уместить до 12 пар обуви, чего более чем достаточно для обычной семьи. Такая подставка под обувь в прихожую своими руками может быть выполнена в кратчайшие сроки. Это позволяет сэкономить материалы и время. Кроме того, вы сможете высвободить свободное пространство в помещении, что будет способствовать порядку с обувью.

Более сложная подставка в виде открытой тумбы: подготовка материала

Начинать изготовление открытый подставки необходимо с подготовки материалов и деталей. Вам необходимо будет распилить ЛДСП, эти работы выполняются на заказ. Все детали, кроме боковой стенки, должны быть выполнены в единственном экземпляре. Последняя будет иметь размеры 508 x 350 x 16 мм. Верхняя крышка должна иметь следующие параметры: 900 x 350 x 16 мм. Задняя стенка будет выполнять функцию ребра жесткости, ее размеры равны 868 x 508 x 16 мм. Вам понадобится еще и цоколь, его размеры равны 868 x 80 x 16 мм.

Нижняя и средняя полки будут иметь одну длину, она равна 868 мм, тогда как высота и глубина у первой равны 334 x 16, а у второй - 279 x 16 мм. Передняя стенка будет иметь следующие размеры: 96 x 16 мм. Длина остается такой же.

При желании в боковых стенках можно выполнить фигурные вырезы, однако углубляться больше чем на 50 мм не стоит. Если вы самостоятельно планируете делать вырезы с помощью лобзика, то могут появиться сколы. Их можно спрятать, набив киянкой ПВХ-кант. Перед тем как сделать подставку под обувь своими руками, вы должны будете подготовить:

меламиновую кромку;

заглушки для конфирмата;

мебельные шканты;

дверные петли;

конфирмат;

полкодержатели;

столярный клей;

магнитные защелки.

Проведение разметки

Как только все детали будут подготовлены, их можно разметить. При этом важно учитывать, что передняя стенка и цоколь будут располагаться на 5 мм вглубь от торцов боковых стенок. Конструкция будет собрана на конфирматах. При стыковке 16-мм плоскости центр сверления будет делаться с отступлением 8 мм. Сверление необходимо осуществлять с торца и отступать от края детали 50 мм.

Когда выполняется полка для обуви в прихожую своими руками, мебельные шканты используются для крепления разделителей ящиков и передней стенки. При этом средняя полка будет удерживаться на полкодержателях.

Сверление отверстий, работа с меламиновой кромкой и проведение сборки

После того как разметка будет завершена, можно начинать сверлить отверстия под конфирматы, шканты и полкодержатели. Если возникнут сколы, их можно зачистить сверлом с камешком. Для того чтобы не просверлить заготовку насквозь, на сверло необходимо наклеить изоленту.

Если вы задались вопросом, как сделать полку для обуви своими руками, идеи таких изделий необходимо рассмотреть заранее. Выше была представлена открытая полка, тогда как в данном примере рассматривается нечто, подобное открытой тумбе. Ее изготовление сопровождается установкой меламиновой кромки. Она будет располагаться на видимых торцах. Вам понадобятся бухта с кромкой, нож, держатель детали, брусок с наждачкой, утюг и влажная ветошь. А вот на этапе сборки нужно будет скрепить боковые стенки с ребром жесткости.

Рассматривая идеи тумб для обуви, вы, возможно, выберете именно этот вариант. При его изготовлении к изделию на следующем этапе добавляется нижняя полка и цоколь. Детали ящиков соединяются шкантами, которые предварительно обрабатываются клеем. Теперь фиксируется блок ящиков и верхняя крышка к задней стенке. Далее идет черед полкодержателя и средней полки. На этом можно считать, что конструкция готова.

Изготовление подставки из картона

Довольно часто владельцы недвижимости задаются вопросом, как сделать полку для обуви своими руками. Виды таких конструкций представлены в статье. Данные изделия предлагаются в продаже сегодня в широком ассортименте. Но если вы не хотите тратить ни копейки, то можете использовать для проведения работ самый обычный картон. Применение такого подхода имеет еще одно преимущество, выраженное в том, что при изготовлении полки из ЛДСП уходит больше времени. Конструкция получится довольно вместительной и функциональной, а места в прихожей займет немного.

Чем более плотным будет картон, тем долговечнее окажется полка. Его необходимо нарезать на одинаковые части, которые сворачиваются в виде кармашка, расширяющегося сверху. Скрепить такой кармашек можно с помощью канцелярского степлера. С его же помощью кармашки соединяются в единую вертикальную полку. Края можно заклеить скотчем или липкой пленкой, чтобы подставка прослужила как можно дольше.

Если вам интересно, как сделать полку для обуви своими руками, то можете использовать описанную технологию. На следующем этапе останется лишь прикрепить полку к стене, а после можно приступать к ее эксплуатации. Если вид и цвет картона остаются неприглядными, то полку можно оклеить самоклеющейся пленкой или остатками обоев.

Изготовление металлической полки

При изготовлении металлической подставки выбор материалов шире. Вы можете использовать один из вариантов металлопроката. Дополнительным решением являются перфорированные уголки. Можно использовать и другие металлические части, которые предназначены для иных целей. Например, отлично подойдут кабель-каналы или стальные кабель-стойки, которые используются в области связи.

Если вам хочется знать, как сделать подставку под обувь из металла своими руками, то вы можете применить металлический уголок, толщина которого составляет 3 мм. При этом толщина полки может варьироваться от 25 до 45 мм. Не стоит выбирать металлоемкий материал, ведь он весит много, стоит дорого и обладает высокой прочностью, которая здесь совершенно не нужна.

Вы можете использовать и профильную прямоугольную трубу. Она обладает меньшей металлоемкостью, стало быть, толщина стенок здесь меньше по сравнению с металлическим уголком. Для стоек можно использовать изделия со следующими размерами: 40 x 40 мм и 50 x 50 мм. На поперечины стоит взять изделия 25 x 50 мм или 25 x 40 мм. Если вы все еще не можете решить вопрос о том, как сделать полку для обуви своими руками, то стоит продумать конструкцию, которая будет предусматривать наличие стоек из профильной трубы, а поперечины при этом будут изготовлены из уголка. Толщину металла в данном случае можно уменьшить до 2 мм, тогда как ширина полки составит 25 мм. Уголок должен быть развернут таким образом, чтобы укладываемый настил находился в гнезде.

Изготовление полки из дерева

Отличным материалом для полки станет деревянный брус, сечение которого составляет 5 x 5 см. Если хотите сделать полку закрытой, можно обшить ее листами ОСБ. Брусок нарезается для стоек и поперечин. Стойки укладываются на горизонтальную поверхность и соединяются между собой поперечинами. В процессе этого необходимо использовать гвозди или молоток. Подойдут саморезы и шуруповерт.

Опорные рамы крепятся к стенам через металлические пластины. Полки нарезаются из ОСБ. Их необходимо установить внутрь каркаса и зафиксировать саморезами. На этом можно считать, что подставка под обувь из дерева своими руками была выполнена. Специалисты не рекомендуют использовать соединение гвоздями, так как его нельзя назвать самым надежным. Такой крепеж непрочно держит древесину, чего нельзя сказать о конфирматах или саморезах.