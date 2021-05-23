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Как почистить рыбу от чешуи с помощью деревянной лопатки

Как говорится: любишь кататься, люби и саночки возить. А если любишь рыбку есть, то люби ее и чистить! Последнее однако не всегда бывает просто, особенно есть чешуя у рыбы крепкая.
Обычно для чистки используется обыкновенный нож, хотя некоторые используют для этой цели терку. Однако можно сделать специальное приспособление, которое поможет справиться с чешуей с наименьшими усилиями — вот такую простую, но эффективную рыбочистку!
Как почистить рыбу от чешуи с помощью деревянной лопатки

Вам потребуются:



деревянная лопатка;
тонкие гвозди;
инструментыВ качестве основы для рыбочистки будем использовать старую деревянную лопатку. Если лопатки нет, можно легко вырезать ее из доски/фанеры или же просто взять небольшую дощечку.
Как почистить рыбу от чешуи с помощью деревянной лопатки
Далее на поверхности выбранной основы делаем разметку в виде сетки. Длина стороны квадратика в нашем случае — 1 см.Как почистить рыбу от чешуи с помощью деревянной лопатки
Затем, пользуясь получившейся разметкой, в вершины квадратиков вбиваем гвозди. Гвозди желательно брать достаточно тонкие и, конечно, новые. До конца гвозди вбивать не нужно, острая часть должна выступать лишь примерно на 1 см.Как почистить рыбу от чешуи с помощью деревянной лопатки
Ну вот и все, рыбочистка готова, можно смело ее испытывать! Только учтите, что сильно давить на приспособление не нежно, иначе оно может порезать рыбу. Просто легко проводим рыбочисткой по поверхности, подцепляя и снимая чешую.

Как почистить рыбу от чешуи с помощью деревянной лопатки
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