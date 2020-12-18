Почему в СССР зеркала, картины и фотографии вешали под углом и под самый потолок

Вешать картины под углом начали еще в Царской России / Фото: golbis.com

1. Вещь дорогая – главное не разбить

Как и картины, зеркала вешали под наклоном / Фото: foboxs.com

В зеркале под углом видно себя со всех сторон, так же, как и в картинах - видно любую деталь / Фото: aeslib.ru

2. Фото и картины тоже под углом

Фото и картины вешали под углом, чтобы уменьшить блики / Фото: humus.livejournal.com