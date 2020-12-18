Почему в СССР зеркала, картины и фотографии вешали под углом и под самый потолок

Практически каждый из нас видел картины, зеркала, которые висят несколько интересным образом (под углом), но скорее всего внимания на это не обращали. Особенно эта практика была распространена в сельской местности. Во многих деревнях она и сегодня сохранилась. По большей степени так располагают эти предметы люди старшего возраста.
Вешать картины под углом начали еще в Царской России / Фото: golbis.com
Традиция эта достаточно давняя, и возникла она задолго до появления СССР. «Родиной» ее является Царская Россия. Хотя не только в России картины крепились к стене именно таким способом. Что же касается зеркал, то когда их стали вешать под углом, точной информации нет.
Если размышлять логически, то производство зеркал было налажено сравнительно недавно. Для того времени технология их производства была очень сложной. Естественно, это отобразилось и на ценообразовании. Готовые изделия стоили достаточно дорого.
1. Вещь дорогая – главное не разбить
Как и картины, зеркала вешали под наклоном / Фото: foboxs.com
Вернемся к Царской России. Тогда настенное большое зеркало было удовольствием не из дешевых. Простому рабочему за него нужно было отдать несколько своих зарплат. Соответственно, позволить себе такое приобретение могли не все. В основном люди использовали осколки.
Те, кому удавалось приобрести дорогостоящий предмет, относились к нему бережно, аккуратно. Чтобы случайно не разбить, его старались повесить максимально высоко. Если вешать стандартным образом, то посмотреть в него будет невозможно.
В зеркале под углом видно себя со всех сторон, так же, как и в картинах - видно любую деталь / Фото: aeslib.ru
Единственный выход из ситуации – повесить под наклоном. В этом случае можно спокойно рассмотреть свое отражение. Позже зеркала в Союзе стали делать на многих заводах. Их производство была поставлено на поток. Купить себе одно, а то и несколько зеркал могли абсолютно все граждане. Но привычка и традиция – вещь серьезная. Избавиться от нее не так и просто. По инерции расположение зеркал осталось прежним.
2. Фото и картины тоже под углом
Фото и картины вешали под углом, чтобы уменьшить блики / Фото: humus.livejournal.com
Кроме зеркал подобным образом вешались фотоснимки в рамках и картины. Немало искусствоведов и сегодня считают, что картины больших размеров следует вешать исключительно под углом. В этом случае на полотне будет гораздо меньшее количество бликов, а зрителю проще рассмотреть детали произведения.
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