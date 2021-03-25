15 забавных открыток-наблюдений для неисправимых оптимистов

Есть категория людей, которые не теряют присутствия духа и уверенности в завтрашнем дне, несмотря ни на что. Оптимисты не только находят выход в самых сложных и, казалось бы, неразрешимых ситуациях, но и готовы подставить плечо тем, кто рядом и помочь хотя бы добрым словом. А это, согласитесь, тоже немаловажно.































































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