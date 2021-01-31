Как лечились индейцы и каких болезней не знали до прихода европейцев

Непросто выживать в прериях и лесах Северной Америки. До прихода европейцев местные народы не знали гриппа, оспы и ветрянки, но сталкивались с бактериальными инфекциями, ранами и необходимостью помогать роженицам. Так что им приходилось развивать свою медицину, несмотря на то, что у них было для этого не слишком много возможностей.
В любой непонятной ситуации – парься
Паровые бани были популярны у почти всех коренных народов Северной Америки, включая Мексику. Только если ацтеки и их соседи строили для бань отдельные помещения, кочевым охотникам севера приходилось выкручиваться. Коренные американцы любили бани и использовали их не только для лечения, но и для придания сил. Готовя парилку, они пели священные песни – как и все традиционные народы, индейцы постоянно «договаривались с духами», искали их благосклонности и соучастия в разных своих делах.
За исключением каких-либо необычных обстоятельств, когда приходилось хитрить и мудрить с учётом того, как мало под рукой материалов, под баню ставилось отдельное типи (или вигвам, в общем, переносной дом из шкур и жердей). Его старались сконструировать как можно более воздухонепроницаемым, чтобы не терять целебный пар. Землю внутри типи выкладывали мелкими камушками, в идеале – гладкой речной галькой. В некоторых местах поверх гальки выкладывали ветки кедра или елей и сосен, чтобы лежать на них – они считались очень полезными.
Возле бани разводили костры, у которых раскладывали куски гранита. Когда гранит сильно нагревался от огня, его куски, удерживая обёрнутыми вокруг прутьями, вносили в баню и клали в центр, выкладывая круг. Подстилка из гальки позволяла граниту не остывать слишком быстро. Часто на куски гранита выкладывали душистые лекарственные травы, но это было не обязательным и зависело от обстоятельств.
Художник Z.S.Liang.
Внутрь входил больной или просто решивший попариться человек, взяв с собой воду, поднимал за оплётку из прутьев горячие камне по одному и лил на них воду. В результате типи превращалось в настоящую парилку. Хорошенько пропотев, «клиент» покидал баню, чтобы окунуться в реку, если вода не была покрыта льдом, или охладиться под ветром. К слову, перед посещением бани считалось необходимым выпить как можно больше воды.
В других вариантах пользования баней траву на камни не клали и воду напрямую не лили, а использовали травяные веники, чтобы зачёрпывать воду и сбрасывать её на всю кучку нагретых камней. Конечно же, баней могли пользоваться одновременно и несколько человек, зависело от того, с какой целью её устроили и каковы были размеры типи. Существовали настоящие медицинско-религиозные по несколько дней, когда днём «молились» над больным и ночью парили его.
По сути, баня помогала поднять температуру тела настолько, насколько это возможно, не сильно повредив человеку – от жара бактерии, которые обычно одолевали коренных американцев, погибали. Использовали её при простудах, ревматизме, воспалении лёгких. Последующее охлаждение давало на контрасте короткий стресс, мобилизующий силы организма. Конечно, порой в бане умирали – обычно пожилые люди с ослабленной сердечно-сосудистой системой, но такая смерть считалась очень даже неплохой, ведь она происходила в чистоте и под священные песни.
Народ оджибуэй настолько привык считать парилку исключительной частью культуры коренных американцев, что, когда его представители столкнулись с финнами – белыми, использующими сауну, то назвали их «людьми парилки», выделив столь необычное, как им казалось, для европейцев культурное явление.
Художник Z.S.Liang.
Боевые ранения
До прихода европейцев американцы в основном страдали от боевых ранений, нанесённых стрелами с зазубренным наконечником. Если такую стрелу сгоряча или по незнанию выдернуть из раны, она разорвёт мышечные волокна, и рана будет заживать долго, трудно и с возможной опасностью гангрены. Обычно раненые старались сломать или срезать древко стрелы, чтобы оно не шевелило наконечник.
Сам же наконечник доставали с помощью ивового прутика. Прутик расщеплялся вдоль, и его половинки осторожно вводились вдоль сторон наконечника, закрывая от зазубрин ткани и превращаясь в рельсы, по которым наконечник легко выходил, стоило потянуть за остатки древка. Самой сложной частью было именно подобрать очень тонкий прутик, удачно его расщепить и ввести – тут требовалась сноровка, за которую раненый потом как следует благодарил подарками.
После этого рана обрабатывалась, закрывалась чистым сухим мхом, в который могли быть вмешаны высушенные лечебные травы. У одних народов шаманы и знающие люди рекомендовали менять мох как можно чаще, у других считалось, что рану нельзя тревожить.
Художник Z.S.Liang.
Пулевые ранения сначала очень пугали шаманов и их пациентов. И грязь, занесённая пулей, и то, как она сминала и разрывала ткани, приводило к развитию гангрены. В борьбе за жизнь раненого отверствие от пули начали заливать кипящей смолой. Спасало это не всегда, и мучения от процедуры были чудовищны.
Со временем шаманы выработали такое средство обработки раны, как хвойное масло. Его смешивали с желтками птичьих яиц и заливали в предварительно промытую водой рану. В качестве бинтов использовали полоски замши.
Что касается вывихов, выбитых с места позвонков, переломов, колотых и резаных ран, каждый мальчик и девочка в североамериканских племенах с малых лет узнавали, как быстро оказать помощь – вправить позвонок или сустав, зафиксировать повреждённую конечность или палец, закрыть рану и сдавить сосуды, пока идёшь до шамана.
Художник Z.S.Liang.
У каждого шамана – своя трава
В одном племени часто было несколько шаманов, и тому была практическая причина. Дело было не только в том, чтобы раны могло одновременно обрабатывать несколько людей. Каждый шаман специализировался на одной-двух болезнях и свято хранил тайну, какую траву для лечения этих болезней как он приготавливает и назначает. Это делало шаманов невзаимозаменяемыми и гарантировало каждому из них не только постоянный доход, но и безопасность (иначе бы родственники умерших пациентов – а такие неизбежно накапливаются – мстили бы). Кроме того, это вынуждало племя поддерживать определённую численность шаманов, превращая их в авторитетную, хоть и небольшую, группу.
Однако многие травы умели использовать воины и женщины. Конечно, использовалось без шаманов то, что не требовало сложной обработки и точнейшей дозировки. Так, воины носили с собой сушёную траву, чтобы смешивать её со мхом и закрывать раны. Хотя в некоторых племенах за предотвращение беременности были в ответе мужчины – от них требовали сдержанности, чтобы дети не рождались слишком часто, притом к ответу призывали другие воины, у других народов женщины сами готовили травяные напитки, чтобы не беременеть слишком часто. Женщины же готовили чаи, уменьшающие болевые ощущения и чрезмерную потерю крови при месячных и улучшающие лактацию.
Травы использовались не только в виде чая или мягких комков. Навахо использовали твёрдые части засушенных трав, чтобы ухаживать за волосами, веря, что это сохранит их вид здоровым. Травы растирали в пасту, выжимали из них соки, сушили и толкли. Некоторые травы или листья можно и нужно было жевать сырыми.
Текст: Лилит Мазикина.
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