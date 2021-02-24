10 правонарушений, которые мы часто совершаем, не подозревая о них

1. Бежать в метро по эскалатору

Бег по эскалатору является нарушением / Фото: yaplakal.com

2. Мытье автомобиля на даче, на реке или во дворе возле многоэтажного дома

Многие продолжают мыть автомобили во дворе или у водоема / Фото: allcarz.ru

3. Выносить к мусорным бакам старую технику и строительный мусор

Крупный мусор следует вывозить самостоятельно, а не выносить в мусорные баки / Фото: gruzko.ru

4. Рисовать или писать на асфальте

За рисование на асфальте можно получить штраф / Фото: ok.ru

5. Взрыв петард и запуск фейерверков

Запуск фейерверков и взрыв разнообразных петард во дворах жилых домов запрещены / Фото: yandex.fr

6. Выгул собак детьми, которым еще не исполнилось четырнадцать лет

Если ребенку нет 14 лет, он не может выгуливать собаку без взрослых / Фото: pravda.vn.ua

7. Выбивать во дворе ковры

Выбивать ковры на улице запрещено / Фото: allremont59.ru

8. Прогревание двигателя автомобиля

За прогрев двигателя автомобиля более пяти минут грозит штраф / Фото: newtimes.kz

9. Продажа вещей без уплаты соответствующих налогов

В случаях, предусмотренных законом, следует платить налоги от продажи вещей / Фото: yandex.ua

10. Устраивать пикники и загорать на газонах

Многие жители мегаполисов любят отдохнуть на газонах / Фото: chelyabinsk.bezformata.com