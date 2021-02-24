10 правонарушений, которые мы часто совершаем, не подозревая о них

Большая часть людей полностью уверены в своей законопослушности, и это соответствует действительности в определенном смысле. Да, они не занимаются воровством, не приносят физический, моральный или материальный вред другим и даже правил дорожного движения не нарушают. И тем не менее, каждый из нас делает в своей жизни, казалось бы, обыденные вещи, безобидные, но противозаконные. Большинство из нас даже не в курсе, что за это могут оштрафовать. Что же является нарушением с точки зрения закона?
1. Бежать в метро по эскалатору
Бег по эскалатору является нарушением / Фото: yaplakal.com
Многие из нас, опаздывая утром на работу, с целью сэкономить время бегут по эскалатору. А это грубое нарушение правил поведения в общественном транспорте, а также правил по безопасности. Подобное поведение опасно не только для самого нарушителя, но и для других граждан. Дежурные полицейские, которые есть на каждой станции метро, вправе наказать этого пассажира и выписать ему соответствующий штраф. По закону сумма его составляет одну тысячу рублей.
2. Мытье автомобиля на даче, на реке или во дворе возле многоэтажного дома
Многие продолжают мыть автомобили во дворе или у водоема / Фото: allcarz.ru
Еще со времен Советского Союза у некоторых наших граждан осталась привычка мыть свои машины самостоятельно. Правда, современные владельцы автотранспорта делают это не в связи с необходимостью или безысходностью, а в целях экономии средств (на автомойках за услугу нужно платить). Но согласно КоАП РФ ст. 6.3, мыть автомобили разрешено исключительно в специально оборудованных для этого местах. Дело в том, что вода с содержанием моющих спецсредств попадает в грунт и сточные воды, загрязняя их, может причинить серьезный вред и домашним питомцам. За нарушение этого правила предусмотрен штраф в размере от тысячи до пяти тысяч рублей.
Запрещен процесс мойки авто и в парках, лесопарках, возле водоемов (в прибрежной зоне). Но некоторые действия разрешены. Например, водитель имеет полное право очистить зеркала, лобовое стекло, номер машины от грязи, убрать с нее снег независимо от того, где находится – во дворе, в парке, на даче и так далее.
3. Выносить к мусорным бакам старую технику и строительный мусор
Крупный мусор следует вывозить самостоятельно, а не выносить в мусорные баки / Фото: gruzko.ru
Нередко можно увидеть возле установленных во дворах баках для мусора старые двери, остатки материалов, доски, сломанную мебель или нерабочие телевизоры, холодильники и другую бытовую технику. Но в обязанности работников ЖКХ не входит вывоз и утилизация крупного мусора (имеются в виду предметы, объем которых превышает 0,75 кубометра). Для этого есть другие организации. Понятно, что за их работу нужно отдельно платить. За то, что обычный человек выбросит такие предметы, он может получить штраф до двух тысяч рублей. Если же нарушителем является фирма, то сумма может составить до ста тысяч.
4. Рисовать или писать на асфальте
За рисование на асфальте можно получить штраф / Фото: ok.ru
Нередко на асфальте можно увидеть признания кому-то в любви, написанные белой (чаще всего) краской. Но подобные надписи, согласно статье 20.1 КоАП РФ, являются нарушением норм благоустройства. Доморощенный художник может заплатить в казну штраф в сумме от 500 рублей до тысячи. Ограничение прежде всего введено в рамках борьбы с рекламой, осуществляемой незаконно.
5. Взрыв петард и запуск фейерверков
Запуск фейерверков и взрыв разнообразных петард во дворах жилых домов запрещены / Фото: yandex.fr
Новый год и все праздники в этот период сопряжены с запуском фейерверков и взрывом разнообразных петард прямо во дворах жилых домов. Более того, летом тоже нередко запускаются минисалюты, особенно во время празднования какого-то события. Но Правила использования пиротехники запрещают их запуск с крыш домов, балконов и лоджий, на стадионах и сценах, вблизи пожароопасных и взрывоопасных объектов, железнодорожных путей, линий электропередачи и газопроводов. За несоблюдение их нарушителю может быть выписан штраф от одной до полутора тысяч рублей. Запуск в ночное время в жилом квартале фейерверков противоречит требованиям о допустимых показателях шума, прописанным в СанПиНе 2.1.2.2645-10. Тем, кто занимается реализацией пиротехнических средств, важно не забывать, что гражданам до шестнадцати лет продавать их запрещено.
6. Выгул собак детьми, которым еще не исполнилось четырнадцать лет
Если ребенку нет 14 лет, он не может выгуливать собаку без взрослых / Фото: pravda.vn.ua
Дети часто просят родителей взять или купить им щеночка. В свою очередь, мамы и папы ставят им условие, что все заботы по выгулу питомца ребенок должен взять на себя. Но мало кто из них знает, что дети до четырнадцати лет, согласно ст. 39 Закона 52-ФЗ, не могут самостоятельно без взрослых выгуливать собаку, находиться с питомцем в местах общего пользования и общественном транспорте. В противном случае родителям придется заплатить от одной до двух тысяч рублей штрафа.
7. Выбивать во дворе ковры
Выбивать ковры на улице запрещено / Фото: allremont59.ru
Во дворах старых хрущевок никого не удивляет человек, который, повесив на турник ковер, выбивает его от пыли. Вполне обыденное зрелище еще со времен СССР. Но все не так просто. Ведь за подобное действие можно заплатить пятьсот рублей штрафа. Кстати, сумма может быть и больше, если кому-то захочется заняться чисткой коврового изделия после девяти часов вечера. Таким образом он еще и нарушает закон о допустимом уровне шума в вечернее время.
8. Прогревание двигателя автомобиля
За прогрев двигателя автомобиля более пяти минут грозит штраф / Фото: newtimes.kz
Далеко не каждый владелец автомобиля в курсе того, что его транспортное средство по закону не может с включенным двигателем находится больше пяти минут во дворе. Эти нормы регламентированы п. 17.2 ПДД, ст. 12.19 КоАП РФ. За нарушение предусмотрен штраф в размере от полутора до трех тысяч рублей. Но многие постоянно нарушают правило зимой, когда в прогревании двигателя возникает острая необходимость.
9. Продажа вещей без уплаты соответствующих налогов
В случаях, предусмотренных законом, следует платить налоги от продажи вещей / Фото: yandex.ua
Сегодня достаточно популярной является продажа вещей через интернет на различных площадках. Естественно, в большинстве случаев этот процесс не декларируется. Если вы, как продавец, не вносите товар в декларацию, значит автоматически нарушаете действующий закон. Есть и исключения. Согласно законодательству, вы не обязаны подавать декларацию на те вещи, что были в вашем распоряжении и владении дольше, чем три года. Не нужна декларация и при условии, что расход на нее превышает доход. То есть, если вы решили продать велосипед за двадцать тысяч рублей, а приобрели его ранее за тридцать тысяч.
10. Устраивать пикники и загорать на газонах
Многие жители мегаполисов любят отдохнуть на газонах / Фото: chelyabinsk.bezformata.com
Множество горожан, как только наступают теплые деньки, отправляются на набережные или в парки отдыхать. Там они устраивают пикники, загорают. Но по закону отдыхать и даже просто ходить по газонам нельзя. За это предусмотрены штрафы в размере от трех до пяти тысяч рублей. Не стоит забывать и еще об одном моменте. Находиться в общественном месте без одежды нельзя, так как это уже антиобщественное поведение, которое считается мелким хулиганством. Чтобы избежать подобных недоразумений, лучше на шашлыки поехать на дачу, а загорать идти на пляж.
Теперь мы знаем, какие именно действия могут быть расценены, как нарушение действующего российского законодательства. Поэтому вполне можем избежать лишних проблем и уплаты штрафов.
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