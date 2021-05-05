Популярные статьи

Свежие комментарии

Лаве, бабки, косарь: откуда пошли «народные» названия денежных купюр


Лаве, бабки, косарь: откуда пошли «народные» названия денежных купюр

Даже высокообразованные и крайне начитанные люди так или иначе пользуются жаргонизмами. Представительная их часть касается того, без чего, к сожалению, жить в нашем суровом мире нельзя. У многих купюр на просторах необъятного отечества есть свои собственные прозвища: лаве, бабки, червонец, косарь и т.п. Самое время поговорить о происхождении наиболее популярных и часто используемых названий-жаргонизмов.

1. «Лаве»


На самом деле это просто цыганское слово деньги. /Фото: turcluster67.ru.

На самом деле это просто цыганское слово деньги. /Фото: turcluster67.ru.

 

На отечественном пространстве ходит популярный мир о том, что название денег – «лаве» появилось только в 1990-е годы и произошло оно якобы от английского слова «love», как бы указывая на чрезмерную любовь к хрустящим бумажкам отдельных граждан. Слово «лаве» действительно заимствованное, однако не из английского языка, а из цыганского. Там оно как раз и означает «деньги», являясь абсолютно нормальным, а вовсе не жаргонным. Собственно, и в русский язык оно перекочевало задолго до конца XX столетия.

2. «Бабки» и «Петьки»


Та самая бабка. /Фото: ljrate.ru.

Та самая бабка. /Фото: ljrate.ru.

 

Сегодня название денег «петьки» уже не используется, а вот слово «бабки» отлично известно всем соотечественникам. Оба жаргонизма в русском языке появились еще в XIX веке и означают деньги. Такое название прилипло к товару с абсолютной ликвидностью благодаря денежным знакам с портретами Екатерины II и Петра I. Обе купюры были очень крупные.
Та что с Екатериной и вовсе оценивалась в 100 рублей. В XIX веке это огромные деньги. На 100 рублей можно было купить 6 молочных коров.

3. «Косарь»


Первый косарь на Руси. /Фото: anumis.ru.

Первый косарь на Руси. /Фото: anumis.ru.

 

Название тысячи рублей – «косарь» появилось уже в XX веке после революции. В 1920-е годы была выпущена новая денежная единица в 1 тысячу рублей. На четырех углах купюры по сильным наклоном располагались цифры «1000». Именно из-за косого расположения обозначения на купюре, тысячи и прозвали «косарями». Ничего общего с крестьянами, косящими траву, данное слово увы, не имеет.

4. «Червонец» и «Чирик»


Красно стране - красные деньги. /Фото: newauction.com.ua.

Красно стране - красные деньги. /Фото: newauction.com.ua.

 

Название «Червонец» происходит непосредственно от золотого Червонца, выпуск которого был начат в РСФСР после Гражданской войны. По своим габаритам монета полностью копирована 10 рублей времен поздней Российской Империи. Слово было придумано от названия «червонное золото». Именно оно использовалось для производства монет. В последствии оно (название) перекочевало на советские 10 рублей, которые были характерного красного цвета.

5. «Пятихатка»


Пять - Кать. /Фото: crafta.ua.

Пять - Кать. /Фото: crafta.ua.

 

Название 500 рублей происходит от еще одной российской купюры царских времен. В XIX веке выпускались 500 рублевые знаки с изображениями Петра I и его второй супруги – Екатерины I. Сначала купюры прозвали просто: «Пять Кать». В последствии словосочетание эволюционировало в «пятихатку».

источник


Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





Лаве, бабки, косарь: откуда пошли «народные» названия денежных купюр

И не забудьте:
Лаве, бабки, косарь: откуда пошли «народные» названия денежных купюрПодписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
Обсудить
Материал, выбранный редакторами Миртесенvtop21.ru

Низкие доходы - не для меня

Читать
Кто не рискует – тот не…
Материал, выбранный редакторами Миртесенvtop21.ru

Кто не рискует – тот не…

Право потребителя на обмен и возврат качественной обуви
Материал, выбранный редакторами Миртесенvtop21.ru

Право потребителя на обмен и возврат качественной обуви

Сложно ли заниматься бизнесом?
Материал, выбранный редакторами Миртесенvtop21.ru

Сложно ли заниматься бизнесом?

Молочную продукцию из стран ЕАЭС пустят в Россию по новым правилам
Материал, выбранный редакторами МиртесенРоссийская газета

Молочную продукцию из стран ЕАЭС пустят в Россию по новым правилам

Мошенники научились сдавать через Booking несуществующие квартиры
Материал, выбранный редакторами МиртесенТелеканал 360°

Мошенники научились сдавать через Booking несуществующие квартиры

Выручка Alphabet в первом квартале 2021 года выросла на 34%
Материал, выбранный редакторами МиртесенWebUnions

Выручка Alphabet в первом квартале 2021 года выросла на 34%

По 1900 рублей: новая выплата придет на карты «Мир» после 10 мая
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

По 1900 рублей: новая выплата придет на карты «Мир» после 10 мая

Лаве, бабки, косарь: откуда пошли «народные» названия денежных купюр
Материал, выбранный редакторами МиртесенС нами не соскучишься!

Лаве, бабки, косарь: откуда пошли «народные» названия денежных купюр

Какие страны спас СССР от голода после Второй мировой
Материал, выбранный редакторами МиртесенЛюбители истории

Какие страны спас СССР от голода после Второй мировой

Биржа криптовалют Bitso привлекла 250 миллионов долларов инвестиций
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

Биржа криптовалют Bitso привлекла 250 миллионов долларов инвестиций

Экономист объяснил, нужно ли обналичивать свои сбережения
Материал, выбранный редакторами МиртесенВиралайф

Экономист объяснил, нужно ли обналичивать свои сбережения

Новый собственник здания «Интехбанка» снова выставил его на продажу. Вдвое дороже
Материал, выбранный редакторами Миртесенinkazan

Новый собственник здания «Интехбанка» снова выставил его на продажу. Вдвое дороже

СМИ: американский фонд Archegos готовится к банкротству
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

СМИ: американский фонд Archegos готовится к банкротству

Более 721 тыс. случаев COVID-19 выявили в мире за сутки
Материал, выбранный редакторами МиртесенАиФ.ru | Объясняем, что происходит

Более 721 тыс. случаев COVID-19 выявили в мире за сутки

Кому кнут, а кому пряник или приходит конец однополярного мира
Материал, выбранный редакторами МиртесенФейков нет. Только достоверные новости

Кому кнут, а кому пряник или приходит конец однополярного мира

Около 25 тысяч раз бизнесмены обращались в ГБУ "Малый бизнес Москвы" в январе – марте
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

Около 25 тысяч раз бизнесмены обращались в ГБУ "Малый бизнес Москвы" в январе – марте

Торговое оборудование для эффективной работы магазина
Материал, выбранный редакторами Миртесенinfo-tses

Торговое оборудование для эффективной работы магазина

В Волгограде в очередной раз взлетели в цене огурцы
Материал, выбранный редакторами Миртесенnovostivolgograda

В Волгограде в очередной раз взлетели в цене огурцы

Активность частных инвесторов определила финансовый результат Московской биржи
Материал, выбранный редакторами МиртесенЭкономика сегодня

Активность частных инвесторов определила финансовый результат Московской биржи

Как выжить россиянину на $7 в сутки?
Материал, выбранный редакторами МиртесенЗакон и Порядок

Как выжить россиянину на $7 в сутки?

2
Королева Великобритании открыла продажу пива собственного производства
Материал, выбранный редакторами МиртесенНью Информ

Королева Великобритании открыла продажу пива собственного производства

Годовая инфляция в Грузии в апреле составила 7,2%
Материал, выбранный редакторами МиртесенКартина Дня

Годовая инфляция в Грузии в апреле составила 7,2%

В Крыму начались рейды по выявлению недобросовестных предпринимателей
Материал, выбранный редакторами МиртесенЛента новостей Крыма

В Крыму начались рейды по выявлению недобросовестных предпринимателей

«Ограничат действие». Что ждет владельцев карт «Мир» в мае
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

«Ограничат действие». Что ждет владельцев карт «Мир» в мае

Сотрудники ПФР напомнили гражданам в РФ о правилах подачи заявлений на перерасчёт пенсии
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

Сотрудники ПФР напомнили гражданам в РФ о правилах подачи заявлений на перерасчёт пенсии

Uniswap запустила третью версию протокола
Материал, выбранный редакторами Миртесенsmi.today

Uniswap запустила третью версию протокола

Суд назначил экс-главе Новочеркасска штраф 3 млн рублей за взятку
Материал, выбранный редакторами Миртесенrostovgazeta

Суд назначил экс-главе Новочеркасска штраф 3 млн рублей за взятку

Аналитики банка «Открытие» спрогнозировали курс доллара в июне
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

Аналитики банка «Открытие» спрогнозировали курс доллара в июне

Исследование: В какое время больше шансов получить кредит
Материал, выбранный редакторами МиртесенSnatch

Исследование: В какое время больше шансов получить кредит

Пиво Елизаветы II из трав королевской резиденции появится в продаже
Материал, выбранный редакторами МиртесенЭкономика сегодня

Пиво Елизаветы II из трав королевской резиденции появится в продаже

Проезд в краснодарских трамваях и троллейбусах подорожает до 30 рублей
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

Проезд в краснодарских трамваях и троллейбусах подорожает до 30 рублей

Поставщики зарабатывают миллионы на питании в школах и детсадах Карелии
Материал, выбранный редакторами Миртесенkarelinform

Поставщики зарабатывают миллионы на питании в школах и детсадах Карелии

Мотоциклы будут дорожать весь 2021 год. Объясняю причины
Материал, выбранный редакторами МиртесенMoyAvtoDom

Мотоциклы будут дорожать весь 2021 год. Объясняю причины

Доходы бюджета Украины сократились на полтора миллиарда
Материал, выбранный редакторами МиртесенNews Front - Новостной Фронт

Доходы бюджета Украины сократились на полтора миллиарда

Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум по итогам торгов 5 мая
Материал, выбранный редакторами МиртесенОт личное мнение

Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум по итогам торгов 5 мая

Картина дня

наверх