Лаве, бабки, косарь: откуда пошли «народные» названия денежных купюр

Даже высокообразованные и крайне начитанные люди так или иначе пользуются жаргонизмами. Представительная их часть касается того, без чего, к сожалению, жить в нашем суровом мире нельзя. У многих купюр на просторах необъятного отечества есть свои собственные прозвища: лаве, бабки, червонец, косарь и т.п. Самое время поговорить о происхождении наиболее популярных и часто используемых названий-жаргонизмов.
1. «Лаве»
На самом деле это просто цыганское слово деньги. /Фото: turcluster67.ru.
На отечественном пространстве ходит популярный мир о том, что название денег – «лаве» появилось только в 1990-е годы и произошло оно якобы от английского слова «love», как бы указывая на чрезмерную любовь к хрустящим бумажкам отдельных граждан. Слово «лаве» действительно заимствованное, однако не из английского языка, а из цыганского. Там оно как раз и означает «деньги», являясь абсолютно нормальным, а вовсе не жаргонным. Собственно, и в русский язык оно перекочевало задолго до конца XX столетия.
2. «Бабки» и «Петьки»
Та самая бабка. /Фото: ljrate.ru.
Сегодня название денег «петьки» уже не используется, а вот слово «бабки» отлично известно всем соотечественникам. Оба жаргонизма в русском языке появились еще в XIX веке и означают деньги. Такое название прилипло к товару с абсолютной ликвидностью благодаря денежным знакам с портретами Екатерины II и Петра I. Обе купюры были очень крупные. Та что с Екатериной и вовсе оценивалась в 100 рублей. В XIX веке это огромные деньги. На 100 рублей можно было купить 6 молочных коров.
3. «Косарь»
Первый косарь на Руси. /Фото: anumis.ru.
Название тысячи рублей – «косарь» появилось уже в XX веке после революции. В 1920-е годы была выпущена новая денежная единица в 1 тысячу рублей. На четырех углах купюры по сильным наклоном располагались цифры «1000». Именно из-за косого расположения обозначения на купюре, тысячи и прозвали «косарями». Ничего общего с крестьянами, косящими траву, данное слово увы, не имеет.
4. «Червонец» и «Чирик»
Красно стране - красные деньги. /Фото: newauction.com.ua.
Название «Червонец» происходит непосредственно от золотого Червонца, выпуск которого был начат в РСФСР после Гражданской войны. По своим габаритам монета полностью копирована 10 рублей времен поздней Российской Империи. Слово было придумано от названия «червонное золото». Именно оно использовалось для производства монет. В последствии оно (название) перекочевало на советские 10 рублей, которые были характерного красного цвета.
5. «Пятихатка»
Пять - Кать. /Фото: crafta.ua.
Название 500 рублей происходит от еще одной российской купюры царских времен. В XIX веке выпускались 500 рублевые знаки с изображениями Петра I и его второй супруги – Екатерины I. Сначала купюры прозвали просто: «Пять Кать». В последствии словосочетание эволюционировало в «пятихатку».
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