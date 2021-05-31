Красивейшие жены мировых диктаторов

Авторитарных лидеров можно критиковать за что угодно, но только не за выбор жен. Эти женщины (за редким исключением) — верные, надежные спутницы, советчицы и защитницы мужей, иногда даже способные смягчить отношение к ним в мире. Не говоря уже о том, что все они просто красавицы.
Леди Сирия Асма аль-Асад
Сегодня жена ненавидимого Западом президента Асада находится под огнем критики, а в прежние спокойные времена ее хвалили за светскость, образованность и безупречный вкус. Действительно, Асма аль-Асад — очень европейская мусульманка, ведь она родилась в Лондоне, там же училась, там же познакомилась с будущим мужем и переехала на историческую родину только в 2000 году, когда ей было уже 25 лет. Причем британское гражданство сохранила.
Чем примечательна: в 2011 году из-за нее разразился грандиозный скандал в СМИ. Американский Vogue напечатал об Асме положительную статью (вроде как по заказу пиарщиков Асада), это вызвало бурю гнева, статью удалили, а ее автора уволили, несмотря на 30-летний стаж в редакции. Позже та же журналистка разразилась в другом издании резко негативной статьей об Асме, обозвав ее «первой леди ада», но в итоге сама подверглась насмешкам коллег.
Леди Ангола Ана Паула душ Сантуш
Ана Паула душ Сантуш — бывшая фотомодель и стюардесса на «борту номер один», где и состоялось эпохальное знакомство с главой государства Жозе Эдуарду. История их встречи подобна сюжету из бульварного романа. Ана Паула на 20 лет младше своего мужа, но это ее совершенно не смущает.
Один иностранный дипломат как-то отозвался о руководящей чете: «Красивая пара. Одеты элегантно и дорого и выглядят так, словно живут в Калифорнии».
Чем примечательна: однажды Ана Паула возмутила граждан, заявив, что уровень образования в Анголе слишком плох, поэтому ее сын будет учиться в иностранной школе (это при том, что ее мужа как раз обвиняют в наплевательском отношении к этой сфере). А еще она раздражает чиновников и население амбициями в политике и бизнесе (особенно бриллиантовом).
Леди КНДР Ли Соль Чжу
В одной из самых изолированных стран мира Северной Корее у лидера Ким Чен Ына как-то «внезапно» появилась первая леди Ли Соль Чжу. До этого лидеры страны никогда не выводили в свет своих жен. Более того, Ли резко выделяется среди других своих соотечественниц манерой одеваться. Если большинство женщин в Северной Корее должны носить строгие костюмы и вести себя как можно скромнее, то первая леди этой страны позволяет себе надевать юбку выше колена, каблуки, да еще и заливисто смеяться при всех, держа под руку своего супруга.
С появлением юной супруги на публике Ким Чен Ын снял запрет на ношение северокорейскими женщинами брюк, туфель на платформе и бижутерии, чем шокировал идейных моралистов страны.
Также Ли Соль Чжу не носит значки с изображением папы и дедушки мужа, что является обязательным аксессуаром в КНДР. Это объяснили тем, что для нее нет в мире других мужчин, кроме любимого Ким Чен Ына.
Леди Иордания Рания Аль-Абдулла
Как-то даже не верится, что эта женщина представляет глубоко религиозную мусульманскую страну на Ближнем Востоке. Можете себе представить, в 22 года она метила на руководящую должность в Apple (иорданский филиал, но все же)! Тем не менее Рания Аль-Абдулла называет себя «истинной арабской женщиной» и охотно просвещает западную публику на тему арабского мира и ислама.
Если ознакомиться с биографией этой женщины, то складывается буквально идеальный образ. Она — мать троих детей, помогает женщинам глубоко мусульманской страны получать образование и занимается благотворительностью.
Чем еще примечательна Рания? Безусловно, красотой (ее называют «самой красивой королевой планеты»), необыкновенной элегантностью (однажды ее выбрали «Королевой элегантности мира», отбросив кандидатуры топ-моделей, актрис и прочих звезд), а также массой добрых дел. Она активно защищает права женщин, детей и семей, борется против глупых запретов, защищает собратьев-палестинцев и даже выступает активисткой по защите животных.
Леди Камерун Шанталь Бийя
А вот взгляните-ка сюда: эта во всех отношениях яркая дама — Шанталь Бийя, жена президента Камеруна Поля Бийя. Она младше мужа почти на 40 лет (ему 82, ей 44).
Один камерунский автор написал о ней книгу, где, судя по последовавшей реакции, изобразил ее жизнь как путь «из грязи в князи». Его обвинили в оскорблении героини и приговорили к 2 годам тюрьмы, что возмутило мировых правозащитников, назвавших его «узником совести».
Чем примечательна: прежде всего, конечно, уникальной прической и экзотическим стилем, который так и называют — «а-ля Шанталь». Она обожает Dior и Chanel, и многие предметы ее гардероба сшиты на заказ. А еще она очень светская дама: охотно участвует в разных встречах, собраниях, мероприятиях высокого уровня и многие сама же организует.
Леди Свазиленд Нтандо Дубе
У 47-летнего короля Свазиленда Мсвати III на данный момент 15 жен, но мы остановимся на одной, 12-й по счету: юной красотке Нтандо Дубе. Если верить СМИ, то все это ее портреты.
Чем примечательна: на 5-й год брака изменила мужу с его же министром юстиции. Эта история достойна шекспировской пьесы: вот неверная жена пробирается мимо дворцовой стражи, переодевшись гвардейцем, затем ее любовника находят у нее под кроватью (причем не просто на полу, а под днищем, в дыре обшивки!), виновную сажают под домашний арест, но она сбегает от стражника, прыснув ему в лицо из перцового баллончика. В конце концов ее выгоняют из дворца, а ушлого министра (с чудесной фамилией Мамба) увольняют и сажают в тюрьму. Занавес. Сильно ли пострадал обманутый муж, мы не знаем, но ему уж точно есть с кем утешиться — оставшиеся жены чудо как хороши! И это лишь две из них.
А что же диктаторы прошлого? Как вы увидите, их избранницы тоже отличались необыкновенной красотой.
«Стальная бабочка» Филиппин: Имельда Маркос
Говоря о красавицах-женах диктаторов, нельзя не упомянуть о супруге главы Филиппин 1960-1980-х годов Имельде Маркос. Эта женщина была не только хороша собой, но и слыла отличным дипломатом. За активное участие в политической жизни страны ее назвали «стальной бабочкой».
Будучи супругой президента Фернандо Маркоса, Имельда никогда не экономила, выбирая себе наряды в лучших домах мод Европы. У нее собралась огромнейшая коллекция обуви, которую она сегодня передала музею. Имельда придумала название своему эпатажному стилю — имельдифик (imeldific).
Имельда — дама экстравагантная. Будучи у власти, она, помимо одежды и обуви, собрала богатейшую коллекцию произведений искусства, включая работы Микеланджело, Боттичелли и Рафаэля.
Любовница Муссолини: Клара Петаччи
Похожая на кинозвезду римская аристократка Клара (Кларетта) Петаччи была моложе Муссолини почти на 30 лет и разделила с ним страшную участь.
В 1945 году Муссолини с Клареттой пытались бежать, но были узнаны партизанами и расстреляны, причем лицо дуче изуродовали до неузнаваемости, а потом еще и подвесили их тела за ноги на бензоколонке в Милане. А вот законная жена фашистского диктатора Ракеле, хоть и оставалась верной ему до конца, не была с ним в последнюю минуту — супруги простились за полторы недели до этого. Она умерла в 1979 году, когда ей было под 90.
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