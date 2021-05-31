Красивейшие жены мировых диктаторов

Авторитарных лидеров можно критиковать за что угодно, но только не за выбор жен. Эти женщины (за редким исключением) — верные, надежные спутницы, советчицы и защитницы мужей, иногда даже способные смягчить отношение к ним в мире. Не говоря уже о том, что все они просто красавицы.









Леди Сирия Асма аль-Асад

Леди Ангола Ана Паула душ Сантуш

Леди КНДР Ли Соль Чжу

Леди Иордания Рания Аль-Абдулла

Леди Камерун Шанталь Бийя

Леди Свазиленд Нтандо Дубе

«Стальная бабочка» Филиппин: Имельда Маркос

Любовница Муссолини: Клара Петаччи