15 советов по спасению испорченной одежды и обуви

Кроссовки заносились до неприличного запаха? Любимый свитер проела моль? Не спешите отправлять одежду и обувь в мусор, мы знаем, как помочь.





Въевшуюся грязь с замшевой обуви поможет удалить обычная посудная губка. Аккуратно потрите ворс ее твердой стороной, а затем удалите частицы грязи жесткой щеткой.

Если новые джинсы красят ноги, попробуйте закрепить краску, постирав одежду в холодной воде с добавлением соли и уксуса (1 ст. л. на литр воды). Обычно достаточно нескольких полосканий, чтобы ткань перестала линять.

После дождя на кожаной обуви остались разводы? Их можно легко удалить, используя слабый раствор уксуса. Нанесите жидкость с помощью пульверизатора, а после высыхания отполируйте поверхность мягкой тряпочкой.

Молния на брюках расстегивается в самый неподходящий момент? Не спешите нести вещь в ателье. Обработайте зубчики лаком для волос и сразу же застегните застежку. Подождите, пока средство полностью просохнет, и смело надевайте любимую вещь – молния больше не «разойдется».



Если на колготках образовалась затяжка или небольшая «стрелка», незамедлительно обработайте место повреждения лаком для волос. Он поможет удержать петли на месте до конца рабочего дня.

Как известно, красное вино очень плохо отстирывается стандартными моющими средствами.

Но есть небольшая хитрость: пятно можно нейтрализовать, если залить его белым вином. После этого можете смело отправлять одежду в стиральную машину – от загрязнений не останется ни следа.Обувь сильно промокла и теперь издает неприятный запах? Попробуйте после сушки поместить ее в морозильную камеру на сутки, предварительно уложив в полиэтиленовый пакет. Если и это не поможет, обработайте внутреннюю поверхность обуви перекисью водорода. Но перед этим обязательно опробуйте средство на незаметном участке ткани.Если дезодорант оставил белые разводы на темной одежде, потрите их влажными детскими салфетками.Чтобы быстро удалить следы от косметики с одежды, нанесите на них крем для бритья, оставьте средство на несколько минут, а затем протрите загрязненное место влажной салфеткой.Сложные пятна от кофе можно легко удалить с одежды с помощью зубной пасты. Наносить средство рекомендуется сразу же после того, как вы пролили напиток. Это повышает шансы на полное удаление пятна.Желтые пятна от дезодоранта портят вид белой блузки? Удалите их с помощью смеси пищевой соды и зубной пасты. Нанесите средство на загрязненные места, мягко вотрите зубной щеткой и оставьте на 10-15 минут. После этого постирайте одежду обычным способом.Не пытайтесь удалить жевательную резинку с одежды руками! Приложите к ней кусочек льда на 20-25 минут, а затем соскребите ее целиком с помощью столового ножа.Если моль прогрызла дыру в любимом свитере, а расставаться с ним совсем не хочется, попробуйте скрыть повреждения с помощью интересной аппликации – например, таких декоративных «глаз». Сделать их очень просто. Вырежьте «веки» из материала подходящего цвета и нашейте их поверх ленты с перьями – они будут выполнять роль ресниц. Укоротите перья до нужной длины с помощью ножниц – красивый и необычный декор готов!Разводы от пота можно удалить с одежды, обработав ее лимонным соком. Но прежде проверьте чувствительность ткани к лимонной кислоте на незаметном участке.Чтобы вернуть белизну подошве спортивной обуви, потрите ее жидкостью для снятия лака. Еще одно эффективное средство – паста из пищевой соды с добавлением зубной пасты.