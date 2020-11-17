13 признаков того, что ты – ведьма

Когда-то ведьм определяли по довольно дурацким приметам. По бородавкам и родинкам, по тому, что скажут особо завистливые соседи, ну и по тому, тонет ли она или нет в воде в связанном виде. К счастью, утонули не все, и мы расскажем, как определить, что у тебя есть ведьмовской дар.
1
Стоит тебе задуматься о человеке, как он (или она) звонит или пишет. А если ты куда-то едешь, то совершенно случайно встречаешь нужную персону по дороге.
2
Если ты, задумавшись, пристально смотришь в спину прохожему, он может внезапно упасть на ровном месте, и иногда весьма чувствительно.
3
Ты вообще частенько опускаешь глаза, потому что легко можешь заставить человека смутиться и отступить одним своим взглядом. Знакомые говорят, что он у тебя убийственный.
4
Твои желания и даже шутки часто сбываются. Вплоть до того, что стоит тебе захотеть мороженого, как ты находишь на земле полтинник. Захотела цветов? И тебе их дарит случайный прохожий. А если ты захочешь чего-то плохого? Тогда туши свет.
5
Когда у тебя дурное настроение, кругом перегорают лампочки, порой по нескольку за раз. А уж к компьютеру или другой сложной технике тебе лучше вообще не подходить.
6
Тебя обожают кошки и маленькие дети, даже когда тебе совершенно не хочется с ними возиться. А еще ты находишь взаимопонимание со всякими жутковатыми тварями типа жаб, паучков или змей.
7
У тебя “зеленая” рука. Даже если ты специально ничего не сажаешь, у тебя без конца пускают корни розы или новогодние елки. (Уж о картошке и не говорим).
8
Ты чувствуешь приход полнолуния. Оно тебя бодрит и вдохновляет. Ты что неудивительно, что ты скорее сова, чем жаворонок.
9
Людей рядом с тобой так и тянет на откровенность, даже когда ты демонстративно не поддерживаешь диалог. Поэтому ты хранишь множество секретов, компромата и сплетен. Когда-нибудь ты напишешь такие мемуары, что всем мало не покажется.
10
Ты чувствуешь чужую боль, и душевную, и физическую, и умеешь с ней работать. Возможно, ты научилась снимать зубную боль или головную, или все друзья упрашивают тебя сделать им массаж. Правда, ты после него сама как выжатая тряпка.
11
Ты точно знаешь, кем была в прошлой жизни. И узнаешь своих бывших друзей и подруг из нее. Отличные ребята. Иногда ты оказываешься в новом месте и понимаешь, что знаешь все входы и выходы, потому что уже бывала тут когда-то, в предыдущем воплощении.
12
У тебя свои приметы, свое личное толкование снов и трактовка гороскопов. Куда более точные, чем общеизвестные. И твои гадания сбываются так хорошо, что становится страшновато.
13
Ты знаешь, что дар – это ответственность, и любая власть имеют свою цену.
Ну а про метлу и кошку мы решили не говорить. Впрочем, если их нет – то заведи :) Кошку, кстати, можно получить у нас в очередную пятницу.
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