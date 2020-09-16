Привычные вещи, которые излучают радиацию

Все мы знаем о явных источниках радиации: атомные электростанции, микроволновые печи, ядерное оружие и посещение некоторых территорий Японии или Украины. Однако необходимо знать и о менее очевидных источниках радиации, ведь, к сожалению, существуют вещи, о радиоактивности которых вы даже и не подозревали.



1. Бразильский орех

2. Вокзал в Нью-Йорке

4. Дверные указатели

5. Наполнитель для кошачьего туалета

6. Бананы

7. Гранитная столешница

8. Сигареты

9. Старая керамика и стекло

10. Глянец