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Привычные вещи, которые излучают радиацию

Все мы знаем о явных источниках радиации: атомные электростанции, микроволновые печи, ядерное оружие и посещение некоторых территорий Японии или Украины. Однако необходимо знать и о менее очевидных источниках радиации, ведь, к сожалению, существуют вещи, о радиоактивности которых вы даже и не подозревали.

1. Бразильский орех


Привычные вещи, которые излучают радиацию

Доказано, что этот продукт является одним из самых радиоактивных в мире. Специалисты выяснили, что после приема в пищу даже не значительной порции бразильского ореха, моча и кал человека становятся чрезвычайно радиоактивными. Причина этого весьма проста: корни деревьев бразильского ореха уходят так глубоко в землю, что они поглощают огромное количество радия, являющегося природным источником излучения.

2. Вокзал в Нью-Йорке


Привычные вещи, которые излучают радиацию

Центральный железнодорожный вокзал в Нью-Йорке является одной из самых крупных станций в мире. Наверняка, многие из тех, кому довелось её посетить, удивились бы, узнав о том, что это место считается одним из самых радиоактивных в мире. А всё потому, что стены вокзала, а также его основание были построены с использованием гранита. Давно известно, что этот материал обладает способностью удерживать естественную радиацию. Доказано, что уровень радиации на центральном железнодорожном вокзале в Нью-Йорке превышает все допустимые нормы и может сравниться только с уровнем, который производят атомные электростанции. 3. Жизнь в Денвере

Привычные вещи, которые излучают радиацию

Научные факты говорят о том, что чем выше вы поднимаетесь в гору, тем большему космическому излучению подвергается ваш организм. Можно сослаться на следующее: слой атмосферы, окружающий нашу планету, становится всё реже по мере того, как человек поднимается всё выше. Исходя из этого, мы получаем меньше защиты от вредного излучения, когда поднимаемся всё дальше от земли. С проблемой сильнейшего излучения ежедневно сталкиваются жители Денвера, так как город расположен на высоте примерно двух километров над уровнем моря.
В результате такого расположения, люди страдают от радиации примерно в два раза больше тех, кто живет в городах, расположенных уровнем ниже. Однако, несмотря на высокий уровень излучения, наука выявила одну интересную особенность: у жителей горных местностей продолжительность жизни гораздо выше. Достаточно привести пример кавказских долгожителей. Специалисты говорят о том, что, возможно, именно радиация является причиной их богатырского здоровья. Неужели космическая радиация способствует тому, чтобы человек жил дольше? Ученые затрудняются дать однозначный ответ на этот вопрос.

4. Дверные указатели


Привычные вещи, которые излучают радиацию

Наверняка каждый из нас в повседневной жизни при посещении определенных мест сталкивался с табличкой, которая указывает на вход и выход в помещении. Этот знак со специальной подсветкой помогает людям спасаться во время различных стихийных бедствий. Даже когда электричество полностью обесточено, такие таблички продолжают светиться, так как они не связаны с основным источником электропитания в здании. Возникает вполне резонный вопрос: как же тогда осуществляется подсветка? Благодаря радиоактивному изотопу водорода, содержащемуся внутри знака, и получается такой вот эффект свечения. Однако существует и другая опасность: если при сильном ударе или столкновении с другим объектом, табличка разобьется, то радиоактивные изотопы, попадая в воздух, могут заразить всё здание. Таким образом, они становятся опасными для здоровья человека.

5. Наполнитель для кошачьего туалета


Привычные вещи, которые излучают радиацию

Если в вашем доме есть кошка, вероятность того, что вы можете получить дополнительное радиоактивное излучение, возрастает в несколько раз. Специалисты доказали, что источником излучения в доме может стать обыкновенный и на первый взгляд безвредный наполнитель для кошачьего туалета. Причина этого довольно простая: при их производстве используется бентонитовая глина. Этот один из основных компонентов наполнителя является довольно вредным не только для животного, но и для человека. Бентонитовая глина дает сильнейшее излучение. Опасность заключается еще и в том, что когда мы выбрасываем использованные латки, их содержимое проникает в почву, а затем с огромной вероятностью может попасть и в грунтовые воды. Здесь и кроется самая страшная опасность для всего человечества. Зараженная вода может стать причиной весьма серьезных заболеваний и эпидемий. Можно себе представить, сколько вредных соединений получает почва ежегодно только из-за подобных свалок.

6. Бананы


Привычные вещи, которые излучают радиацию

Подобно бразильским орехам, этот продукт также производит большое количество излучения с той лишь разницей, что в случае с бразильским орехом причина кроется в корнях дерева, которые поглощают вредное излучение. В бананах же радиоактивность присутствует в их генетическом коде изначально. Однако, любители этого фрукта могут быть спокойны: ведь нужно съесть, по крайней мере, 5 миллионов плодов, чтобы возникли первые симптомы лучевой болезни. Тем не менее, специальные приборы фиксируют довольно высокий уровень радиоактивности в бананах. Поэтому стоит с большой осторожностью относиться к этому излюбленному лакомству.

7. Гранитная столешница


Привычные вещи, которые излучают радиацию

Эта деталь кухонного интерьера может стать источником излучения. Как было указано выше, гранит является источником природной радиации. Поэтому, если у вас на кухне есть гранитная столешница, шансы получить небольшое излучение весьма высоки. Вы можете не употреблять бананы или бразильские орехи, но всё равно будете подвергаться радиоактивному воздействию. Пища, обработанная на такой столешнице, становится также источником радиации, пусть даже и излучает её в маленьких количествах.

8. Сигареты


Привычные вещи, которые излучают радиацию

Вряд ли кого-то удивит тот факт, что курение – это одна из самых пагубных привычек человека. Ежедневно средства массовой информации предупреждают нас о вреде табака. Однако, помимо ряда вредных элементов, в некоторых сигаретах содержится опасный для жизни радиоактивный материал полоний – 210. Радиоактивный изотоп этого вещества в небольших концентрациях есть в листьях табака. Когда курильщик затягивается сигаретой, вредные элементы попадают в органы человека и оседают в них. Хотя полоний и содержится в сигарете в очень маленьких количествах, со временем он накапливается и впоследствии может стать причиной развития ряда онкологических заболеваний. Самая частая болезнь, постигающая курильщика – рак легких и горла.

9. Старая керамика и стекло


Привычные вещи, которые излучают радиацию

Многие из нас хранят старую посуду, как память о чем-то или о ком-то дорогом. Однако специалисты советуют избавляться от старой посуды немедленно. По их утверждению, многие предметы гончарного производства до 1960 года являются радиоактивными. В первую очередь, это касается посуды красного и оранжевого цвета, которая содержит вредный для организма человека уран. Именно этот элемент использовался вместе с глазурью, которой покрывалась посуда в те времена. Смесь урана и такой глазури позволяла достичь отличительного яркого цвета. То же самое касается старого стекла с зеленоватым оттенком. Лучше избавиться от такой посуды, которая, по всей вероятности содержит уран, а в некоторых случаях еще и свинец.

10. Глянец


Привычные вещи, которые излучают радиацию

Если издатель хочет повысить тираж и спрос на свой журнал, он начинает печатать его на глянцевой бумаге. Сложно не согласиться с тем, что такое издание выглядит более привлекательным и солидным для покупателя. Конечно же, глянец привлекает большинство. Однако здесь есть и другая сторона медали. Как и в случае с наполнителем для кошачьего туалета, в производстве глянца используется каолин, один из видов белой глины. Каолин обладает способностью удерживать радиоактивные элементы, такие как уран и торий. Эта глина используется и в качестве пищевой добавки, а также как один из ингредиентов во многих лекарствах, запатентованных государством.

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