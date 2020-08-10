Маньяк, который хотел, чтобы его поймали

Уильям Хайренс, получивший прозвище Помадный маньяк, совершивший три ужасающих убийства, провел в тюрьме 65 лет. Поразительно, что Хайренс умолял полицию отыскать и схватить его, потому что сам он остановиться был не в состоянии.

История Хайренса до сих пор полна недомолвок и вопросов. Он оставался в тюрьме до самой смерти в 83 года, но отказывался от собственных признаний и настаивал на том, что стал жертвой полицейской жестокости, а сознаться его вынудили. Хайренс вырос со строгой матерью в маленьком городке США в пригороде Чикаго. В первый раз его арестовали, когда мальчику было 13 лет, — у него при себе был заряженный пистолет, а после обыска в квартире полиция нашла и другое оружие. Хайрс тогда признался в 11 кражах со взломом и его отправили на перевоспитание в школу, где учились подростки со сложным характером.

Но стоило ему оттуда освободиться, как его тут же снова арестовали за воровство. На сей раз Хайренса приговорили к трем годам заключения в Академии св. Беды, управляемой бенедиктинскими монахами. Там его считался выдающимся учеником с немалыми талантами. Его результаты тестов были настолько высокими, что его убедили подать заявку на специальную программу обучения Чикагского университета.

Когда Хайренсу было всего 16, в 1945 году, его заявку подтвердили.

К сожалению, его родители оплачивать обучение не могли, поэтому Хайренс устроился на несколько подработок и вернулся к пагубным привычкам. Кстати, Хайренс был помимо всего прочего весьма популярным среди девушек. Выпускница Чикагского университета Рива Берковиц упомянула, что Хайренс пользовалась большой популярностью в их совместных занятиях по бальным танцам: «Я помню самого популярного мальчика в моем классе, который был красивым, умным и хорошим танцором. Мы все хотели танцевать с ним: фокстрот, танго или вальс».

Три смерти

А тем временем Чикаго потрясают почти одно за другим чудовищные убийства. Первое — 43-летняя Жозефина Росс. Ее нашли в собственном доме, тело было исполосовано, а в руке зажат клок темных волос. Полиция предположила, что кто-то ворвался к миссис Росс с намерением обокрасть ее, но хозяйка дома застала грабителя врасплох, и тогда он убил ее. Но деньги и драгоценности Росс остались на месте. Второе убийство произошло всего полгода спустя. Френсис Браун тоже была найдена мертвой в своей квартире. И снова ничего из вещей не пропало, зато на стене убийца оставил послание, написанное яркой помадой: «Ради всего святого, поймайте меня, пока я не убил больше. Я не могу себя контролировать». Полиции удалось снять отпечатки пальцев с дверной ручки.

Третьей жертвой стала шестилетняя девочка, пропавшая из квартиры. Похититель требовал за жизнь девочки $20 тыс. Он несколько раз набирал родителей по телефону, но так и не сказал, куда нужно принести деньги. В конце концов один из звонков позволил полиции отследить источник. Ноги, туловище и голову нашли в канализации, руки нашли только через месяцев за несколько кварталов от дома родителей девочки. Полицейские обыскали ближайшие здания и нашли прачечную с четырьмя ваннами, где малышку и расчленили.

Разоблачение — или нет?

Полиция задержала 170 подозреваемых, которых допросила на детекторе лжи. К Хайренсу применили так называемую «сыворотку правды», в настоящее время не применяемую не только из-за вопросов этики, но и потому, что это вещество вызывает галлюцинации. Люди могли быть уверены, что говорят правду, а на самом деле это просто вымысел, рожденный их воображением.

Уильяму было всего 17. Под действием «сыворотки» он признался, что виной всему может быть… Джордж — его вторая личность. Адвокаты Уильяма, понимая, что возможность благоприятного исхода близка к нулю, убедили его признаться и пойти на сделку с судом. Хайренса приговорили к пожизненному заключению. Ему не помогло то, что впоследствии он отказался от своих слов, утверждая, что стал жертвой жестокости полиции.