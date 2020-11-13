Почему на протяжении всей истории мужчины объедают женщин и чем это грозит

Женщины тоже любят мясо.

Принято считать, что девушки просто обожают каши и творожки.

Самый главный – значит самый сытый

Сам мамонта добыл, сам же и съел.

Некоторые мужчины бывают неприятно удивлены тем, что женщина обладает хорошим аппетитом.

Большинство современных женщин на ограничения в питании соглашаются добровольно. Просто они выросли в определенных стереотипных установках.

Гендерное разделение продуктов питания производителями

Почему женщины, рекламирующие йогурт, всегда такие счастливые?

Порой, каждой изысканной даме хочется сделать вот так!

Она приготовит, а он, так и быть, съест!

Недаром мужчин так раздражает, когда женщина пробует еду с их тарелки.

Современные представления об отношениях женщин с едой

Бытует мнение, что женщина должна следить не только за своим питанием, но и вообще за всеми членами семьи.

Тут, как говорится, без комментариев.

И женщины в долгу не остаются.

Чем это чревато и что делать?

Есть нельзя, быть толстой нельзя, приготовить еду - можно.