Почему на протяжении всей истории мужчины объедают женщин и чем это грозит

Многие стереотипы настолько глубоко засели даже в самых светлых головах, что кажутся непреложной истиной. Более того, они множатся и распространяются в качестве советов, как от близких людей, так и с телеэкранов. Даже если оглянуться назад, то исторические факты подтвердят: женщин всегда ограничивали в еде. Это продолжается и по сей день, но сейчас схема работает совсем иначе, слабый пол, в погоне за призрачным идеалом, самостоятельно отказывается от самых лакомых кусков. Почему это происходит и почему еда – это и есть иерархия?
«Девушка всегда на диете», «Мужчине нужно – мясо», «Я только салатик, а мужу – котлетки» - этими и другими высказываниями «настоящих мужчин» и «мудрых женщин» изобилуют форумы, передачи, и обычные разговоры. Но это еще ничего, какие-то 150 лет тому назад девушкам и вовсе было неприлично есть на людях. В ресторанах ели разве что дамы легкого поведения, а все потому что для того чтобы положить в рот еду, нужно было этот самый рот широко раскрыть, а это крайне неприличный жест для женщины.
Потому благородным дамам были уготованы конфетки, какие-нибудь сладкие соусы с пирожных, мороженое и другое, что можно снять исключительно губами с маленькой ложечки. А вообще женщина должна была вести себя так, как будто питается солнечным светом, нектаром и благоуханием цветов.
Женщины тоже любят мясо.
Причем такое отношение к женской культуре питания практиковалось не только в Европе или России, но и повсеместно. В Японии считалось, что девушкам жевать вне дома неприлично, даже если это свидание в ресторане, то ничего страшного, если дама будет довольствоваться каким-нибудь молочным коктейлем, пока ее спутник с удовольствием поглощает мясной или рыбный стейк.
Индия, современное время. Миллионы женщин предпочитают вегетарианство, однако вовсе не потому что так диктует их религия, ведь их мужья и не думали отказываться от мяса и едят его регулярно. Более того, вегетарианка, которая, конечно же, не ест мясо исключительно из любви к животным, собственными руками регулярно готовит «трупы» для членов своей семьи. Попахивает двойными стандартами?
Принято считать, что девушки просто обожают каши и творожки.
Нет, никаких официальных законов, ограничивающих женщин в еде нет и никогда не было. Однако во многих работах этнографов, описывающих быт 19 века в Европе, встречаются упоминания о том, что женщины едят после всех, причем стоя, отделяя куски мяса и откладывая их для мужчин. Сами же довольствуются бульоном, едят, макая в него хлеб. То есть надобности в ограничении нет, женщинам с детства даются установки (причем другими женщинами), что много есть неприлично, плохо, выбирать для себя самые сытные куски нельзя.
В современном обществе ограничения такого характера никуда не делись, более того, еда официально делится по гендеру уже самими производителями, для этого достаточно просто посмотреть рекламу, но об этом чуть ниже. Женщинам с каждого утюга навязываются установки про принципы питания, ограничения, подаваемые под соусом популярного нынче «правильного питания», марафоны, диеты и веганство – все это исключительно женские увлечения и вовсе не случайно.
Самый главный – значит самый сытый
Сам мамонта добыл, сам же и съел.
Вряд ли можно поспорить с утверждением, что на протяжении всей истории, да и сейчас, еда используется для того чтобы продемонстрировать свое положение в обществе. В зависимости от ценности и сложности добывания (читай «цены») тот или иной продукт считался элитным, а значит дозволенным одним и не дозволенным другим. Если облечь это в более мягкую форму, то пригодное для одних и вредное для других. Учитывая, что в качестве элитной еды чаще всего выступает мясо, возгласы о том, что мужику обязательно нужно мясо, а женщина должна есть фрукты и овощи, приобретают совсем иную окраску, выстраиваясь в иерархическую систему.
Подобная подача настолько плотно засела в головах, что в Европе абсолютно искренне считали, что знать нуждается в мясе, а вот крестьянину такое мясо вредно, ему предпочтительнее есть грубую и растительную пищу. Даже если речь шла о мясе, то и оно подразделялось на то, что предназначалось для высших слоев, а что было пригодно для крестьянства. Только в этой иерархии женщинам мяса не доставалось и вовсе.
Некоторые мужчины бывают неприятно удивлены тем, что женщина обладает хорошим аппетитом.
Но ограничения для менее привилегированных слоев населения могут быть не только по качеству еды, но и по ее количеству, проще говоря по калориям, сытности. Каких-то сто лет назад считалось, что ребенка не стоит закармливать, иначе он становится слишком активным и шумным, а хорошие дети просто сидят, желательно молча. Не удивительно, учитывая, что ребенок во многих культурах не был и вовсе наделен какими-то правами. Вероятно, примерно такой же алгоритм работал и в случае с женщиной. Сытая и шибко энергичная женщина могла затеять что угодно, например феминистическую революцию, отстоять свои интересы и вдруг понять, что все тут держится на ее плечах, а значит кормить лишний и самый обжорливый рот как-то бессмысленно. Проще говоря, много неудобных вопросов могло возникнуть, возьмись вдруг у женщины лишняя энергия, а значит, «держи капустку, дорогая».
Большинство современных женщин на ограничения в питании соглашаются добровольно. Просто они выросли в определенных стереотипных установках.
Вполне вероятно, что женщины в Индии просто очень жалеют животных и поэтому не едят мяса, а все остальные просто сильно беспокоятся о тонкой талии и собственной эстетике. Но давайте будем откровенны, человечество на протяжении огромного количества времени использует стандарты красоты для удовлетворения иных запросов – социальных и экономических, иначе они бы не менялись от поколения к поколению. А потому, если считается, что тонкая талия – это красиво, то это потому что это кому-то очень выгодно. Кому-то очень любящему мясо и не желающему им делиться даже с собственной спутницей жизни. Разделить постель и даже жизнь – это запросто, но вот кусок мяса – это уже слишком.
Если женщине в 21 веке до сих пор приходится выслушивать, что «ее» еда – это салат и сухая куриная грудка, а мужчине в качестве пропитания это не годится, то впору вспомнить, что еда – это лишь вопрос иерархии, так какое же место до сих пор пытаются указать женщине?!
Гендерное разделение продуктов питания производителями
Почему женщины, рекламирующие йогурт, всегда такие счастливые?
Рекламные ролики, как и любая другая реклама как нельзя лучше демонстрирует положение дел в обществе, ведь прежде чем обратиться к целевой аудитории, изучаются потребности и интересы этой самой аудитории. Однако в случае с продуктами питания, их реклама становится лишь еще одним посылом, углубляющий постулат «оставь мясо мужику». Ведь редко когда встретишь в рекламе симпатичную женщину, поедающую стейк или сосиску. Нет, девушки рекламируют йогурты и соки или чем там еще должны питаться женщины. О, хлопья!
Безусловно, маркетологи уверены, что они лишь действуют исходя из пищевых привычек, свойственных тому или иному гендеру. Ведь даже в ресторане мужчине предложат что-то мясное, жареное, а женщине легкий салат, рыбу или суп. Только никому и в голову не приходит, что женщины тут не самостоятельно определяют пищевую привычку, за нее решение принято давно, причем несколько столетий тому назад, когда показалось, что туша мамонта слишком мелкая, для того чтобы кормить ею еще и женщин и детей.
Порой, каждой изысканной даме хочется сделать вот так!
Определенные гендерные роли прививаются детям с рождения, в том числе и относительно еды. Да, несмотря на то, что диетологи утверждают, что потребности мужчин и женщин в еде несколько различаются, к примеру, мужчине в среднем нужно на 700 калорий больше в связи с большей массой тела, речь не идет о каких-то колоссальных различиях, которые бы позволяли одним питаться исключительно мясом, а другим – утренней росой.
Тем не менее, именно женщинам навязываются особые отношения с едой. Желание быть красивой (еще один, пожалуй, самый сильный стереотип) вызывает постоянное чувство вины от количества съеденного, каждый кусочек, попадающий в рот, сопровождается борьбой голода и аппетита. В то время как хороший аппетит у мужчин воспринимается как исключительно положительное явление. Не мудрено, что у женщин всегда более эмоциональные отношения с едой и лишним весом они страдают куда чаще мужчин.
Она приготовит, а он, так и быть, съест!
Нередко маркетологи берут на себя слишком много, не только представляя тот или иной продукт, но и то, кто должен его есть. Потенциальным покупателям не просто предлагают новый йогурт, но еще и показывают, кто именно его должен есть. Сладости обычно показывают женщины, очень жизнерадостные и почему-то стройные. Мужская еда всегда сытная, а сами мужчины из рекламы всегда энергичные, спортивные, а если у них что-то не получается, то это потому что они голодные.
Еще, судя по рекламе, женщин, ну просто хлебом не корми, дай приготовить для своей семьи еду, а самой с упоением наблюдать за тем, как это поглощается. Этот же принцип диктуется во многих кулинарных форумах и группах. «Муж будет просить добавки», «Смели со стола за минуту!» - эти и другие фантастические описания рецептов, подразумевающие, что для женщины нет счастья большего, чем сытый мужчина. И вообще, даже на работе женщины только и думают о том, чтобы прийти домой и немедля начать готовить ужин. А самим перекусить каким-нибудь йогуртом или зелеными листиками салата.
Недаром мужчин так раздражает, когда женщина пробует еду с их тарелки.
Гендерное разделение еды процветает и в заведениях общепита. Причем, полные стереотипов о том, что должны есть представители того или иного пола, мужчины и женщины, особенно во время свиданий, ведут себя согласно этим установкам. Мужчины стремятся заказать по-настоящему «мужскую еду», чтобы произвести впечатление, а женщины наоборот, останутся голодными, только бы не прослыть обжорами.
Современные представления об отношениях женщин с едой
Бытует мнение, что женщина должна следить не только за своим питанием, но и вообще за всеми членами семьи.
Пожалуй, среди всех гендерных стереотипов, пищевые занимают особое положение, вероятно, потому что уносят в ту пору, когда за еду необходимо было бороться и только выигравший мог претендовать на выживание. Уж не поэтому ли до сих пор существует принцип «кто сильнее, того и стейк», даже если на сей раз «мамонта» честно добыла женщина, пусть и в офисе, но тем не менее.
Мнение о том, что женщины мало едят потому что им много не нужно по природе настолько распространено, что у некоторых мужчин вызывает удивление, когда спутница обладает адекватным аппетитом, который не намерена скрывать. По сети долгое время гуляла история о том, как некий молодой человек возмущался тому, что его девушка ест мужскую еду – стейки и другие виды мяса, когда он рассчитывал, что мясо она заботливо пожарила ему, а сама, так и быть, съест немного салата и пару кусочков сыра.
Тут, как говорится, без комментариев.
В 2019 году в России было предложено разделить подсчет потребительской корзины, из которой складываются многие суммы социальных выплат, и формируется размер минимальной оплаты труда. Так вот, специалистами было подсчитано, что мужчины нуждаются в продуктах питания на 14% дороже, чем женщины и, исходя из этого и предлагалось формировать продуктовую корзину. Инициатива не прошла, этот показатель, как и раньше, подразумевает деление по возрастам на детскую, взрослую и пенсионную. Таким образом, закрепить право мужчин питаться лучше женщин на законодательном уровне не получилось. Да и зачем, если фактически так оно и было на протяжении огромного количества времени?
И женщины в долгу не остаются.
При этом, даже если, к примеру, принять эту странную данность, что, будучи представителями одного вида, мужчины и женщины имеют разные потребности в еде, именно на женщин возлагается святая обязанность по приготовлению пищи. Удивительно, учитывая то, что еда нужна в основном мужчине, а она, будет питаться творожком, смузи, мюсли и другими непонятными субстанциями.
Кстати, именно бремя приготовления пищи, зачастую заставляет женщину отказываться от собственной порции или добавки к ней. Ведь если вся еда закончится сейчас, то ей снова придется готовить. Иногда эта чаша весов перевешивает в сторону ограничения собственного аппетита.
Чем это чревато и что делать?
Есть нельзя, быть толстой нельзя, приготовить еду - можно.
Современное общество относится к еде весьма с большими пристрастиями. Из еды давно делают настоящий культ, не удивительно, что вокруг сплошные веганы, «пепешники», «безуглеводники», сыроеды и многие другие, для которых еда практически религия. Вроде бы каждый сам вправе решать, что именно и как ему есть, однако все эти танцы с бубном вокруг морковки на пару и затеваются ради того, чтобы об этом узнали окружающие. Иначе, какой в этом смысл? Все потому что еда всегда олицетворяла уровень человека, «ты то, что ты ешь». И одухотворенный, творческий человек, обязательно должен питаться чем-то изысканным, а не сосисками из ближайшего супермаркета.
В погоне за образами и стереотипами забывается главное, что еда – это, прежде всего, источник питательных веществ, необходимых для работы любого организма (и даже женского, да!), витаминов и микроэлементов. И если они не будут поступать в нужном количестве, то в работе этого самого организма произойдет сбой. Тот же принцип срабатывает, когда что-то поступает в избытке и питание одним лишь мясом и жирными продуктами не приведет ни к чему хорошему.
Женщины давно объявили борьбу с этими и другими стереотипами, которыми наполнена их жизнь с самого детства. Они не согласны соответствовать чьим-то ожиданиям лишь потому что общество хочет видеть их в определенном образе и ждет от них определенных поступков. Бодипозитив стал одним из таких движений, участницы которого учат остальных любить себя вместе со всеми недостатками.
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