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14 самых странных и необъяснимых фотографий,сделанных когда-либо:Кадры,которые заставляют задуматься


14 самых странных и необъяснимых фотографий,сделанных когда-либо:Кадры,которые заставляют задуматься

Есть одно место в Интернете, где собраны, несомненно, самые нелепые кадры из когда-либо сделанных. Это так называемый сабреддит, WTF. Миссия этого сообщества – публиковать снимки, которые заставляют людей говорить «какого чёрта». Некоторые снимки вызывают бурю эмоций сразу же вызывают и создают у зрителей соответствующее настроение. Другие, наоборот, кажутся абсолютно нелепыми и непонятными. Ниже подборка из самых популярных странных фотографий, представленных на данной платформе.

Людей всегда притягивают странные и необъяснимые вещи. Сайт именно этому и посвящён. У ресурса более чем 6,4 миллиона участников, тысячи из которых находятся онлайн в любой момент времени.
Домик на Аляске в аренду - прекрасный вид на медведя, который пришёл, наверное, поздороваться.

Домик на Аляске в аренду - прекрасный вид на медведя, который пришёл, наверное, поздороваться.

 

Фотографии не содержат ничего запретного. Просто они действительно странные. От белого медведя, заглядывающего в окно, до воронки стометровой глубины на заднем дворе.
Пожар на кладбище выглядит как кульминация фильма ужасов.

Пожар на кладбище выглядит как кульминация фильма ужасов.

 

Люди очень любопытны. Это необходимое свойство человеческого мышления. Ведь если бы младенцы не обладали пытливостью и любопытством, они бы вряд ли хоть чему-нибудь смогли бы научиться. Стремление знать и понимать является движущей силой нашего развития как личности и даже нашего успеха как вида в целом.

На заднем дворе открылся карстовый колодец, ведущий на 100 метров в средневековый шахтный ствол.

На заднем дворе открылся карстовый колодец, ведущий на 100 метров в средневековый шахтный ствол.


Сотни исследований показывают, что маленьких детей привлекает всё новое. Например, классическое исследование 1964 года показало, что младенцы в возрасте от 2 до 6 месяцев всё меньше и меньше интересовались сложным визуальным паттерном, чем больше они смотрели на него. Другое исследование, опубликованное в 1983 году, показало, что как только младенцы привыкали к знакомым игрушкам, они предпочитали новые - сценарий, с которым, вероятно, хорошо знакомы воспитатели в детском саду.
У Fiat был испытательный трек на крыше завода в 1929 году.

У Fiat был испытательный трек на крыше завода в 1929 году.

 
Этот манекен клоуна слесарь нашёл в канализационной трубе, привязанный вот так к решётке.

Этот манекен клоуна слесарь нашёл в канализационной трубе, привязанный вот так к решётке.

 

Есть ещё то, что психологи называют эпистемическим любопытством. Речь идет о поиске знаний и устранении неопределённости. Эпистемическое любопытство проявляется позже в жизни.
Держу пари, он всё ещё работает ...

Держу пари, он всё ещё работает ...

 
Кто кого?

Кто кого?

 

Агустин Фуэнтес, профессор антропологии в Принстонском университете, считает, что эта форма любопытства определила основной путь человеческого развития. Она проложила нам путь к заселению почти всех уголков мира и позволила изобретать и развивать различные технологии. Это был сложный путь от ручных топоров до смартфонов.
КТ-сканирование 1000-летней скульптуры Будды обнаружило спрятанного внутри мумифицированного монаха.

КТ-сканирование 1000-летней скульптуры Будды обнаружило спрятанного внутри мумифицированного монаха.

 
Поезд после неудачной остановки оказывается на вершине статуи гигантского кита!

Поезд после неудачной остановки оказывается на вершине статуи гигантского кита!

 

«Люди вышли за привычные рамки простого использования естественных возможностей и пришли к воображению и изобретению совершенно новых возможностей, которые и возникают из такого рода любопытства», - сказал Фуэнтес.
14 самых странных и необъяснимых фотографий,сделанных когда-либо:Кадры,которые заставляют задуматься

«Я подрядчик. Куплен заброшенный дом под ремонт. Это было в подвале, в санузле».

 
14 самых странных и необъяснимых фотографий,сделанных когда-либо:Кадры,которые заставляют задуматься

«Я ехал по просёлочным дорогам Пенсильвании к месту для палаток и нашёл гору керамических тарелок и чайных чашек посреди леса !?»

 

Но за любопытство приходится платить. Просто подумайте о младенцах, которые отлично умеют ползать. Несмотря на то, что они передвигаются, они всё же решают попробовать пройтись. Конечно, когда они стоят прямо, им есть на что посмотреть и чем заняться. Но за эту веху приходится дорого расплачиваться. Исследование, в котором участвовали дети в возрасте от двенадцати месяцев до двух с половиной лет, учившиеся ходить, показало, что эти дети падали семнадцать раз в час. Однако это их не остановило.
В Алжире повсюду есть эти странные штуковины - в общественных парках и на детских площадках.

В Алжире повсюду есть эти странные штуковины - в общественных парках и на детских площадках.

 
На работе поступила жалоба на некие сверчки в туалете.

На работе поступила жалоба на некие сверчки в туалете.

 

Думаю, в этой подборке у каждого снимка, за которым стоит определённая история, тоже есть своя цена. Вы можете пропустить остановку, если слишком долго смотрите на экран смартфона и забудете, что едете в автобусе. Или ваш начальник может войти к вам и увидеть, что вы предпочитаете просматривать Интернет, а не работать над отчётом. Если, конечно, вы не работаете удалённо. В любом случае, будьте осторожны, вас предупреждали!

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14 самых странных и необъяснимых фотографий,сделанных когда-либо:Кадры,которые заставляют задуматься

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14 самых странных и необъяснимых фотографий,сделанных когда-либо:Кадры,которые заставляют задуматьсяПодписаться на мой Instagram
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