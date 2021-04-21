Откуда в Европе взялись шляпы-треуголки и почему после 150 лет стремительно вышли из моды

Треуголку носит солдат, треуголку носит моряк, треуголку носит пират, треуголку носит монарх, даже уличная рвань носит треуголку. Сложно будет отыскать еще более популярный и широко распространенный головной убор в истории Европы. При этом мало кто знает, как вообще появилась данная шляпа и почему после полуторавекового использования в Старом Свете она также стремительно вышла из моды, как в свое время и появилась.
Треуголки появились в ходе Тридцатилетней войны. /Фото: e-news.su.
Как это часто бывает в истории одежды – во всем виновата армия. На дворе было самое начало XVII века. В 1618 году в Европе вспыхнула Тридцатилетняя война. В империи Габсбургов начался разлад, немцы и испанцы резали собственных соотечественников, а за одно французов, шведов и итальянцев. Испанские пехотные терции, которые на тот момент являлись сильнейшим войском в Европе (а может и во всем мире) хлынули в самое сердце Империи для подавления восстаний, уничтожения сепаратистов и революционеров.
Треуголка - это сложенная шляпа с полями. /Фото: wiktionary.org.
На тот момент многие испанские наемники носили характерные еще для XVI века широкополосные шляпы, которые хорошо защищали голову от солнца, грязи и дождя. Проблема широкополосных шляп была лишь в том, что при совершении движений головой, огромные поля «парусили» на ветру и мешали. Особенно это сказывалось при стрельбе из огнестрельного оружия. Для того, чтобы повысить практичность своих шляп в бою, испанцы начали подшивать одно из свисающих полей к центральной части головного убора, формируя тем самым отворот.
Моду изменила Революция. /Фото: regnum.ru.
Походная испанская шапка понравилась французам, которые с охотой ее переняли и пошли еще дальше, начав подкладывать и второе свисающее поле. А дальше остался всего один шаг до привычной треуголки. Для некоторых станет открытием, но «пиратская» треуголка – это обыкновенная шляпа с полями, поля которой «собраны» и подшиты (реже пристегнуты кнопками) к центральной части головного убора. Треуголка по итогу вышла на редкость практичной: легкая, небольшая (всегда можно снять и убрать под мышку), а самое главное – надежно сидящая на голове. Что особенно понравилось кавалеристам и матросам. Не чурался носить треуголку даже французский монарх! А так как Париж в то время был главным центром культуры и моды, новую шапку переняли абсолютно все европейские страны.
Пришла новая мода. /Фото: fi.pinterest.com.
Считалось, что треуголка придает изящество солдатам и опрятность гражданским. Уже к концу XVII века ее носили по всей Европе. А в начале XVIII столетия треуголка добралась и до России. Головной убор наряду с чулками, шоссами и париками стал неотъемлемой частью французского стиля рококо. В конце XVIII века во Франции вспыхнула Великая буржуазная революция. Под ее воздействием поменялась и мода. Изящное рококо, как символ «ненавистной тирании» и излишества властных кругов постепенно было заменено новой модой – постреволюционным стилем Директории, отличавшемся большей скоромностью и строгостью. Впрочем, как таковая треуголка не канула в небытие, а лишь эволюционировала в новую шляпу – двухуголку.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии