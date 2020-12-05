Американка закрутила роман с парнем, который младше ее на 35 лет

Несмотря на то, что любви все возрасты покорны, не все относятся к парам с большой разницей с пониманием. 58-летнюю Марику Фернандес из Нью-Джерси друзья называют соблазнительницей молодых мужчин, а окружающие часто принимают за мать ее любовника. Несмотря на ежедневные насмешки, американка не стесняется отношений с 23-летним Чарльзом Акуной, и называет его любовью всей своей жизни. Она считает себя самой счастливой женщиной в мире.







Впервые Марика заметила Чарльза в спортзале в 2019 году, где она работает на ресепшене. На следующий день женщина решила перейти к действиям и сказала парню, что он приснился ей в эротическом сне. Молодой человек был шокирован. Он сказал, что не увлекается дамами постарше, но может предложить свою дружбу. Американка была раздавлена морально его ответом, но решила попытаться завоевать сердце парня.







Вскоре пара начала ходить вместе на ужины и по магазинам, общаясь, как друзья. На тот момент Марика встречалась с мужчиной своего возраста, но их отношения не были серьезными. Чарльз не ревновал, а только желал им счастья, что приводило женщину в бешенство. Но однажды юный друг сказал американке, что больше не хочет слышать о ее кавалере, и это подарило ей надежду.

В июне 2019 года Марика и Чарльз вместе отправились в Атлантик-Сити на выходные. Женщина схитрила и забронировала один номер на двоих. После нескольких коктейлей парень расслабился, а она решила ковать железо, пока горячо, и отправилась в ванную. Затем Марика предложила молодому другу присоединиться к ней, и тот не отказался. Вечер завершился бурным сексом.После возвращения домой Чарльз еще сомневался о том, стоит ли завязывать романтические отношения. Его смущала серьезная разница в возрасте. Марика расстраивалась все больше. Американка попробовала сойтись с другим мужчиной, но ничего не получилось , ведь она была по уши влюблена в юношу.В июле 2019 года Марика рассталась с другим бойфрендом и призналась Чарльзу в любви по телефону. Парень сказал, что тоже испытывает к ней горячие чувства. Женщина разрыдалась от счастья. На следующий день он уже стоял на пороге ее дома. С тех пор они не расстаются.Далеко не все близкие довольны их романом. Они уверены, что однажды парень встретит молодую девушку и бросит Марику. Некоторые друзья поддерживают пару и в шутку называют женщину соблазнительницей молодых мужчин.Люди постоянно пялятся на необычную парочку в общественных местах. Прохожие оборачиваются им вслед и перешептываются за их спинами.Однажды, когда Марика с Чарльзом была на вечеринке, какая-то девушка начала заигрывать с ним прямо на ее глазах. Незнакомка подумала, что женщина — его мать. Парень объяснил ситуацию и сказал, что Марика — его любимая, и это очень насмешило девушку. Она назвала американку старой безобразной каргой. Марика хотела плеснуть ей в лицо содержимое бокала, но Чарльз ее остановил. После этого случая американка спросила молодого любовника, готов ли тот к подобным ситуациям. Парень ответил, что его не волнует мнение других, и он ее любит.Несмотря на насмешки, Марика и Чарльз в ноябре 2019 года начали жить вместе, а на Рождество парень купил ей золотое кольцо. Молодой человек называет свою возлюбленную женщиной мечты и готов посвятить ей всю свою жизнь. Влюбленные утверждают, что очень счастливы вместе. Марика говорит Чарльзу, чтобы тот женился , когда ее не станет, и создал семью, но сейчас она на седьмом небе от счастья рядом с ним.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: