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Дизайнер превращает обычную одежду в от кутюр при помощи одних только ножниц

Дизайнер одежды Adam Saaks более 14 лет оттачивал свою уникальную технику, позволяющую ему создавать шедевры высокой моды при помощи одних только ножниц, чувства стиля и силы воображения. В его руках платья, трико и комбинезоны превращаются в эффектные наряды с прорезями, подчёркивающими соблазнительные изгибы и рельефы человеческого тела. Дизайнер часто устраивает показы, во время которых создаёт свои шикарные наряды прямо на глазах у зрителей. Услугами Adam Saaks пользовались Хайди Клум, Джастин Тимберлейк, Кэти Пери, Бритни Спирс и другие известные персоналии.

Дизайнер превращает обычную одежду в от кутюр при помощи одних только ножниц

Дизайнер превращает обычную одежду в от кутюр при помощи одних только ножниц

Дизайнер превращает обычную одежду в от кутюр при помощи одних только ножниц

Дизайнер превращает обычную одежду в от кутюр при помощи одних только ножниц

Дизайнер превращает обычную одежду в от кутюр при помощи одних только ножниц

Дизайнер превращает обычную одежду в от кутюр при помощи одних только ножниц

Дизайнер превращает обычную одежду в от кутюр при помощи одних только ножниц

Дизайнер превращает обычную одежду в от кутюр при помощи одних только ножниц

Дизайнер превращает обычную одежду в от кутюр при помощи одних только ножниц

Дизайнер превращает обычную одежду в от кутюр при помощи одних только ножниц

Дизайнер превращает обычную одежду в от кутюр при помощи одних только ножниц

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